Анчелотти о «Реале»: «Перестройка началась еще в 2018-м – ушел Роналду, пришли молодые игроки. Когда уйдут Модрич, Кроос, Бензема и Карвахаль, процесс завершится»

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Карло Анчелотти считает, что «Реал» переживает переходный этап.

«Перестройка уже началась, еще до моего прихода. Эта команда, которая добилась великих, экстраординарных результатов, начала терять игроков, как, например, Криштиану в 2018 году. Стали приходить высококлассные молодые игроки.

Когда я пришел, переход продолжался: [ушли] Варан, Рамос, Марсело, Бэйл, Иско...

В прошлом году Винисиус был более заметен, и теперь он бесспорный игрок основы, в прошлом году были и Камавинга, Родриго, Милитао, Вальверде, в первой части [нынешнего] сезона – Тчуамени.

Переходный этап уже начался и продолжится в следующем сезоне. Молодые игроки будут играть более значимую роль, чем ветераны. Перестройка завершится, когда Модрич, Кроос, Бензема и Карвахаль покинут «Мадрид».

О спаде Карима Бензема

«Сомневаться в Бензема не имеет смысла. Может, он и провел плохой матч, но дело было не только в нем. Он по-прежнему очень важен, он легенда этого клуба. Нет ничего страшного в том, чтобы не забивать в каждом матче. В среду [в матче с «Ман Сити»] не справился не только Карим, но и вся команда», – сказал главный тренер «Реала».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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54 комментария

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f0rmoceft
Риго тут как тут, признайся уже в любви к Реалу, все итак уже поняли)
+38
-14
+24
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ML26
Ответ f0rmoceft
Риго тут как тут, признайся уже в любви к Реалу, все итак уже поняли)
Мне вот интересно откуда он счет 7-3 взял? Такого счета я за всю историю противостояния не нашел) походу мед.братьями нужно усиленее его лечить, а то с ума сходит
+24
0
+24
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Arthurino
Ответ ML26
Мне вот интересно откуда он счет 7-3 взял? Такого счета я за всю историю противостояния не нашел) походу мед.братьями нужно усиленее его лечить, а то с ума сходит
Зато, если написать ему про 11:1 от Реала, то он со слезами на глазах и пеной у рта будет говорить, что это все выдумки и вообще давно было. Они просто с гуру, барсаманией, климовых и burel в одной палате содержатся, поэтому шизофазические мысли иногда смешиваются
+21
-8
+13
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Кокич
Процесс начался с уходом Каземиро.
+11
-3
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ts_vlad
Ответ rigobersong
кстати назвал только белых, видать реал хочет полностью стать Африканской командой, вопрос в том, кто будет на воротах:)
Какие-то проблемы с этим? Детская травма?
+6
-1
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Shikari
мне нравится как сюда Карвахаля приписали, которому 31 недавно исполнился.
если уж его собирались или собираются списать, делать это нужно было раньше и не отпускать Хакими.
+4
0
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Talgat Ergeshov
суровая правда!!! их уход одновременно и хорошая и плохая новость для команды)))
+5
-2
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Val Smith
Ответ Shikari
мне нравится как сюда Карвахаля приписали, которому 31 недавно исполнился. если уж его собирались или собираются списать, делать это нужно было раньше и не отпускать Хакими.
На момент отказа от Хакими Карвахаль играл хорошо. Какими не готов был с ним конкурировать. Просто Дани дико потерял скорость с травматичными игроками за 30 такое бывает.
+2
0
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Dooomer
Ответ Кокич
Процесс начался с уходом Каземиро.
С ухода Рамоса!
+2
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Alex Torres
Ответ Мусавир Муниров
Рамос не ушёл а его выгнали 🤔 как и Суареса из Барселоны 😢
Да никто его не выгонял.Предложили контракт на год .Начал понты гнуть .Модрич , Кроос до сих пор так живут и ничего страшного
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mazarine
ЛЧ прошлого сезона выиграла старая гвардия (Котэ, Старец, вспомните игру с Челси хотя бы) и Куртуа при участии молодых Вини, Родриго и Вальверде. В этом сезоне только Куртуа и Вини сохранили форму, у всех остальных спад после травам или ЧМ. Скамейка короткая, какая еще может быть ротация? Перемены нужны в плане новых приобретений на 2 равноценных состава, без всяких перестроек. Иначе манчестерскую тайфу и иже с ней не перебороть в ЛЧ.
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Pb-SE
Ответ Промах Мораты
С уходом гути
С уходом Редондо
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Amalfitano
Ответ Nicolas Erfe
Рюдигера и Алабу не назвать молодыми, наоборот, у них начинается последний этап в карьере. Так что им уже сейчас нужно искать замену. По факту, за 5 лет 5 игроков пришли на замену и лишь 2 из них в основу пробились. Камавинга попал в основу, но не на свою позицию, на ЛЗ, что совсем убивает его потенциал. Я могу принять перестройку в 3-4 года, но 5 лет и она ещё не закончена...попахивает обычной боязнью перемен.
Повторюсь. Хороша перестройка в течении которой команда 2 раза становится чемпионом и 1 раз берёт ЛЧ.
+2
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Пришли молодые игроки?) тут глорье ноет, что у них престарелые винисиусы, камвинги и прочии чернолюды)
Винисиус, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Родриго
Этим летом может перейти Беллингем
+1
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Штаны Габора Кирая
Ответ GuruFutbola
Пришли молодые игроки?) тут глорье ноет, что у них престарелые винисиусы, камвинги и прочии чернолюды)
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57s6w79qhh
Ответ Кокич
Процесс начался с уходом Каземиро.
Как в свое время Макелеле. Убрали топового опорника, и команда развалилась.
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Dooomer
Ответ Мусавир Муниров
Рамос не ушёл а его выгнали 🤔 как и Суареса из Барселоны 😢
Се ля ви
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Fma wozo
Ответ Ruslan3132
Реал даже во время перестройки берет титулы пачками ) не садясь на рычаги и не продавая названия стадиона, как некоторые ))
С помощью судей,,,увы
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&_Bishep_&
Ответ Иван Иванов
Если сравнивать с эталоном ( при Моуриньо)тот Реал был без слабых мест: Касильяс, Рамос , Пепе, варан, Марсело, озил , ди Мария, Иско , игуаин, Криштиану -лучшие из лучших на своих позициях . В нынешнем есть откровенно слабые игроки : тчуамени, камавинга, плюс сильно сдают с каждым годом Тони Кроос и Модрич.
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Amalfitano
Ответ Rio de Janeiro
У Реала есть негативный пример смены поколений, когда после Галактикос, особенно в полузащите, клуб постоянно вылетал в 1/8 ЛЧ с Дренте, Диарра, Гаго, Ван дер Вартом, Баптистой и тд
Именно! Вот поэтому клуб так вцепился в Кросса, Модрича и Бензема.
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Rio de Janeiro
Ответ Amalfitano
Тчуамени, Вальверде, Винни, Родриго, Рюдигер, Алаба, чернокожий из Ренна, юный бразилец который приедет в Реал в 2024 году. Это всё делается только не так быстро. К 2024-му году найдут замену Модричу, Кроссу, Бензема и перестройку модно считать завершённой.
У Реала есть негативный пример смены поколений, когда после Галактикос, особенно в полузащите, клуб постоянно вылетал в 1/8 ЛЧ с Дренте, Диарра, Гаго, Ван дер Вартом, Баптистой и тд
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Иван Иванов
Ответ &_Bishep_&
Комментарий удален пользователем
4:1 в Дортмунде- это по-моему был последний сезон Жозе , когда он разругался с лидерами и собирался уходить, а с Баварией хайнкеса были равнве игры , скорее мю Ферги возил реал в обоих играх.
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Amalfitano
Ответ Nicolas Erfe
Ага, как пришли, так и ушли. Сколько Реал потерял игроков, которые теперь стали лидерами в новых командах? Нет никакой перестройки, пусть не обманывает нас. Ни одна перестройка не длится 5 лет.
Тчуамени, Вальверде, Винни, Родриго, Рюдигер, Алаба, чернокожий из Ренна, юный бразилец который приедет в Реал в 2024 году. Это всё делается только не так быстро. К 2024-му году найдут замену Модричу, Кроссу, Бензема и перестройку модно считать завершённой.
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QueenAmidala
Ответ Val Smith
На момент отказа от Хакими Карвахаль играл хорошо. Какими не готов был с ним конкурировать. Просто Дани дико потерял скорость с травматичными игроками за 30 такое бывает.
На момент отказа от Ашрафа Карвахаль как минимум четверть сезона пропускал из-за травм, а то и больше. Лукас Васкес не от хорошей жизни стал защитником
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Иван Иванов
Если сравнивать с эталоном ( при Моуриньо)тот Реал был без слабых мест: Касильяс, Рамос , Пепе, варан, Марсело, озил , ди Мария, Иско , игуаин, Криштиану -лучшие из лучших на своих позициях . В нынешнем есть откровенно слабые игроки : тчуамени, камавинга, плюс сильно сдают с каждым годом Тони Кроос и Модрич.
+2
-2
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