«Челси» опередил «ПСЖ» в борьбе за Угарте и заплатит 60 млн евро отступных и 5 млн бонусов за опорника «Спортинга»

«Челси» выиграл борьбу за опорника сборной Уругвая Мануэля Угарте.

По данным Record, сделка по переходу 22-летнего полузащитника « » закрыта.

На Угарте также претендовал « » и сделал предложение, однако « » сумел согласовать трансфер.

Лондонцы заплатят 60 миллионов евро отступных за Угарте и еще 5 млн в виде бонусов.

В этом сезоне провел 47 матчей за клуб, сделал 1 ассист и получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика с здесь.

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