Лионель Месси: «Благодарю «ПСЖ» и Париж за эти два года. Желаю вам всего наилучшего»

Лионель Месси попрощался с «ПСЖ».

Форвард покидает команду по окончании нынешнего сезона.

«Я бы хотел поблагодарить клуб, Париж и его жителей за эти два года. Я желаю вам всего наилучшего в будущем», – сказал аргентинец.

Месси уходит из «ПСЖ» – точно, железно, 100%. А куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы