«Реал» и «Бавария» следят за Ольмо. «Барселоне» хавбек «Лейпцига» уже не так интересен

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо Фабрицио Романо Футбол

Дани Ольмо больше не входит в список целей «Барселоны».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы на протяжении долгого времени интересовались возможностью вернуть своего воспитанника, но сейчас у них другие приоритеты.

Контракт полузащитника «Лейпцига» рассчитан до лета 2024 года. За испанцем следят «Реал» и «Бавария», которые понимают, что в ближайшее межсезонье Ольмо можно купить по выгодной цене.

В текущем сезоне футболист провел 21 матч в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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человек-муравей человек-физрук
по мне так этот Ольмо второй Ферран. беготни много но все впустую
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<~Inter~>
Ответ человек-муравей человек-физрук
не заметил. оба бегали оба старались но в решающие моменты оба нулевые
Я Ферран с мячом в ногах вообще не помню, а Ольмо всегда старался и показывал хорошую скорость у себя на фланге. Он мне кажется более умным игроком нежели Феррар
+10
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<~Inter~>
Ответ человек-муравей человек-физрук
по мне так этот Ольмо второй Ферран. беготни много но все впустую
На том же чемпионате мира между ними был большой контраст. Ферран на его фоне вообще никакой был
+10
-2
+8
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человек-муравей человек-физрук
Ответ <~Inter~>
На том же чемпионате мира между ними был большой контраст. Ферран на его фоне вообще никакой был
не заметил. оба бегали оба старались но в решающие моменты оба нулевые
+5
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Андрей Хенто
Ответ M93
Раньше Реалу приписывали интерес к нему, сейчас уже точно нет. Реал продлевает Крооса, Модрича. Стоит вопрос по продлению Асенсио и Себальоса. Возможен перевод из Кастильи Аррибаса. И это все кроме вероятного трансфера Беллингема. Ну и какой тут Ольмо?!
Аррибаса к сожалению не будут брать в первую команду, его хотят продать с опцией обратного выкупа. Жаль, мне нравилась его игра в те немногочисленные моменты, когда он оказывался в первой команде. Хотя если проявит себя с наилучшей стороны, то возможно и вернется, но то, что ему надо двигаться дальше, абсолютно точно. Уровень его игры достаточно хорош для клубов средней руки.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ <~Inter~>
Я Ферран с мячом в ногах вообще не помню, а Ольмо всегда старался и показывал хорошую скорость у себя на фланге. Он мне кажется более умным игроком нежели Феррар
старался да. бегал много но этого мало для топ клуба. когда его связывали с Барсой следил за его игрой. у его игры нет целостности. он бегает много но все впустую. может обыграть или убежать по своему флангу но потом либо потеря либо навес в никуда либо удар мимо ворот. Ферран как по мне даже лучше именно для каталонцев. не такой единоличник
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Erasyl zhumabekov
Ответ HI MARS
Упамекано и Забитцер оттуда пришли?
Да
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HI MARS
Упамекано и Забитцер оттуда пришли?
+3
-2
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человек-муравей человек-физрук
Ответ FilinMD
Он хороший исполнитель, рабочая лошадка. Но игрового интеллекта у него нет, креатива тоже, как результат. Может быть полезным качественным бегунком
об этом и речь
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FilinMD
Ответ человек-муравей человек-физрук
по мне так этот Ольмо второй Ферран. беготни много но все впустую
Он хороший исполнитель, рабочая лошадка. Но игрового интеллекта у него нет, креатива тоже, как результат. Может быть полезным качественным бегунком
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Михо
Ответ HI MARS
Упамекано и Забитцер оттуда пришли?
И летом Лаймер придет!)
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Андрей
чрезмерное употребление ред була вредено для здоровья. такими темпами весь лейпциг в баварии играть будет.
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M93
Раньше Реалу приписывали интерес к нему, сейчас уже точно нет. Реал продлевает Крооса, Модрича. Стоит вопрос по продлению Асенсио и Себальоса. Возможен перевод из Кастильи Аррибаса. И это все кроме вероятного трансфера Беллингема. Ну и какой тут Ольмо?!
+2
-2
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Serdida Orayew
Ответ <~Inter~>
Я Ферран с мячом в ногах вообще не помню, а Ольмо всегда старался и показывал хорошую скорость у себя на фланге. Он мне кажется более умным игроком нежели Феррар
Оба хороши, оба умные, оба лидеры...

Но для уровня Валенсии максимум...
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Марслан Акматалиев
Ответ человек-муравей человек-физрук
по мне так этот Ольмо второй Ферран. беготни много но все впустую
Ольмо более креативный игрок. И любит действовать из глубины.
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predMBAPPE
Ответ человек-муравей человек-физрук
по мне так этот Ольмо второй Ферран. беготни много но все впустую
Удар тоже хорош и врывается часто в штрафную
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predMBAPPE
Ответ FilinMD
Он хороший исполнитель, рабочая лошадка. Но игрового интеллекта у него нет, креатива тоже, как результат. Может быть полезным качественным бегунком
У Гатуззо вообще ничего не было ни интелекта ни видения ни паса ни удара, ни игры головой ни скорости и лишь одна выносливость)
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Eziiko
Феррана не вытеснит просто
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M93
Ответ Андрей Хенто
Аррибаса к сожалению не будут брать в первую команду, его хотят продать с опцией обратного выкупа. Жаль, мне нравилась его игра в те немногочисленные моменты, когда он оказывался в первой команде. Хотя если проявит себя с наилучшей стороны, то возможно и вернется, но то, что ему надо двигаться дальше, абсолютно точно. Уровень его игры достаточно хорош для клубов средней руки.
Насколько я знаю, вопрос по нему окончательно еще не решён.
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