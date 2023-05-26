«ПСЖ» и «Челси» претендуют на Угарте. Отступные хавбека «Спортинга» – 60 млн евро
Мануэль Угарте интересен «Челси» и «ПСЖ».
Сообщается, что французский клуб сделал «Спортингу» предложение о трансфере 22-летнего полузащитника, но сумма отличается от отступных в размере 60 миллионов евро. Переговоры между сторонами продолжаются.
Также заинтересованность к игроку сборной Уругвая исходит от «Челси».
В нынешнем сезоне Мануэль Угарте провел 31 матч в чемпионате Португалии и получил 11 желтых карточек.
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