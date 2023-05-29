Евсеев о 2:1 с «Крыльями»: «Приятно обыгрывать такую команду. «Факел» заставил их доставлять мяч на Сычевого, а он не выигрывал верховую борьбу»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Вадим Евсеев оценил победу «Факела» над «Крыльями Советов» (2:1) в Мир РПЛ.

«Мы забили очень хороший мяч, одну из комбинаций тренировали в недельном цикле. Футболисты принимают все требования. Приятно обыгрывать такую команду. Мы не дали ей играть в свой футбол и заставили доставлять мяч на нападающего верхом.

У нас получили травмы Гонгадзе и Мендель. Якимов чуть приболел до игры, видимо, вышел неготовым, и мы решили в перерыве сделать обратную замену.

Самарцы били на Сычевого, а он не выигрывал верховую борьбу, выпустили Шитова — то же самое. Знали, что в тех играх, где они проигрывают, выпускают еще одного нападающего. Нам было важно выигрывать подборы. Сделали одну ошибку — соперник ее реализовал», — сказал главный тренер «Факела».

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4 комментария

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Bartez1986
потому что бить надо было на Писарского
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