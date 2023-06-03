Кампуш об уходе Месси и Рамоса: «В «ПСЖ» долго думали и решили расстаться с этими великими игроками. По тренеру ничего не решили»

Луиш Кампуш прокомментировал решение «ПСЖ» не продолжать сотрудничество с Лионелем Месси.

Также по окончании сезона команду покинет защитник .

«Мы долго обсуждали их будущее и пришли к решению расстаться с этими двумя великими футболистами. Жизнь продолжается.

В конце сезона мы дадим ему исчерпывающую оценку – не только с точки зрения работы тренера, но и с точки зрения работы состава, того, кто из игроков должен остаться, а кто должен уйти. Мы посмотрим, когда это лучше сделать.

Мы еще не приняли никаких решений ни по тренеру, ни по футболистам», – сказал советник « » по спортивным вопросам в эфире Canal+.

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