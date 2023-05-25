«ПСЖ» предложил Рамосу контракт на год с понижением зарплаты в 2 раза и бонусами. Защитник отказал

Серхио Рамоса не устроило предложение «ПСЖ» о продлении контракта.

По информации Marca, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи и советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш направили защитнику предложение о продлении контракта на один год. Проект документа предусматривал понижение зарплаты игрока в два раза.

Недостающую сумму Рамос мог бы заработать в виде бонусов за сыгранные матчи, индивидуальные и командные достижения. Испанец ответил на это предложение отказом.

В настоящее время футболист ждет предложений от других клубов. С ним могут связаться представители клубов Саудовской Аравии, но пока что не получал от них предложений.

Действующий контракт 37-летнего защитника с « » рассчитан до конца сезона. Подробную статистику Рамоса можно найти здесь.

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