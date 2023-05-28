У Доннаруммы самые высокие оценки в «ПСЖ» за матч со «Страсбуром» от L’Equipe и Le Parisien. Месси – лучший полевой игрок

L’Equipe и Le Parisien выставили игрокам «ПСЖ» оценки за матч со «Страсбуром».

В 37-м туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграл вничью со « » (1:1). Набранное очко позволило парижанам досрочно стать чемпионами Франции.

Лучшим игроком «ПСЖ» по версии L’Equipe стал – он получил 7 баллов из 10.

По 6 баллов получили и , по 5 баллов – , , , Витинья, , и . Эль-Шадай Битшиабу получил самую низкую оценку – 4 балла.

Газета Le Parisien также поставила Доннарумме самый высокий балл среди игроков «ПСЖ» – 6 из 10.

По 5,5 баллов получили Месси и Заир-Эмери, по 5 баллов – Рамос, Витинья, Верратти, Бернат и Саншеш. Мбаппе и Данилу Перейре поставили по 4,5 балла. Самый низкий балл у Битшиабу – 3,5 из 10.

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