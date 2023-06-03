Кампуш об уходе Месси и Рамоса: «В «ПСЖ» долго думали и решили расстаться с этими великими игроками. По тренеру ничего не решили»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

Луиш Кампуш прокомментировал решение «ПСЖ» не продолжать сотрудничество с Лионелем Месси.

Также по окончании сезона команду покинет защитник Серхио Рамос.

«Мы долго обсуждали их будущее и пришли к решению расстаться с этими двумя великими футболистами. Жизнь продолжается.

В конце сезона мы дадим ему исчерпывающую оценку – не только с точки зрения работы тренера, но и с точки зрения работы состава, того, кто из игроков должен остаться, а кто должен уйти. Мы посмотрим, когда это лучше сделать.

Мы еще не приняли никаких решений ни по тренеру, ни по футболистам», – сказал советник «ПСЖ» по спортивным вопросам в эфире Canal+.

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15 комментариев

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Gdy tak siedzimy
Я как-то тоже подошел директору сказал, что увольняюсь, а потом на планерке дирик сказал, что это компания решила со мной попрощаться))
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rigobersong
Расстаться?:) Так у них контракты закончились, а Месси не захотел продлевать:))
+6
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Имя Фамилия
Кампуш вместе с Галтье пришли в ПСЖ, чтобы распилить бабло за неустойки.
+4
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Имя Фамилия
Ответ Роман
Сколько он вначале на скамейке просидел. Его травмы. Он только в ЛЧ выложился. Больше было похож переход на пенсию подзаработать, нежели биться за трофеи.
Он переходил с травмой и риск был изначально, но это же не Эрнандес, который с травмой за 80 лямов ехал в баварию, а бесплатный переход, так что ничего страшного. Он был хорош в конце прошлого сезона когда восстановился и шикарно отыграл весь этот сезон, полностью оправдав свой бесплатный переход.
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JURAVLI
"решили расстаться" 😂😂😂
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manchester united
Ответ Vinnipukh Vinni
Рамос был самым опасным с передач Месси, если присмотришься.
Ну если бы не Месси, то да, другие бы не смогли
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Recreated
Пусть Кампуш Климову это скажет!
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manchester united
Рамос против "Баварии" был самым опасным в атаке "Парижа", что показательно. А Месси выдал свой привычный уровень в ЛЧ последних сезонов
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Нефанатик
Рамос потеря для ПСЖ, а Месси пусть поблагодарит хозяев псж за кубок мира и идет дальше, разводить другой мешок.
0
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Имя Фамилия
Ответ Роман
ПСЖ совершил ошибку приглашая Месси и Рамоса. Нужно было омоложать состав, а не звёзд пассивных брать.
Рамос хороший переход. По игре и для раздевалки самое то.
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Роман
Ответ Имя Фамилия
Рамос хороший переход. По игре и для раздевалки самое то.
Сколько он вначале на скамейке просидел.
Его травмы.
Он только в ЛЧ выложился.
Больше было похож переход на пенсию подзаработать, нежели биться за трофеи.
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ manchester united
Ну если бы не Месси, то да, другие бы не смогли
Ну да, Месси мешал Руису и Витинье показать свой мировой уровень. Точно. В следующем сезоне ребята развернутся на полную катушку и покажут как надо брать ЛЧ.
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