«Реал» и «Бавария» следят за Ольмо. «Барселоне» хавбек «Лейпцига» уже не так интересен
Дани Ольмо больше не входит в список целей «Барселоны».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы на протяжении долгого времени интересовались возможностью вернуть своего воспитанника, но сейчас у них другие приоритеты.
Контракт полузащитника «Лейпцига» рассчитан до лета 2024 года. За испанцем следят «Реал» и «Бавария», которые понимают, что в ближайшее межсезонье Ольмо можно купить по выгодной цене.
В текущем сезоне футболист провел 21 матч в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Но для уровня Валенсии максимум...