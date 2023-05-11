«Ливерпуль» готов заплатить 52 млн фунтов за хавбека «Спортинга» и сборной Уругвая Угарте (Record)

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Сборная Уругвая по футболу Рубен Аморим Мануэль Угарте Футбол

«Ливерпулю» интересен полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Record, руководство английского клуба готово к переговорам с игроком, который мог бы стать более дешевой альтернативой другим полузащитникам, к которым «Ливерпуль» проявлял интерес. 

В контракте хавбека со «Спортингом» указана сумма отступных в 52 миллиона фунтов, и «Ливерпуль» готов заплатить такие деньги. 

«Спортинг» открыт для переговоров о трансфере игрока, несмотря на желание главного тренера Рубена Аморима сохранить Угарте в команде. 

В текущем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист провел 29 матчей. Его статистику можно найти здесь

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48 комментариев

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Tun
Ответ Mr@k
52 млн-это дешевая альтернатива?..
нынешние цены видели? сейчас даже бананы за 120
+46
-2
+44
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Жирный Лукаку
Ответ S H A R K
Статистика, конечно, так себе
А шо опорники должны голы клепать?
+30
0
+30
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Marcus-light
Ответ HI MARS
Уругваец из Португалии…Ничему жизнь не учит
А что сейчас с Нуньесом не так?
+16
-1
+15
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Mr@k
52 млн-это дешевая альтернатива?..
+20
-7
+13
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krolik213
Они в надежде раскрыть нового Суареса набирают уругвайцев или есть какие-то более рациональные причины?
+6
-2
+4
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Андрей Хенто
Ответ savik-A.M.
Ну раз в год хотя бы пас отдать )
У него достаточно хорошая статистика по отборам и перехватам, а это куда важнее для опорника. Единственный минус, что уж слишком много фолит.
+4
0
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savik-A.M.
Ответ Жирный Лукаку
А шо опорники должны голы клепать?
Ну раз в год хотя бы пас отдать )
+4
-1
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Данил Гунькин
52 🍋 за чела, который будет на скамейке сидеть, это многовато
А играть Джонс и Хендерсон будут?
+3
0
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Mr@k
52 млн-это дешевая альтернатива?..
Я не уверен, но мне думается, что 52 млн это меньше, чем 100+ млн за Беллингема.
+4
-1
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андрей калуцких
Ответ Данил Гунькин
Так вот именно, отдавать такие деньги за нн футболиста, с нулевой статистикой, даже если он опорник. Я бы понял если бы он лямов 20 стоил, можно рискнуть, вдруг раскроется, а купят его и скажут деньги кончились, и с чем мы останемся?
20 млн? Данил, вы простите из какого года?))) Сейчас достаточно игроку 1 сезон провести худо-бедно и всё. Ценник взлетает до 70-80+ млн. А тут у человека 2.5 сезона в Европе. Игрок сборной. Опорник, которых сейчас днем с огнем не найдешь. В современном мире к сожалению 52 млн - это не так дорого.
+2
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Tahir Turk
я не понял, это же опорник?
+2
0
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Павел Мельников
Ответ Ilia Maksiokov
Cити покупает топ игрока Боруссии (Холланда) , Ливерпуль покупает уругвайское чудо в Португалии. Сити покупает топ игрока Боруссии( Беллингема) ,Ливерпуль покупает другое уругвайское чудо в Португалии. Ливерпуль ничего не выиграет в след.сезоне , господа, расходимся.....
Беллингем еще никуда не перешел из Боруссии, не сгущайте краски.
+2
0
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Тимур Кудаев
В центре поля будет всё выжигать. Он лучший по отборам в ЛЧ. Хотя Смопртинг уже давно вылетел с ЛЧ
+3
-1
+2
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HI MARS
Ответ Marcus-light
А что сейчас с Нуньесом не так?
Не играет и на половину потраченных денег.Более чем за два месяца 1 гол и 0 ассистов.Так понятнее?
+8
-6
+2
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Данил Гунькин
52 🍋 за чела, который будет на скамейке сидеть, это многовато
+4
-3
+1
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KozlikX
Ответ krolik213
Они в надежде раскрыть нового Суареса набирают уругвайцев или есть какие-то более рациональные причины?
Угарте топ , лакомный кусочек на трансферном рынке , великолепный опорник
+1
0
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Madcomposer
Ответ S H A R K
Статистика, конечно, так себе
Гляньте статистику Фабиньо за этот сезон)
+1
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Ilia Maksiokov
Cити покупает топ игрока Боруссии (Холланда) , Ливерпуль покупает уругвайское чудо в Португалии. Сити покупает топ игрока Боруссии( Беллингема) ,Ливерпуль покупает другое уругвайское чудо в Португалии. Ливерпуль ничего не выиграет в след.сезоне , господа, расходимся.....
ну, разойдись, че
+1
0
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mr Gadisov
Ответ Mr@k
52 млн-это дешевая альтернатива?..
Почему никто в расчет не берет зп и бонусы различные ?
Посчитай сколько условный Беллингем хочет и умножь на 5 условных лет
А еще бонусы агентам, подъемные футболисту
+1
-1
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Пацанчик реальный
Ответ llolishe
Опять кот в мешке Пора топарей покупать ,а не перспективных
На тропарей денег нет,да и Клопп всю жизнь брал не топаркй,а игроков которыми могут ими стать и доводил их до топ-уровня!
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Kira Graponova
Ответ Данил Гунькин
Так вот именно, отдавать такие деньги за нн футболиста, с нулевой статистикой, даже если он опорник. Я бы понял если бы он лямов 20 стоил, можно рискнуть, вдруг раскроется, а купят его и скажут деньги кончились, и с чем мы останемся?
Ты даже не понимаешь, что это за игрок, а говоришь, что понимаешь, если бы он чего-то там стоил. Технически сильный игрок, двужильный парень, который по оборонительным метрикам находится в 90-х перцентилях, более 50% выигранных дуэлей, которые означают, что он готов к прессингу, умеет останавливать переходы. Да, за такого игрока в 2023 году Даня хочет отдать 20 мультиков. А всё потому что у него мало голиков и ассистиков. Ты в каком году застрял, что до сих пор так оцениваешь игрока? Смотри футбол 90-х тогда
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Vatikan
Дорого
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Tydeus
Ответ Artem89S
Им Нуньеса мало чтоли)))
Так Нуньес для первого сезона вполне норм
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llolishe
Опять кот в мешке
Пора топарей покупать ,а не перспективных
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Tybalt
источник дейли мыло , а новость утяшная.
Если кого и брать будут в полузащиту, то это будут игроки АПЛ
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