«МЮ» поборется с «Челси» и «ПСЖ» за Угарте. Манкунианцы готовы заплатить «Спортингу» 60 млн евро (A Bola)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Эрик тен Хаг Мануэль Угарте Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Мануэлем Угарте.

Манкунианцы вступили в борьбу за полузащитника «Спортинга», сообщает A Bola. «Юнайтед» готов выплатить сумму отступных, указанную в контракте игрока, – 60 миллионов евро.

Отмечается, что вариант с переходом в «МЮ» привлекает Угарте по нескольким причинам. Первая – он хочет попробовать свои силы в АПЛ. Вторая – игрок знает, что нравится главному тренеру Эрику тен Хагу. Третья – «Юнайтед» потратит крупную сумму на трансферы, чтобы бороться за трофеи на внутренней и европейской арене.

Ранее стало известно, что в подписании уругвайского хавбека также заинтересованы «ПСЖ» и «Челси». Решающее значение в решении хавбека о переходе будут иметь спортивные проекты клубов и финансовые условия.

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5 комментариев

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Максим Новиков
Угар платить столько за Угарте
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Алексей Прядко
Да почему к нему все так привязались? Ладно хотя бы ещё условный Энцо фернандес(хотя бы блеснул на чм и в Бенфике, хоть и переплатили сильно за него), но этот угарте максимум 30 стоит(отдал ни одного даже голевого паса ), лучше пусть возьмут условного Мерино или тилеманса за бесплатно.
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ТТХ не фарм клуб
Угараете - за Угарте столько платить?
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Fan of Sport
Какой бюджет у МЮ на лето?
Судя по новостям они собираются потратить минимум 250-300 миллионов, Кейн приблизительно 100 миллионов, Маунт 60, новый вратарь тоже по нынешним меркам минимум 50, теперь вот Угарте, но ещё есть и самая проблемная позиция на мой взгляд, это центр обороны, ведь МЮ будет участвовать во всех 4 турнирах и по словам Тен Хага они серьёзно намерены побороться за АПЛ и как показал опыт Арсенала в этом сезоне, для этого нужно минимум 3-4 топ ЦЗ, трамва Салибы и его так и никто не смог заменить нормально.
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udod
что за хрен? на ЧМ в посредственном Уругвае ни разу на поле не вышел
судя по никакой результативности опорный полузащитник
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