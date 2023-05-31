«ПСЖ» дает Угарте 5 млн евро в год, «Челси» – 2 млн. Опорник «Спортинга» хочет в АПЛ, но из-за большой разницы в деньгах размышляет, куда перейти

Мануэль Угарте хотел бы перейти в «Челси», но «ПСЖ» предлагает ему более крупный контракт.

По информации Record, опорника « » со спортивной точки зрения привлекают проект «Челси» и возможность выступать в .

Вчера 22-летний футболист узнал о значительной разнице между предложениями «Челси» и « ». Она составляет 3 млн евро.

По данным источника, в случае перехода в « » его зарплата увеличится почти в 6 раз и составит 2 млн евро в год. В «Спортинге» он получает 350 тысяч евро в год. Но предложение «ПСЖ» еще больше – там ему готовы платить 5 млн евро в год до уплаты налогов.

Столь большая разница повлияла на ситуацию. До этого считал переход в «Челси» практически решенным вопросом.

В этом сезоне уругваец провел 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах и получил 16 желтых карточек. Его статистика доступна здесь.

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