Кампуш об уходе Месси и Рамоса: «В «ПСЖ» долго думали и решили расстаться с этими великими игроками. По тренеру ничего не решили»
Луиш Кампуш прокомментировал решение «ПСЖ» не продолжать сотрудничество с Лионелем Месси.
Также по окончании сезона команду покинет защитник Серхио Рамос.
«Мы долго обсуждали их будущее и пришли к решению расстаться с этими двумя великими футболистами. Жизнь продолжается.
В конце сезона мы дадим ему исчерпывающую оценку – не только с точки зрения работы тренера, но и с точки зрения работы состава, того, кто из игроков должен остаться, а кто должен уйти. Мы посмотрим, когда это лучше сделать.
Мы еще не приняли никаких решений ни по тренеру, ни по футболистам», – сказал советник «ПСЖ» по спортивным вопросам в эфире Canal+.
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Его травмы.
Он только в ЛЧ выложился.
Больше было похож переход на пенсию подзаработать, нежели биться за трофеи.