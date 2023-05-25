«ПСЖ» предложил Рамосу контракт на год с понижением зарплаты в 2 раза и бонусами. Защитник отказал

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Серхио Рамоса не устроило предложение «ПСЖ» о продлении контракта.

По информации Marca, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи и советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш направили защитнику предложение о продлении контракта на один год. Проект документа предусматривал понижение зарплаты игрока в два раза. 

Недостающую сумму Рамос мог бы заработать в виде бонусов за сыгранные матчи, индивидуальные и командные достижения. Испанец ответил на это предложение отказом. 

В настоящее время футболист ждет предложений от других клубов. С ним могут связаться представители клубов Саудовской Аравии, но пока что Рамос не получал от них предложений. 

Действующий контракт 37-летнего защитника с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона. Подробную статистику Рамоса можно найти здесь

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29 комментариев

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kaka10
Лучший защитник команды в этом сезоне
Странно ждать понижения зарплаты, тем более соглашаться
+49
-7
+42
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Пирс Морган
Прикольно там проходят переговоры, наверно: “Короче, работа та же, зарплата в 2 раза меньше, но можешь закрыть шабашками”
+36
-5
+31
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Водяра
Ответ nb8dwryv56
Маями или ЛосАнжелес - идеально и финансово и географически…
Географически как? Близко к Мадриду? Или ты думал он мексиканец?)
+21
-1
+20
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Итачи Учиха
Ответ Ира15577
Я бы согласилась! А если серьезно, мне кажется, что Рамос мало играл в этом году. Поэтому и понижение, наверное. Но ведь бонусы ему оставили! Доказывай, играй и получай большую ЗП! Но Рамос хочет, чтобы как в нашем чемпионате, играешь или не играешь, ЗП получаешь!😁
40+ игр это мало? Интересный Вы человек однако
+10
0
+10
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Hella black
Тот момент когда предложений с Саудовской Аравии ждёт каждый футболист !
+10
-4
+6
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Н.Ф.
"Может вам ещё дать ключ от квартиры, где деньги лежат?" — добавил титулованный защитник.
+5
-1
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Водяра
Ответ Ира15577
Я бы согласилась! А если серьезно, мне кажется, что Рамос мало играл в этом году. Поэтому и понижение, наверное. Но ведь бонусы ему оставили! Доказывай, играй и получай большую ЗП! Но Рамос хочет, чтобы как в нашем чемпионате, играешь или не играешь, ЗП получаешь!😁
Сиди на кухне и борщ вари. Согласилась она))
+5
-1
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AVKU
Странный менеджмент. Подписали на два года. Подождали год, пока он приживется и заиграет. В этом сезоне он заиграл, и они готовы с ним попрощаться. Никакой стратегии похоже. ПСЖ подписанием Неймара, Месси, Рамоса привлекли внимание болельщиков всего мира к своему клубу и французскому чемпионату. Без звёзд карета превратится в тыкву, и следить за клубом будут только парижские фанаты. К чему все и идёт.
+2
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sargerasxd
Разве Псж не создан для того, чтобы доить из него деньги?
+1
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Футбол, хоккей итд
Для АПЛ идеально подошёл бы. Но вряд ли есть клубы, готовые подписать Серёгу.
+1
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ws357
Ответ Hella black
Тот момент когда предложений с Саудовской Аравии ждёт каждый футболист !
Мага Оздоев гордо отказался)
+1
0
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Val Smith
Ответ AVKU
Странный менеджмент. Подписали на два года. Подождали год, пока он приживется и заиграет. В этом сезоне он заиграл, и они готовы с ним попрощаться. Никакой стратегии похоже. ПСЖ подписанием Неймара, Месси, Рамоса привлекли внимание болельщиков всего мира к своему клубу и французскому чемпионату. Без звёзд карета превратится в тыкву, и следить за клубом будут только парижские фанаты. К чему все и идёт.
ЧМ прошел, думаю вложатся в клуб АПЛ.
0
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Val Smith
Ответ Футбол, хоккей итд
Для АПЛ идеально подошёл бы. Но вряд ли есть клубы, готовые подписать Серёгу.
Челси, МЮ
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Пирс Морган
Ответ Н.Ф.
"Может вам ещё дать ключ от квартиры, где деньги лежат?" — добавил титулованный защитник.
“Рамос, у меня нет денег”
“У кого нет денег?”
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Chap-toxa
Ответ kaka10
Лучший защитник команды в этом сезоне Странно ждать понижения зарплаты, тем более соглашаться
Мне кажется Маркиньос не хуже, чем Серёга. Во всяком случае желание биться за команду у него в разы больше.
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Ненавидящий2.0
В ПСЖ играют только за огромные бабки, нет ещё того бренда имени, который бы им хотелось.
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Tigo_Volchara93
Рамос 2 года покайфовал, бабки заработал, и поедет дальше на заработки
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stpn1503
Ну хочет человек в Аль-Наср, так отпустите!)
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Зеленый Хорек
Не хочется завершения карьеры такого игрока
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nb8dwryv56
Маями или ЛосАнжелес - идеально и финансово и географически…
+1
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