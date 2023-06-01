Ольмо продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027-го. Им интересовались «Бавария», «Барса» и «Реал»
Дани Ольмо продлил контракт с «Лейпцигом».
Немецкий клуб сообщил, что полузащитник подписал соглашение сроком до 2027 года.
Испанец выступает за «Лейпциг» с 2020 года. В составе команды он провел 122 матча, отметился 21 голом и 29 ассистами.
Ранее сообщалось, что интерес к Ольмо проявляют «Барселона», «Реал» и «Бавария».
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