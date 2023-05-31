«ПСЖ» дает Угарте 5 млн евро в год, «Челси» – 2 млн. Опорник «Спортинга» хочет в АПЛ, но из-за большой разницы в деньгах размышляет, куда перейти

Теги ПСЖ Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия лига 1 Франция Мануэль Угарте деньги Футбол

Мануэль Угарте хотел бы перейти в «Челси», но «ПСЖ» предлагает ему более крупный контракт.

По информации Record, опорника «Спортинга» со спортивной точки зрения привлекают проект «Челси» и возможность выступать в АПЛ.

Вчера 22-летний футболист узнал о значительной разнице между предложениями «Челси» и «ПСЖ». Она составляет 3 млн евро.

По данным источника, в случае перехода в «Челси» его зарплата увеличится почти в 6 раз и составит 2 млн евро в год. В «Спортинге» он получает 350 тысяч евро в год. Но предложение «ПСЖ» еще больше – там ему готовы платить 5 млн евро в год до уплаты налогов.

Столь большая разница повлияла на ситуацию. До этого Угарте считал переход в «Челси» практически решенным вопросом.

В этом сезоне уругваец провел 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах и получил 16 желтых карточек. Его статистика доступна здесь.

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30 комментариев

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Магомед Жабиев
Я думаю никто не удивится , если он выберет ПСЖ .
+24
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+24
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Marcus-light
Ответ Алекс Петрович
В ПСЖ Угарте будет одним из многих, а в Челси одним из немногих.
Как раз в Челси будет одним из 38 человек в раздевалке. В ПСЖ у него просто нет конкурентов.
+18
-2
+16
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Three Days Grace
зарплата на уровне Шипа) какой-то бред, а не новость
+11
0
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Eden Hazard
Да ну, чушь. 40к в неделю Челси б точно не предложил. Это стандартная первая зарплата выпускника академии.
+10
-2
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Michael Boldyrev
"Аль-Бабло", ваш выход! Взорвите ему мозг!
+4
-1
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Ksandvankneshas
Ответ Ramin Mamedov
Кампуш подписывает очередного середняка из чемпионата Португалии за огромные деньги... ничего удивительного.. ведь всякие Витиньи так классно играют сейчас
А Нуну Мендеш плохо? Хоть его и не Кампуш вроде брал, но всё же...
+3
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Имя Фамилия
Кто-то реально думает, что выбор между сегодняшним Челси и ПСЖ упирается в деньги?
+5
-2
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Ramin Mamedov
Кампуш подписывает очередного середняка из чемпионата Португалии за огромные деньги... ничего удивительного.. ведь всякие Витиньи так классно играют сейчас
+2
-1
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Alex Muratov
В Челси предлагают 2млн оклад + 5-6млн бонусов.
Если заиграет, то получать будет больше, чем в Париже.
Если его лично новый главный тренер хочет видеть в команде, то шансы заиграть неплохие.
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Aleksey Yashin
«ПСЖ» дает Угарте 5 млн евро в год, «Челси» – 2 млн

Челси: да вы угораете
+2
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Имя Фамилия
На следующий сезон у ПСЖ намечается состав практически только из французов, португальцев и испанцев, плюс по два итальянца и бразильца, которые уже давно живут во Франции. Минимальный языковой барьер и хорошая сыгранность по сборным принесут результат, уже сейчас видно высокий уровень взаимопонимания пока на поле не выпускают аргентинский балласт, но этот вопрос окончательно закроется уже через месяц.
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The Best
Какую-то маленькую зарплату предлагает Челси,такую зарплату Угарте может и в РПЛ получать поэтому я не удивлюсь если он всё-таки в ПСЖ перейдёт.
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Имя Фамилия
Ответ Eden Hazard
Французы, португальцы, испанцы, итальянцы - это минимальный языковой барьер?) Испаноязычные аргентинцы чему мешали то?)
Всего лишь 5 национальностей это как раз минимальный разброс по сегодняшним меркам, в основе Челси 14 разных национальностей для сравнения. Что касается аргентинцев — очень токсичная нация, у них есть проблемы в общении с людьми в принципе, в прошлом сезоне они создали группировку внутри клуба и слили главного тренера. Руководство сразу разогнала всех этих Ди Марий и Паредесов, и теперь вот дождались когда у меси закончится контракт, так что на следующий сезон таких проблем уже не предвидится.
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Eden Hazard
Ответ Имя Фамилия
На следующий сезон у ПСЖ намечается состав практически только из французов, португальцев и испанцев, плюс по два итальянца и бразильца, которые уже давно живут во Франции. Минимальный языковой барьер и хорошая сыгранность по сборным принесут результат, уже сейчас видно высокий уровень взаимопонимания пока на поле не выпускают аргентинский балласт, но этот вопрос окончательно закроется уже через месяц.
Французы, португальцы, испанцы, итальянцы - это минимальный языковой барьер?) Испаноязычные аргентинцы чему мешали то?)
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aza1703
Ответ Имя Фамилия
Кто-то реально думает, что выбор между сегодняшним Челси и ПСЖ упирается в деньги?
У псж нет ничего кроме денег, есть еще Месси который уйдет из этой помойки, у которой ноль истории и величия
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Алекс Петрович
Ответ Marcus-light
Возможно. Разве что 2 млн евро в год это зарплата минимум 15 человек в Челси
Тогда делаем вывод, что Челси он не очень нужен.
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Marcus-light
Ответ Алекс Петрович
Первое-за ту зарплату, что ему будут платить его на скамейке никто держать не будет, второе-ему конечно придеться бороться за основной состав, третье-главный тренер, который может добиться серьезных результатов, четвертое-АПЛ.
Возможно. Разве что 2 млн евро в год это зарплата минимум 15 человек в Челси
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Алекс Петрович
Ответ Marcus-light
Как раз в Челси будет одним из 38 человек в раздевалке. В ПСЖ у него просто нет конкурентов.
Первое-за ту зарплату, что ему будут платить его на скамейке никто держать не будет, второе-ему конечно придеться бороться за основной состав, третье-главный тренер, который может добиться серьезных результатов, четвертое-АПЛ.
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Dikki Shelton
Это действительно сложный выбор.😮
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deadjoker
У Боули карточку отобрали спортдиры что-ли? Мудрику в 2 раза больше дали просто так.
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Rudenzik
В ПСЖ с их полузащитой ему будет легче заиграть, ещё и денег заработает больше, если выбирать сегодняшний Челси или ПСЖ - выбор очевиден
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Джанлука Нальюка
Челси еще не наелся ?
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Собиратель хаоса
ПСЖ за год дает больше, чем в Спортинге он бы получил за всю карьеру. Понятно, почему после перехода в ПСЖ некоторые эту карьеру завершают
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Фан Рубина
Следуй за деньгами.
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Сергей Галынский
Извините,а у Челси есть проект? 🤔
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