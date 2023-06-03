Лионель Месси: «Благодарю «ПСЖ» и Париж за эти два года. Желаю вам всего наилучшего»
Лионель Месси попрощался с «ПСЖ».
Форвард покидает команду по окончании нынешнего сезона.
«Я бы хотел поблагодарить клуб, Париж и его жителей за эти два года. Я желаю вам всего наилучшего в будущем», – сказал аргентинец.
Месси уходит из «ПСЖ» – точно, железно, 100%. А куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?
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По факту старался только в сентябре-ноябре этого года
Уходит под свист трибун, впрочем он в любви и не клялся и приехал подзаработать откровенно.
Моя аргументация предельна проста, вы хотите от Месси в 35 лет, оказавшегося в клубе не по желанию, а в результате стечения обстоятельств чуда, на которое не сподобились праймовые топовые игроки и одни из лучших тренеров современности. Возможно дело в том, что ПСЖ болеет болезнью Реала времён галактикос, что набор звёзд без системы- это просто набор звёзд, а не команда, и если хочешь команду из звёзд посмотри на Сити?! И вот знаете, я часто думаю, играй сейчас Месси в МС, претендуй он с командой на требл, чтобы вы говорили? Правильно- это не Месси, а Пеп, его система, другие игроки и т.д. Вы проигнорируете так же тот факт, что в сборной, где была система Месси блистал в каждом матче и не пропадал и не испарялся, даже в финале. А по личной статистике, Месси по прежнему в кагоров лучших, в своём то возрасте. И все эти факты приводят нас к тому, что дело не в Месси, а в том, как вы для себя позиционируете этот процесс😉
Ведь игроки одного клуба)))
Это мой ответ недалекому пенсу, он поймет.