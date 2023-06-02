«МЮ» поборется с «Челси» и «ПСЖ» за Угарте. Манкунианцы готовы заплатить «Спортингу» 60 млн евро (A Bola)

«Манчестер Юнайтед» интересуется Мануэлем Угарте.

Манкунианцы вступили в борьбу за полузащитника « », сообщает A Bola. «Юнайтед» готов выплатить сумму отступных, указанную в контракте игрока, – 60 миллионов евро.

Отмечается, что вариант с переходом в « » привлекает по нескольким причинам. Первая – он хочет попробовать свои силы в . Вторая – игрок знает, что нравится главному тренеру Эрику тен Хагу. Третья – «Юнайтед» потратит крупную сумму на трансферы, чтобы бороться за трофеи на внутренней и европейской арене.

Ранее стало известно, что в подписании уругвайского хавбека также заинтересованы «ПСЖ» и «Челси». Решающее значение в решении хавбека о переходе будут иметь спортивные проекты клубов и финансовые условия.

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