У Доннаруммы самые высокие оценки в «ПСЖ» за матч со «Страсбуром» от L’Equipe и Le Parisien. Месси – лучший полевой игрок
L’Equipe и Le Parisien выставили игрокам «ПСЖ» оценки за матч со «Страсбуром».
В 37-м туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1). Набранное очко позволило парижанам досрочно стать чемпионами Франции.
Лучшим игроком «ПСЖ» по версии L’Equipe стал Джанлуиджи Доннарумма – он получил 7 баллов из 10.
По 6 баллов получили Лионель Месси и Ренату Саншеш, по 5 баллов – Данилу Перейра, Серхио Рамос, Уоррен Заир-Эмери, Витинья, Марко Верратти, Хуан Бернат и Килиан Мбаппе. Эль-Шадай Битшиабу получил самую низкую оценку – 4 балла.
Газета Le Parisien также поставила Доннарумме самый высокий балл среди игроков «ПСЖ» – 6 из 10.
По 5,5 баллов получили Месси и Заир-Эмери, по 5 баллов – Рамос, Витинья, Верратти, Бернат и Саншеш. Мбаппе и Данилу Перейре поставили по 4,5 балла. Самый низкий балл у Битшиабу – 3,5 из 10.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Ну хотя бы выше любимого бегунка,который на ровном месте запорол 2 голевые Месси поставили ,уже неплохо:)