«ПСЖ» и «Челси» претендуют на Угарте. Отступные хавбека «Спортинга» – 60 млн евро

Мануэль Угарте интересен «Челси» и «ПСЖ».

Сообщается, что французский клуб сделал « » предложение о трансфере 22-летнего полузащитника, но сумма отличается от отступных в размере 60 миллионов евро. Переговоры между сторонами продолжаются.

Также заинтересованность к игроку сборной Уругвая исходит от « ».

В нынешнем сезоне провел 31 матч в чемпионате Португалии и получил 11 желтых карточек.

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