Евсеев о 2:1 с «Крыльями»: «Приятно обыгрывать такую команду. «Факел» заставил их доставлять мяч на Сычевого, а он не выигрывал верховую борьбу»

Вадим Евсеев оценил победу «Факела» над «Крыльями Советов» (2:1) в Мир РПЛ.

«Мы забили очень хороший мяч, одну из комбинаций тренировали в недельном цикле. Футболисты принимают все требования. Приятно обыгрывать такую команду. Мы не дали ей играть в свой футбол и заставили доставлять мяч на нападающего верхом.

У нас получили травмы Гонгадзе и Мендель. Якимов чуть приболел до игры, видимо, вышел неготовым, и мы решили в перерыве сделать обратную замену.

Самарцы били на Сычевого, а он не выигрывал верховую борьбу, выпустили Шитова — то же самое. Знали, что в тех играх, где они проигрывают, выпускают еще одного нападающего. Нам было важно выигрывать подборы. Сделали одну ошибку — соперник ее реализовал», — сказал главный тренер « ».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте