«ПСЖ» дает Угарте 5 млн евро в год, «Челси» – 2 млн. Опорник «Спортинга» хочет в АПЛ, но из-за большой разницы в деньгах размышляет, куда перейти
Мануэль Угарте хотел бы перейти в «Челси», но «ПСЖ» предлагает ему более крупный контракт.
По информации Record, опорника «Спортинга» со спортивной точки зрения привлекают проект «Челси» и возможность выступать в АПЛ.
Вчера 22-летний футболист узнал о значительной разнице между предложениями «Челси» и «ПСЖ». Она составляет 3 млн евро.
По данным источника, в случае перехода в «Челси» его зарплата увеличится почти в 6 раз и составит 2 млн евро в год. В «Спортинге» он получает 350 тысяч евро в год. Но предложение «ПСЖ» еще больше – там ему готовы платить 5 млн евро в год до уплаты налогов.
Столь большая разница повлияла на ситуацию. До этого Угарте считал переход в «Челси» практически решенным вопросом.
В этом сезоне уругваец провел 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах и получил 16 желтых карточек. Его статистика доступна здесь.
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Если заиграет, то получать будет больше, чем в Париже.
Если его лично новый главный тренер хочет видеть в команде, то шансы заиграть неплохие.
Челси: да вы угораете