  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Реала» навестят детей в больницах на Рождество, сказал Перес: «Всегда помните о тех, кто страдает и смотрит на вас с особой надеждой – это дает им силы»
7

Игроки «Реала» навестят детей в больницах на Рождество, сказал Перес: «Всегда помните о тех, кто страдает и смотрит на вас с особой надеждой – это дает им силы»

Игроки «Реала» навестят детей в больницах на Рождество.

Флорентино Перес анонсировал визит игроков «Реала» в детские больницы в преддверии Рождества.

Президент «Мадрида» сообщил об этом во время выступления перед футбольной и баскетбольной командами.

«Вскоре вы навестите в больницах детей, которые переживают трудные времена, и принесете им и их семьям огромную радость. 

Всегда помните о тех, кто страдает и смотрит на вас с особой надеждой – это дает им силы и помогает двигаться дальше.

Я просто желаю вам счастливых праздников, и чтобы наступающий год принес нам всем здоровье и счастье», – сказал Перес.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?2755 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoРеал
logoчемпионат Испании
logoФлорентино Перес
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Леванте»
сегодня, 07:55
«Реал» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 05:39
Алонсо о Родриго: «Хорошо контролирует мяч и придает игре целостность. Мы должны чаще отдавать ему мяч»
сегодня, 02:21
Главные новости
Юрист Сафонова о Матвее и Забарном: «ПСЖ» классно управляет командой, проблем нет. Если бы был конфликт, не было бы сделки по Забарному или Сафонову искали бы новую команду»
20 минут назад
ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин. Рекорд Дзюбы под угрозой, окончательное решение примет РФС (Иван Карпов)
23 минуты назадВидео
Чемпионат Германии. «Байер» против «Лейпцига», «Айнтрахт» сыграет с «Гамбургом», «Бавария» в воскресенье встретится с «Хайденхаймом»
33 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном»
сегодня, 04:33
Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Леванте»
сегодня, 07:55
Лапочкин о задержанном Егорове: «Мажич закрывает глаза на ошибки Егора и безгранично доверяет. С 1 января он должен стать арбитром ФИФА»
сегодня, 07:28
Зырянов о назначении главой «Зенита»: «Отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля»
сегодня, 07:22
Сегодня на Спортсе’’ последний день голосования за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
53 минуты назад
Сафонов тащил со сломанной рукой, победы Петросян и Гуменника в короткой программе, «Болонья» выбила «Интер» из Суперкубка, Джошуа побил Пола, Роналду показал торс после сауны и другие новости
сегодня, 06:10
Какой клуб выигрывал FONBET Кубок России три года подряд?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: «Сильнейший игрок последних лет»
8 минут назад
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
35 минут назад
Маркиньос – лучший ассистент «Спартака» в 2025-м. Вингер также лучший по «гол+пас» – 7+10
39 минут назад
Корнеев назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» при нем узнаваема и способна выиграть у любого соперника»
сегодня, 07:58
«Эвертон» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:15
Агент Азмуна допустил возвращение в РПЛ: «Пока разговоров не было, только интерес»
сегодня, 06:55
«Ювентус» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:38
Мареске не нужно больше полномочий в селекции «Челси»: «Состав очень хороший. Я полностью доволен»
сегодня, 06:26
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 06:04
«Реал» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 05:39