У Месси худшая оценка от Le Parisien за матч с «Аяччо» – 4 из 10. Мбаппе – лучший с оценкой 7,5
Газета Le Parisien выставила оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Аяччо».
В 35-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле разгромил «Аяччо» (5:0).
Лучшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил Килиан Мбаппе, оформивший дубль – 7,5 баллов из 10.
Маркиньос получил 7 баллов, Данилу Перейра и Фабиан Руис – по 6,5. По 6 баллов получили Серхио Рамос и Марко Верратти. У Джанлуиджи Доннаруммы, Ашрафа Хакими и Хуана Берната по 5,5 баллов, у Юго Экитика – 4,5 балла.
Худшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил Лионель Месси – 4 балла из 10.
Прямо на поле на волосы наносит!