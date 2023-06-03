Лионель Месси: «Благодарю «ПСЖ» и Париж за эти два года. Желаю вам всего наилучшего»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси попрощался с «ПСЖ».

Форвард покидает команду по окончании нынешнего сезона.

«Я бы хотел поблагодарить клуб, Париж и его жителей за эти два года. Я желаю вам всего наилучшего в будущем», – сказал аргентинец.

Месси уходит из «ПСЖ» – точно, железно, 100%. А куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?

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84 комментария

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atomio
Ответ King_X
Отлично использовал клуб для подготовки к ЧМ По факту старался только в сентябре-ноябре этого года
судя по тому, как стал играть после ЧМ весь ПСЖ - к ЧМ готовилось половина команды
+43
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King_X
Отлично использовал клуб для подготовки к ЧМ
По факту старался только в сентябре-ноябре этого года
+56
-20
+36
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Отец Абду
Достойно попрощался в отличие от португальца, который обвинял своего бывшего клуба в интервью Пирса Моргана:)
+35
-23
+12
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predstory
Вот теперь становится логичный интерес ПСЖ к Малкому
+13
-2
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Evergreen
Даже выдумывать ничего не стали на его прощание, дежурные спс-удачи там, все всё понимают.
Уходит под свист трибун, впрочем он в любви и не клялся и приехал подзаработать откровенно.
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Javelin Himars
Нормально заработал на гастролях, теперь можно обратно домой.
+10
-5
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Терминатор///Айлбибекович
Надеюсь,что все же пару сезонов в Барсе поиграет.Но если нет,то никаких притэнзий к Лео после Мундиаля быть не может.На Мундиале Лео поставил жирную точку в вопросе о том кто является Величайшим Футболистом как минимум в 21-м веке.
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samvaga
Удачи Лео, где бы он ни решил продолжить!
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Бестрофейник 19/20
Ответ Отец Абду
Достойно попрощался в отличие от португальца, который обвинял своего бывшего клуба в интервью Пирса Моргана:)
Конечно Месси благодарен ПСЖ. Лёгкий чемпионат, куча денег, никакой ответственности за вылеты. И впридачу помощь на ЧМ
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Игорь Климов
Вполне достойное прощание с ПСЖ от Лео Месси.
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Arrahmano Matcyev
Ответ Гномович!
Худший трансфер в истории ПСЖ: за 2 года потратили 200 млн (на зарплату) чтобы позорно вылететь из Кубка Франции и ЛЧ в 1/8...еще неизвестно сколько еще заплатили шейхи за его липовый ЗМ в 2021 и 5 левых пенальти и купленный ЧМ - (плата за выбор и переход в ПСЖ)
5 пенок купить у Лео хватило денег,так почему не купил себе пятый лч? Денег не хватило?
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ss_podonok
спасибо за лч и предголевые штанги!!
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Сергей Молодых
Делал то, что умеет лучше всего, доил клуб но у ПСЖ более мощная ресурсная база, и они выдержали. Барселону же наш бескорыстный инопланетянин выдоил досуха. Сейчас он не сразу идёт к арабам, а ждёт, сможет ли Барселона без которой он не может заплатить ему 500 миллионов в год. Если нет то он с неохотой, но вынужден будет уйти в саудовскую Аравию. Он так бескорыстен и предан Барселоне, что не может себе позволить высасывать её второй раз.
+4
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0:4 на спотифай камп ноу
60 лямов в кармане, можно и другой клуб подоить
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Domian
Ответ Сергей Молодых
Делал то, что умеет лучше всего, доил клуб но у ПСЖ более мощная ресурсная база, и они выдержали. Барселону же наш бескорыстный инопланетянин выдоил досуха. Сейчас он не сразу идёт к арабам, а ждёт, сможет ли Барселона без которой он не может заплатить ему 500 миллионов в год. Если нет то он с неохотой, но вынужден будет уйти в саудовскую Аравию. Он так бескорыстен и предан Барселоне, что не может себе позволить высасывать её второй раз.
Все еще больно и обидно за 18.12.2022 и за крах бездаря роналду?)
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falkao2013
Ответ DolJun
удачи месси в саудовской аравии!
А если не перейдёт туда,что будешь желать?
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Simbad
Дежурные слова клубу, в котором Лео не хотел и не мечтал играть. Давайте будем откровенны, его переход в ПСЖ в 21 году это внезапное стечение обстоятельств ставшее результатом игры и подставы от Лапорты. Месси не собирался уходить из Барселоны и тем более в ПСЖ. Но когда тебя ставят перед фактом, а на дворе уже август, тебе выбирать не приходится. Единственное адекватное предложение было от ПСЖ. Для Месси главная цель последних лет- был ЧМ, и он бы ставил его превыше всего, даже в Барселоне и там бы его поняли. Почему то все обвиняют Месси, что он не выиграл для ПСЖ ЛЧ, в 35 лет. Давайте я немного помогу с рациональным осмыслением этого вопроса. Помог ли праймовый Лавесси, Ибрагимович, Ди Мария, Кавани, Неймар выиграть ПСЖ ЛЧ? Возможно главная молодая звезда мирового футбола Мбаппе помог это сделать? Или может Анчелотти, Тухель смогли выиграть ЛЧ с ПСЖ? Хм, а в других клубах выиграли.
Моя аргументация предельна проста, вы хотите от Месси в 35 лет, оказавшегося в клубе не по желанию, а в результате стечения обстоятельств чуда, на которое не сподобились праймовые топовые игроки и одни из лучших тренеров современности. Возможно дело в том, что ПСЖ болеет болезнью Реала времён галактикос, что набор звёзд без системы- это просто набор звёзд, а не команда, и если хочешь команду из звёзд посмотри на Сити?! И вот знаете, я часто думаю, играй сейчас Месси в МС, претендуй он с командой на требл, чтобы вы говорили? Правильно- это не Месси, а Пеп, его система, другие игроки и т.д. Вы проигнорируете так же тот факт, что в сборной, где была система Месси блистал в каждом матче и не пропадал и не испарялся, даже в финале. А по личной статистике, Месси по прежнему в кагоров лучших, в своём то возрасте. И все эти факты приводят нас к тому, что дело не в Месси, а в том, как вы для себя позиционируете этот процесс😉
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Гномович!
Ответ Arrahmano Matcyev
5 пенок купить у Лео хватило денег,так почему не купил себе пятый лч? Денег не хватило?
купили в 2022 но он сломал систему не забив Реалу в 1/8.
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Любезный Коссутий
Ответ falkao2013
А если не перейдёт туда,что будешь желать?
успехов в ЛЕ, видимо
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Алексей Венедиктов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Отправили в пешее путешествие 😂
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Mamontilo
Ответ Javelin Himars
Нормально заработал на гастролях, теперь можно обратно домой.
Он и дома нормально заработал, странная привычка считать чужие деньги
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Крученые мячи Анри
Достойно, и тебе удачи в будущем
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eskerro
В-СЕ-ГО-ХО-РО-ШЕ-ГО!
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Domian
Ответ Greatest Of All Time
Никого не назвал не красивым??? Не говорил что не уважает тренера???
Мальдини, Беккенбауэр, Джордан, Пеле, Мюлоер Герд и тд уже не имеют права на существование?
Ведь игроки одного клуба)))
Это мой ответ недалекому пенсу, он поймет.
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Beloded2007
"Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья", - добавил Месси.
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