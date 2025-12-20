Лапочкин о задержанном Егорове: «Мажич закрывает глаза на ошибки Егора и безгранично доверяет. С 1 января он должен стать арбитром ФИФА»

Лапочкин о задержанном Егорове: Мажич закрывает глаза на ошибки Егора.

Бывший арбитр Сергей Лапочкин высказался о работе судьи РПЛ Егора Егорова.

Сообщалось , что в четверг 33-летнего рефери задержали в рамках дела «Торпедо».

«Егоров — молодой арбитр, которому безгранично доверяет Мажич [глава департамента судейства РФС]. На ошибки Егорова Мажич закрывает глаза. Некоторые матчи Егор проводит неплохо, начал работать на топ-играх, с переменным успехом у него получается. Видно, что нынешнее руководство судейского корпуса делает на Егора большую ставку.

С 1 января он должен стать арбитром ФИФА. Не знаю, когда утвердят списки. Такие слухи, как сегодня, вряд ли хорошо скажутся на работе Егорова», — сказал Лапочкин.