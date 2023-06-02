«МЮ» поборется с «Челси» и «ПСЖ» за Угарте. Манкунианцы готовы заплатить «Спортингу» 60 млн евро (A Bola)
«Манчестер Юнайтед» интересуется Мануэлем Угарте.
Манкунианцы вступили в борьбу за полузащитника «Спортинга», сообщает A Bola. «Юнайтед» готов выплатить сумму отступных, указанную в контракте игрока, – 60 миллионов евро.
Отмечается, что вариант с переходом в «МЮ» привлекает Угарте по нескольким причинам. Первая – он хочет попробовать свои силы в АПЛ. Вторая – игрок знает, что нравится главному тренеру Эрику тен Хагу. Третья – «Юнайтед» потратит крупную сумму на трансферы, чтобы бороться за трофеи на внутренней и европейской арене.
Ранее стало известно, что в подписании уругвайского хавбека также заинтересованы «ПСЖ» и «Челси». Решающее значение в решении хавбека о переходе будут иметь спортивные проекты клубов и финансовые условия.
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Судя по новостям они собираются потратить минимум 250-300 миллионов, Кейн приблизительно 100 миллионов, Маунт 60, новый вратарь тоже по нынешним меркам минимум 50, теперь вот Угарте, но ещё есть и самая проблемная позиция на мой взгляд, это центр обороны, ведь МЮ будет участвовать во всех 4 турнирах и по словам Тен Хага они серьёзно намерены побороться за АПЛ и как показал опыт Арсенала в этом сезоне, для этого нужно минимум 3-4 топ ЦЗ, трамва Салибы и его так и никто не смог заменить нормально.
судя по никакой результативности опорный полузащитник