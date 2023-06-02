Рамос попрощался с «ПСЖ»: «Чувствовал себя в Париже как дома. Спасибо за два замечательных года, я отдавал всего себя. Впереди новые вызовы»

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Футбол

Серхио Рамос попрощался с «ПСЖ».

«Завтра особенный день. Завтра я прощаюсь с еще одним этапом моей жизни, прощаюсь с «ПСЖ». Я не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, благодаря «ПСЖ», его болельщикам и городу, Париж для меня – одно из таких мест.

Спасибо за эти два замечательных года, в течение которых я смог принять участие во всех турнирах и отдать всего себя. Я приму новые вызовы. Я буду играть в других цветах, но прежде всего, и в последний раз: «Вперед, Париж!» – написал 37-летний защитник.

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13 комментариев

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Los Galácticos
Теперь можно в Интер Майами в паре с Кривцовым зацементируют центр обороны.
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SergioRamos92
Как же быстро время летит конечно,когда то бегал 20 летним юнцом длинноволосым на правом фланге защиты,а уже 37 лет и уже скоро закончит с футболом
Ну хоть с Месси поиграл(хотя такое представить в иные годы было невозможно)
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Александр Колосов
Кстати очень хорошо в этом сезоне играл. Не удивлюсь, если его подпишет на хороший контракт клуб-середняк из АПЛ. Еще годик может на достойном уровне отыграть, да и в раздевалке характера добавит
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прощай Роналду
Впереди упорная работа по подчистке за Рунальду в Аль-Насре)))
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Sergey Bogomolov
Какие вызовы в 37
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Этот Райола хочет денег
У человека столько достижений за Реал и сборную Испании, что он легенда мирового футбола в любом случае!
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Михо
Самый титулованный игрок ПСЖ в истории клуба)
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Tristan...
Неожиданно. Наверное, тоже в СА поедет
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Александр Колосов
Ответ SergioRamos92
Как же быстро время летит конечно,когда то бегал 20 летним юнцом длинноволосым на правом фланге защиты,а уже 37 лет и уже скоро закончит с футболом Ну хоть с Месси поиграл(хотя такое представить в иные годы было невозможно)
Причем, если верить инсайдам, Серхио очень тепло к нему относится, даже первое время предлагал в своем доме пожить.
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SergioRamos92
Ответ Александр Колосов
Причем, если верить инсайдам, Серхио очень тепло к нему относится, даже первое время предлагал в своем доме пожить.
вся их вражда была только на футбольном поле
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Barca_mania
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Ответ SergioRamos92
Как же быстро время летит конечно,когда то бегал 20 летним юнцом длинноволосым на правом фланге защиты,а уже 37 лет и уже скоро закончит с футболом Ну хоть с Месси поиграл(хотя такое представить в иные годы было невозможно)
Наверное поиграть с Месси для него было вершиной точкой в футболе
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