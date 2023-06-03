«Челси» опередил «ПСЖ» в борьбе за Угарте и заплатит 60 млн евро отступных и 5 млн бонусов за опорника «Спортинга»

Теги ПСЖ Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мануэль Угарте Футбол

«Челси» выиграл борьбу за опорника сборной Уругвая Мануэля Угарте.

По данным Record, сделка по переходу 22-летнего полузащитника «Спортинга» закрыта.

На Угарте также претендовал «ПСЖ» и сделал предложение, однако «Челси» сумел согласовать трансфер.

Лондонцы заплатят 60 миллионов евро отступных за Угарте и еще 5 млн в виде бонусов.

В этом сезоне Мануэль провел 47 матчей за клуб, сделал 1 ассист и получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика с здесь.

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53 комментария

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леннорыч-абрамович
Челси - единственный клуб, который при покупке торгуется в сторону увеличения цены!
+90
-14
+76
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blaugrano
Челси решительно настаивал на 100 лямов, но Спортингу удалось сбить цену до 60.
Очередной трансферный успех Боули!
+65
-11
+54
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avalanch
Ответ леннорыч-абрамович
Челси - единственный клуб, который при покупке торгуется в сторону увеличения цены!
Это делается чтобы не платить всю сумму при отсупных , а Спортс каждый раз это педолирует
+19
-6
+13
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rusichi
Будет с Энцо выжигать центр! Отличная сделка!
+11
-1
+10
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Артур Иванов
Челси как те водители на светофорах, которые типа быстрее всех стартуют, хотя с ними никто и не соревнуется
+16
-8
+8
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Ansu Fati
Ответ rusichi
Будет с Энцо выжигать центр! Отличная сделка!
Разве что центр таблицы😂
+8
-3
+5
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Gobinjo
Ответ blaugrano
Челси решительно настаивал на 100 лямов, но Спортингу удалось сбить цену до 60. Очередной трансферный успех Боули!
Какая свежая оригинальная шутка, да ещё и от юзера с бчк на аватарке 😅
+7
-3
+4
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manchester united
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
То ли дело этот коммент здесь, один плюс, один минус наберет
+6
-2
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*MVP*
Ответ blaugrano
Челси решительно настаивал на 100 лямов, но Спортингу удалось сбить цену до 60. Очередной трансферный успех Боули!
хорошо, что ради этого не придется закладывать свое будущее, обменивая его на пару рычагов
+8
-5
+3
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кто-то
ПСЖ настолько испортил свою репутацию, что игроки готовы переходить в 12-ую команду Англию, а не «всегда перспективный» Париж. Скажите спасибо своим болельщикам, которые ведут себя, как последние отморозки, освистывая без причины игроков
+5
-2
+3
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Evgen_Hazard
Ответ DolJun
это что за покемон?
Пошумим блеать
+2
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Mixos Demid
Челси заканчивает комплектацию 3-го состава!!! И это только начало!!!
+2
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DolJun
Ответ makin
Не понимаю. Объясни свою мысль
в челси грановская никогда не решала по трансферам в одно лицо, зато что она делала - и в чем ее признавали лучшей - это вела переговоры. челси вышел за большим нападающим где-то в середине того окна, а лукаку вообще не рассматривал варианты ухода из интера, как и интер не рассматривал варианты продажи: лучший игрок лиги чемпионской команды. конте пообещали тогда, что кроме хакими никто не уйдет, но марина проявила себя во всей красе и уже к концу трансферного окна лукаку рассказывал про легендарного дрогба, любовь к синей футболке, незаконченное дело в челси и прочее вранье. конечно по итогу трансфер лукаку стал позором для челси, но тот факт, что ей сказали привести его и она его привела - это ее личный трансферный успех. это не кепа, когда ты приходишь, просто кладешь котлету на стол и забираешь игрока, тут нужно было убедить его перейти. поэтому все те, кто говорят что покупка лукаку - это провал марины, либо нарочно пытаются исказить объективную реальность, либо просто не понимают о чем говорят.
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Франческо Тотти
Так понимаю, учитывая ФФП, контракт на 15 лет.
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Evgen_Hazard
Санёк Ресторатор конкретно поднялся, конечно
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Mekan Abdullaev
Челси очень азартный клуб
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a.sh.s.
Ответ DolJun
вместе с кем?
с Угарте
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Vaksinator
весь челси сейчас это один сплошной угарте
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DolJun
Ответ a.sh.s.
вместе будете Угорать если что)
вместе с кем?
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a.sh.s.
Ответ DolJun
это что за покемон?
вместе будете Угорать если что)
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Vitto
Ответ Aristokrat_13
Боули, конечно, "гений". Заплатить больше, чем прописано отступных в контракте. И это спустя два года после Грановской (у которой тоже были косяки (Лукаку), но не до такой же степени)
Платят больше чтобы разбить отступные (АМ так Феликса покупал)
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a.sh.s.
Ответ DolJun
это что за покемон?
😅😅
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Felp
Ответ avalanch
Это делается чтобы не платить всю сумму при отсупных , а Спортс каждый раз это педолирует
Педолиры ради срача
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sacha2
Челси чётко на своих позициях: хочешь игрока с оплатой в рассрочку на несколько лет - плати бонусы:)
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Waiway
Очередная новость в духе "Челси заплатило 60+ миллионов евро за *random Noname here".
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