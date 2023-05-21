Евсеев о 0:1 от «Локо»: «У «Факела» были моменты, надо забивать. Команда полностью готова»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Футбол

Вадим Евсеев объяснил поражение «Факела» от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.

«Надо забивать. У нас были моменты, но мастерство «Локомотива» не позволило нам это сделать, Миранчук реализовал свой момент.

Надо говорить о команде, а не обо мне. Команде нужно набирать очки. В атакующих действиях у нас получилось, в обороне сыграли надежно.

Тут надо говорить о ребятах. В раздевалке я их поблагодарил. Какие могут быть претензии? Одна ошибка – результат получился неудовлетворительным.

Команда, повторюсь, полностью готова. Тут мало что можно изменить. Поддержание ее возможностей – да. Сегодняшняя игра показала, что команда полностью готова», – сказал главный тренер «Факела».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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2 комментария

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Михаил Опякин
Игра в не забитии голову заключается. Счёт в самой статье поправьте с 1:3 на 0:1.
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elninjo_3
Честно говоря, если бы Евсеев не заменил Гонгадзе на опорника, то мы бы не откатились назад. Эта автобусная технология сейчас не работает, впереди надо цеплятся за мячи. Я надеюсь, что тренер после этого поражения сделает выводы.
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