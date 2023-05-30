Угарте предпочтет перейти в «Челси», а не «ПСЖ». «Синие» предлагают «Спортингу» 60+5 млн евро и Давида Фофана в аренду
Мануэль Угарте готов выступать за «Челси» со следующего сезона.
Как сообщает Record, полузащитник предпочитает переход в лондонскую команду трансферу в «ПСЖ», который также проявляет интерес к нему.
«Синие» предлагают «Спортингу» 60 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов, а также аренду форварда Давида Фофана.
Угарте в текущем сезоне провел 31 матч в чемпионате Португалии и получил 11 желтых карточек. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Было бы логичнее сказать, что Боули сверху дает чисто из благоприятных условий рассрочки.
Так то хвалят-говорят будущая звезда