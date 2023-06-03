«Челси» опередил «ПСЖ» в борьбе за Угарте и заплатит 60 млн евро отступных и 5 млн бонусов за опорника «Спортинга»
«Челси» выиграл борьбу за опорника сборной Уругвая Мануэля Угарте.
По данным Record, сделка по переходу 22-летнего полузащитника «Спортинга» закрыта.
На Угарте также претендовал «ПСЖ» и сделал предложение, однако «Челси» сумел согласовать трансфер.
Лондонцы заплатят 60 миллионов евро отступных за Угарте и еще 5 млн в виде бонусов.
В этом сезоне Мануэль провел 47 матчей за клуб, сделал 1 ассист и получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика с здесь.
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