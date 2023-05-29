Евсеев о трех победах «Факела» в мае: «Отступать уже некуда. Хотим остаться в РПЛ, а болельщики подстегивают»
Вадим Евсеев рассказал, за счет чего «Факел» в мае выиграл 3 матча из 4 в Мир РПЛ.
Главный тренер воронежцев поделился мнением после победы над «Крыльями Советов» (2:1).
— Надеемся, что это последняя домашняя пресс‑конференция в этом сезоне. Есть ли понимание по составу на будущий сезон?
— Ну вы впереди паровоза не бегите. Мы еще не решили главную задачу. Пока сложно. Планы у спортивного директора есть, но мы еще не решили турнирные задачи. Спортивный менеджмент этим занимается, а мы не беспокоимся.
— После вашего прихода «Факел» уже трижды победил. Что вы изменили?
— Я много могу говорить и объяснять, но тут играют футболисты. В той ситуации, в которой мы оказались, отступать уже некуда. Команда хочет остаться в РПЛ, а болельщики подстегивают ее сделать это, — сказал Евсеев.
Интриги последнего тура РПЛ: что нужно ЦСКА со «Спартаком» для медалей и тем, кто не хочет в стыки?
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Это при том что у Факела до этого было 3 победы за весь предыдущий сезон. Да и поражение в матче с Локо по игре было не то чтобы справедливым. Там скорее в обратную сторону результат мог качнуться по игре. В общем, какой же К̶л̶о̶п̶п̶ ̶ Евсеев крутой!
просто должна остаться в РПЛ.
Да и вообще Факел симпатичный лично для меня клуб, эдакий олдскул из девяностых. Всегда приятно видеть в РПЛ такие возвращения.
да, были реконструкции, но все же..