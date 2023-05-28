У Доннаруммы самые высокие оценки в «ПСЖ» за матч со «Страсбуром» от L’Equipe и Le Parisien. Месси – лучший полевой игрок

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L’Equipe и Le Parisien выставили игрокам «ПСЖ» оценки за матч со «Страсбуром».

В 37-м туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1). Набранное очко позволило парижанам досрочно стать чемпионами Франции.

Лучшим игроком «ПСЖ» по версии L’Equipe стал Джанлуиджи Доннарумма – он получил 7 баллов из 10.

По 6 баллов получили Лионель Месси и Ренату Саншеш, по 5 баллов – Данилу Перейра, Серхио Рамос, Уоррен Заир-Эмери, Витинья, Марко Верратти, Хуан Бернат и Килиан Мбаппе. Эль-Шадай Битшиабу получил самую низкую оценку – 4 балла.

Газета Le Parisien также поставила Доннарумме самый высокий балл среди игроков «ПСЖ» – 6 из 10.

По 5,5 баллов получили Месси и Заир-Эмери, по 5 баллов – Рамос, Витинья, Верратти, Бернат и Саншеш. Мбаппе и Данилу Перейре поставили по 4,5 балла. Самый низкий балл у Битшиабу – 3,5 из 10.

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6 комментариев

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Барсик Юрана
Ле Кип поставил Месси 3 бала
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Фанат Лионеля Месси
Что ,у Месси такая же оценка,как и у Саншеша ,хахахахаха
Ну хотя бы выше любимого бегунка,который на ровном месте запорол 2 голевые Месси поставили ,уже неплохо:)
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прощай Роналду
Какая разница, во всех французских газетах журналов всё равно будет оценка 0 у короля футбола)
+2
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Джамал Арипов
Ниужели Месси обогнал Мбапе неможет быть они так давно неделали поэтому встречать чемпионов Франции пришли 3 человека , а вот если бы забил Черепашка вся ультра ждала бы ПСЖ в айропорту.
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