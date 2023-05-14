У Месси худшая оценка от Le Parisien за матч с «Аяччо» – 4 из 10. Мбаппе – лучший с оценкой 7,5

Газета Le Parisien выставила оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Аяччо».

В 35-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле разгромил « » (5:0).

Лучшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил , оформивший дубль – 7,5 баллов из 10.

получил 7 баллов, Данилу Перейра и Фабиан Руис – по 6,5. По 6 баллов получили и . У Джанлуиджи Доннаруммы, Ашрафа Хакими и Хуана Берната по 5,5 баллов, у Юго Экитика – 4,5 балла.

Худшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил Лионель Месси – 4 балла из 10.