Евсеев о трех победах «Факела» в мае: «Отступать уже некуда. Хотим остаться в РПЛ, а болельщики подстегивают»

Вадим Евсеев рассказал, за счет чего «Факел» в мае выиграл 3 матча из 4 в Мир РПЛ.

Главный тренер воронежцев поделился мнением после победы над «Крыльями Советов» (2:1).

— Надеемся, что это последняя домашняя пресс‑конференция в этом сезоне. Есть ли понимание по составу на будущий сезон?

— Ну вы впереди паровоза не бегите. Мы еще не решили главную задачу. Пока сложно. Планы у спортивного директора есть, но мы еще не решили турнирные задачи. Спортивный менеджмент этим занимается, а мы не беспокоимся.

— После вашего прихода « » уже трижды победил. Что вы изменили?

— Я много могу говорить и объяснять, но тут играют футболисты. В той ситуации, в которой мы оказались, отступать уже некуда. Команда хочет остаться в РПЛ, а болельщики подстегивают ее сделать это, — сказал .

Интриги последнего тура РПЛ: что нужно ЦСКА со «Спартаком» для медалей и тем, кто не хочет в стыки?

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте