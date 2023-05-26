«ПСЖ» и «Челси» претендуют на Угарте. Отступные хавбека «Спортинга» – 60 млн евро

Теги ПСЖ Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мануэль Угарте Футбол

Мануэль Угарте интересен «Челси» и «ПСЖ».

Сообщается, что французский клуб сделал «Спортингу» предложение о трансфере 22-летнего полузащитника, но сумма отличается от отступных в размере 60 миллионов евро. Переговоры между сторонами продолжаются.

Также заинтересованность к игроку сборной Уругвая исходит от «Челси».

В нынешнем сезоне Мануэль Угарте провел 31 матч в чемпионате Португалии и получил 11 желтых карточек.

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8 комментариев

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<~Inter~>
Челси опорников не хватает?
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DolJun
это что за покемон?
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Al22cm
Обычно пишут сколько голов забил, или отдал голевых передач. А тут 11 ЖК!)) У Челси бесхребетный состав, человек с такими показателями очень необходим!
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alik055
Как они это делают? Население меньше чем в Питере, а столько классных футболистов там появляется.
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Three Days Grace
Ответ DolJun
это что за покемон?
топище
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DolJun
Ответ <~Inter~>
Челси опорников не хватает?
да. а этот хороший?
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