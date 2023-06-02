Рамос попрощался с «ПСЖ»: «Чувствовал себя в Париже как дома. Спасибо за два замечательных года, я отдавал всего себя. Впереди новые вызовы»

Серхио Рамос попрощался с «ПСЖ».

«Завтра особенный день. Завтра я прощаюсь с еще одним этапом моей жизни, прощаюсь с «ПСЖ». Я не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, благодаря «ПСЖ», его болельщикам и городу, Париж для меня – одно из таких мест.

Спасибо за эти два замечательных года, в течение которых я смог принять участие во всех турнирах и отдать всего себя. Я приму новые вызовы. Я буду играть в других цветах, но прежде всего, и в последний раз: «Вперед, Париж!» – написал 37-летний защитник.

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