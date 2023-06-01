Ольмо продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027-го. Им интересовались «Бавария», «Барса» и «Реал»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо продлил контракт с «Лейпцигом».

Немецкий клуб сообщил, что полузащитник подписал соглашение сроком до 2027 года. 

Испанец выступает за «Лейпциг» с 2020 года. В составе команды он провел 122 матча, отметился 21 голом и 29 ассистами.

Ранее сообщалось, что интерес к Ольмо проявляют «Барселона», «Реал» и «Бавария». 

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9 комментариев

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Рустам Микогазиев
лично мне он очень нравится, но уже 25 лет, надо куда-то переходить
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Johnie
Хочет оставить свое место в истории клуба, видимо
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Akezhan Kutvarov
Крутой чел по идеей.
Но надо уже было уходить, а то момент упущен кажись…
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<~Inter~>
Он подписал контракт с отступными 60 млн. Любой клуб АПЛ в состоянии выплатить данную сумму
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kaka10
Бавария: ну ок, в 2027 так в 2027 подпишем
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Dzmitry Lavysh
Самый странный испанский путь развития карьеры..
25.. уже и АПЛ бы или Ла Лига...
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Виталий Ан
Ответ Рустам Микогазиев
лично мне он очень нравится, но уже 25 лет, надо куда-то переходить
Странно почему его никто не купит. И ему надо расти, Лейпциг далеко не предел мечтаний. В хорошей команде думаю заиграл бы очень хорошо.
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ASH11
Ответ kaka10
Бавария: ну ок, в 2027 так в 2027 подпишем
А зачем он Баварии сейчас? Ольмо просто будет сидеть на скамейке.
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