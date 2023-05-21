Евсеев о 0:1 от «Локо»: «У «Факела» были моменты, надо забивать. Команда полностью готова»

Вадим Евсеев объяснил поражение «Факела» от «Локомотива» (1:3) в Мир РПЛ.

«Надо забивать. У нас были моменты, но мастерство « » не позволило нам это сделать, Миранчук реализовал свой момент.

Надо говорить о команде, а не обо мне. Команде нужно набирать очки. В атакующих действиях у нас получилось, в обороне сыграли надежно.

Тут надо говорить о ребятах. В раздевалке я их поблагодарил. Какие могут быть претензии? Одна ошибка – результат получился неудовлетворительным.

Команда, повторюсь, полностью готова. Тут мало что можно изменить. Поддержание ее возможностей – да. Сегодняшняя игра показала, что команда полностью готова», – сказал главный тренер « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!