Дани Ольмо больше не входит в список целей «Барселоны».

Как утверждает инсайдер , каталонцы на протяжении долгого времени интересовались возможностью вернуть своего воспитанника, но сейчас у них другие приоритеты.

Контракт полузащитника « » рассчитан до лета 2024 года. За испанцем следят « » и « », которые понимают, что в ближайшее межсезонье можно купить по выгодной цене.

В текущем сезоне футболист провел 21 матч в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.