Евсеев о трех победах «Факела» в мае: «Отступать уже некуда. Хотим остаться в РПЛ, а болельщики подстегивают»

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Футбол

Вадим Евсеев рассказал, за счет чего «Факел» в мае выиграл 3 матча из 4 в Мир РПЛ.

Главный тренер воронежцев поделился мнением после победы над «Крыльями Советов» (2:1).

— Надеемся, что это последняя домашняя пресс‑конференция в этом сезоне. Есть ли понимание по составу на будущий сезон?

— Ну вы впереди паровоза не бегите. Мы еще не решили главную задачу. Пока сложно. Планы у спортивного директора есть, но мы еще не решили турнирные задачи. Спортивный менеджмент этим занимается, а мы не беспокоимся.

— После вашего прихода «Факел» уже трижды победил. Что вы изменили?

— Я много могу говорить и объяснять, но тут играют футболисты. В той ситуации, в которой мы оказались, отступать уже некуда. Команда хочет остаться в РПЛ, а болельщики подстегивают ее сделать это, — сказал Евсеев.

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11 комментариев

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Сергей Жарковский
Желаю вам удачи, наглецы из Воронежа! Вы достойны уважения и продолжить в РПЛ!👍
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Инженер Управляющий
Воронеж, Самара и Нижний нужны в РПЛ, в следующем сезоне вместо никому не нужных Химок и Торпедо зайдут Калининград и Казань и получается хороший состав вышки
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fil_spb
"После вашего прихода «Факел» уже трижды победил. Что вы изменили?"

Это при том что у Факела до этого было 3 победы за весь предыдущий сезон. Да и поражение в матче с Локо по игре было не то чтобы справедливым. Там скорее в обратную сторону результат мог качнуться по игре. В общем, какой же К̶л̶о̶п̶п̶ ̶ Евсеев крутой!
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инок
Удачи Факелу. Такая команда с прекрасными болельщиками
просто должна остаться в РПЛ.
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Black Phoenix
Факел заслужил остаться в РПЛ, особенно после такой впечатляющей победной серии. В последнем туре Воронежу только победы.

Да и вообще Факел симпатичный лично для меня клуб, эдакий олдскул из девяностых. Всегда приятно видеть в РПЛ такие возвращения.
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Gustav Forsberg
Ответ Добрый Ретроград
Он и так современный. Отремонтировать надо.
Построен: 1927 — 1934
да, были реконструкции, но все же..
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Андрей-ДК
им бы ещё стадион современный
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