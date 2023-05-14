У Месси худшая оценка от Le Parisien за матч с «Аяччо» – 4 из 10. Мбаппе – лучший с оценкой 7,5

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Аяччо Данилу Перейра Маркиньос Хуан Бернат Марко Верратти Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Юго Экитик Футбол

Газета Le Parisien выставила оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Аяччо».

В 35-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле разгромил «Аяччо» (5:0).

Лучшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил Килиан Мбаппе, оформивший дубль – 7,5 баллов из 10.

Маркиньос получил 7 баллов, Данилу Перейра и Фабиан Руис – по 6,5. По 6 баллов получили Серхио Рамос и Марко Верратти. У Джанлуиджи Доннаруммы, Ашрафа Хакими и Хуана Берната по 5,5 баллов, у Юго Экитика – 4,5 балла.

Худшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил Лионель Месси – 4 балла из 10.

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32 комментария

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rej1sta
Опубликовать 3 оценки игроков ПСЖ от разных изданий после матча с аутсайдером, но не опубликовать ни одной оценки после полуфиналов ЛЧ. Спортс такой спортс…
+29
-6
+23
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Aleksey Yashin
Скоро Агуэро, Тевес и другие аргентинские футболисты скажут, что ставить такую низкую оценку чемпиону мира - это вопиющее неуважение!
+5
-3
+2
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Talgat Ergeshov
во франции только лишь одной газете в день можно выставить оценку месси,что уже который день по одному выкладывают🤦🏿‍♂️
+5
-4
+1
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Wesley
Пусть каждый в комментариях поставит свои оценки Месси и Мбаппе за этот матч - поможем редакторам спортса заполнить "главные новости"!
+3
-2
+1
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Барсик Юрана
Ответ Екн Лор
Опять нашему Леончику занижают оценку! Ох уж эти французы, никак простить не могут тот гол с пенки в финале!
А другой гол могут простить?
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Remon Tada
Думает о Барсе
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igls54
Согласен забить болт вместо Месси за сумму в десять раз меньшую
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Lucky Luciano
Зачем публиковать такие новости?больше нечего чтоли?лучше бы написали почему матч Аякса прервали
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Олег Усов
опять шавки затявкали -) приятно слушать-)
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Не уверен!!
Я бы точно голосовал бы за Месси. Он достоен ЗМ!!
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шампион
Зато Кристина напомаженная играет!
Прямо на поле на волосы наносит!
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Никита Сосновских
Ответ Сергей Жарковский
Лео уже мыслями в отпуске
думаю он мыслями в другом клубе
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Александр Тихомиров
Ответ Lazizbek Gulyamov
А ждали поражения без него) Пришёл с отпуска и ничего
так они прошлый тур без него выиграли также на легке, вообще они могут бех двоих из этой пары выходить и спокойно забирать чемп
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Иван Лапин
Ответ Remon Tada
Думает о Барсе
о деньгах он всю жизнь только думает
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