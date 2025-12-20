Игроки «Реала» навестят детей в больницах на Рождество, сказал Перес: «Всегда помните о тех, кто страдает и смотрит на вас с особой надеждой – это дает им силы»
Игроки «Реала» навестят детей в больницах на Рождество.
Флорентино Перес анонсировал визит игроков «Реала» в детские больницы в преддверии Рождества.
Президент «Мадрида» сообщил об этом во время выступления перед футбольной и баскетбольной командами.
«Вскоре вы навестите в больницах детей, которые переживают трудные времена, и принесете им и их семьям огромную радость.
Всегда помните о тех, кто страдает и смотрит на вас с особой надеждой – это дает им силы и помогает двигаться дальше.
Я просто желаю вам счастливых праздников, и чтобы наступающий год принес нам всем здоровье и счастье», – сказал Перес.
«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?2755 голосов
Ньюкасл
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости