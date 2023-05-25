«ПСЖ» предложил Рамосу контракт на год с понижением зарплаты в 2 раза и бонусами. Защитник отказал
Серхио Рамоса не устроило предложение «ПСЖ» о продлении контракта.
По информации Marca, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи и советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш направили защитнику предложение о продлении контракта на один год. Проект документа предусматривал понижение зарплаты игрока в два раза.
Недостающую сумму Рамос мог бы заработать в виде бонусов за сыгранные матчи, индивидуальные и командные достижения. Испанец ответил на это предложение отказом.
В настоящее время футболист ждет предложений от других клубов. С ним могут связаться представители клубов Саудовской Аравии, но пока что Рамос не получал от них предложений.
Действующий контракт 37-летнего защитника с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона. Подробную статистику Рамоса можно найти здесь.
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Странно ждать понижения зарплаты, тем более соглашаться
“У кого нет денег?”