Угарте предпочтет перейти в «Челси», а не «ПСЖ». «Синие» предлагают «Спортингу» 60+5 млн евро и Давида Фофана в аренду

Теги ПСЖ Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мануэль Угарте деньги Давид Фофана Футбол

Мануэль Угарте готов выступать за «Челси» со следующего сезона.

Как сообщает Record, полузащитник предпочитает переход в лондонскую команду трансферу в «ПСЖ», который также проявляет интерес к нему.

«Синие» предлагают «Спортингу» 60 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов, а также аренду форварда Давида Фофана.

Угарте в текущем сезоне провел 31 матч в чемпионате Португалии и получил 11 желтых карточек. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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Dm Kznts
Ответ Liquidozz
Странно, у него же отступные 60М€, зачем нужнл еще 5 сверху?
бизнес от боули )
+7
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+7
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DolJun
фофана в аренду? что за бред? второго напа будет броя или лукаку играть?
+7
-1
+6
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Женька Овомоела
"вы че угараете?" недоуменно спросил Угарте
+4
0
+4
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Даниил Чеховской
Ответ Колбаскер тут
Сколько ж Малком тогда должен стоить
Разве логично сравнивать опорника и атакующего игрока?
+5
-1
+4
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<~Inter~>
Ответ Liquidozz
Странно, у него же отступные 60М€, зачем нужнл еще 5 сверху?
Чтобы разделить выплату на несколько траншей
+3
-1
+2
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Liquidozz
Странно, у него же отступные 60М€, зачем нужнл еще 5 сверху?
+1
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+1
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psycho
и холодильник финский, розенлев
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llolishe
Ответ Святослав Федорович
Понимаю, опорник (если опорник), все дела... но 0+0 за чемпионат в 31 матче и 60+5 млн?
Не игрок атаки
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QWertY
Ответ Eden Hazard
Если несколько клубов готовы выплатить отступные, надо сверху давать. Барселона взяла Суареса за 70,хотя отступные были 40. Канте обошёлся на 10 млн дороже. Или ты тогда ещё футбол не смотрел?)
Кому что давать? После выплаты отступных сверху уже дают игроку и агенту, которые и решают в какой клуб переходить🤦🏻‍♂️
Было бы логичнее сказать, что Боули сверху дает чисто из благоприятных условий рассрочки.
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Eden Hazard
Ответ Liquidozz
Странно, у него же отступные 60М€, зачем нужнл еще 5 сверху?
Если несколько клубов готовы выплатить отступные, надо сверху давать. Барселона взяла Суареса за 70,хотя отступные были 40. Канте обошёлся на 10 млн дороже. Или ты тогда ещё футбол не смотрел?)
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romaroman26
Ответ Акира_1
Какую команду? Сейчас летом куча игроков свалит, например, Ковачич. К тому же неизвестно в какой форме будет Канте, а значит нужен центральный полузащитник в пару к Энцо.
как это какую... Челси два состава собрал уже
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Акира_1
Ответ ten Hag
Целую команду накупили.. Давайте-ка теперь игроков по арендам и еще новых возьмем Через пару месяцев Поккетино уволим :)
Какую команду? Сейчас летом куча игроков свалит, например, Ковачич. К тому же неизвестно в какой форме будет Канте, а значит нужен центральный полузащитник в пару к Энцо.
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TravenS
Ответ ten Hag
Целую команду накупили.. Давайте-ка теперь игроков по арендам и еще новых возьмем Через пару месяцев Поккетино уволим :)
Аренды тоже ограничены, всё равно будут продавать
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Eden Hazard
Ответ DolJun
фофана в аренду? что за бред? второго напа будет броя или лукаку играть?
Так его брали с прицелом на будущее. Там изначально планировалась пара лет аренды.
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ML26
Ответ DolJun
фофана в аренду? что за бред? второго напа будет броя или лукаку играть?
А кто первый?)
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Петр Николаев
Ответ DolJun
фофана провел пол тайма за челси и показал себя лучше чем уставший хаверц, но гений тактики лэмпард даже обамеянга ставил вперед него. я хз чем нужно смотреть футбол чтобы называть фофана бревном после двух игр, а особенно сравнивать его с броей после крестов. ценю твое альтернативное виденье, но рациональности в нем маловато.
а кого еще в аренду можно отдать? воспитанникам дадут шанс, убогих (зиеш, пулишич и ко) лучше слить, чем в аренду отправлять. остается фофана
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DolJun
Ответ London.is.blue
Пф, если Лукаку будет вторым напом- это прекрасно. Броя так себе, но сойдет. А вот Фофана это бревно, каких Челси не видел со времен какого-нибудь Ди Санто. Нужно продавать не глядя. Ну или в аренду отдавать в надежде на чудо.
фофана провел пол тайма за челси и показал себя лучше чем уставший хаверц, но гений тактики лэмпард даже обамеянга ставил вперед него. я хз чем нужно смотреть футбол чтобы называть фофана бревном после двух игр, а особенно сравнивать его с броей после крестов. ценю твое альтернативное виденье, но рациональности в нем маловато.
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Mechel**
Ответ Колбаскер тут
Сколько ж Малком тогда должен стоить
Малком играет в неконкурентном колхозе, в отличие от Угарте
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Сергей Лимонников
Ответ Valentin Grabenovsky
для англ клубов 100+
из РПЛ лямов 20-25
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Ашот Растовщик
у Челси слишком мало игроков, ещё 3-4 купить и норм
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Уэмбли Стедиум
,31 матч и 11 жк Тоже мне достижение.Он выходит на поле нарушать или играть?
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llolishe
В Ливерпуль тоже может перейти
Так то хвалят-говорят будущая звезда
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Dididrogba11
подскажите , пожалуйста, на какого футболиста больше всего по игре похож Угарте?
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Tiestorzn17
Какая то совсем бредовая дичь...
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jqzn88xn6n
Так продолжаться больше не может
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