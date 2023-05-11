«Ливерпуль» готов заплатить 52 млн фунтов за хавбека «Спортинга» и сборной Уругвая Угарте (Record)
«Ливерпулю» интересен полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Record, руководство английского клуба готово к переговорам с игроком, который мог бы стать более дешевой альтернативой другим полузащитникам, к которым «Ливерпуль» проявлял интерес.
В контракте хавбека со «Спортингом» указана сумма отступных в 52 миллиона фунтов, и «Ливерпуль» готов заплатить такие деньги.
«Спортинг» открыт для переговоров о трансфере игрока, несмотря на желание главного тренера Рубена Аморима сохранить Угарте в команде.
В текущем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист провел 29 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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