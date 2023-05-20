Анчелотти о «Реале»: «Перестройка началась еще в 2018-м – ушел Роналду, пришли молодые игроки. Когда уйдут Модрич, Кроос, Бензема и Карвахаль, процесс завершится»
Карло Анчелотти считает, что «Реал» переживает переходный этап.
«Перестройка уже началась, еще до моего прихода. Эта команда, которая добилась великих, экстраординарных результатов, начала терять игроков, как, например, Криштиану в 2018 году. Стали приходить высококлассные молодые игроки.
Когда я пришел, переход продолжался: [ушли] Варан, Рамос, Марсело, Бэйл, Иско...
В прошлом году Винисиус был более заметен, и теперь он бесспорный игрок основы, в прошлом году были и Камавинга, Родриго, Милитао, Вальверде, в первой части [нынешнего] сезона – Тчуамени.
Переходный этап уже начался и продолжится в следующем сезоне. Молодые игроки будут играть более значимую роль, чем ветераны. Перестройка завершится, когда Модрич, Кроос, Бензема и Карвахаль покинут «Мадрид».
О спаде Карима Бензема
«Сомневаться в Бензема не имеет смысла. Может, он и провел плохой матч, но дело было не только в нем. Он по-прежнему очень важен, он легенда этого клуба. Нет ничего страшного в том, чтобы не забивать в каждом матче. В среду [в матче с «Ман Сити»] не справился не только Карим, но и вся команда», – сказал главный тренер «Реала».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
если уж его собирались или собираются списать, делать это нужно было раньше и не отпускать Хакими.
Этим летом может перейти Беллингем