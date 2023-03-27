«Барса» хочет подписать Ольмо свободным агентом в 2024-м. Во время ЧМ в Катаре клуб убеждал хавбека не продлевать контракт с «Лейпцигом»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

«Барселона» хочет подписать Дани Ольмо летом 2024 года.

Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент продление истекающего в 2024 году контракта Ольмо с «Лейпцигом» выглядит маловероятным. Игроком интересовались «Бавария» и «Реал» – сообщается, что за трансфер полузащитника этим летом придется заплатить около 40 миллионов евро.

Однако «Барселона», внимательно следящая за прогрессом игрока с момента его перехода в систему загребского «Динамо» в 16-летнем возрасте, не сможет позволить себе трансфер из-за сложной экономической ситуации. Сообщается, что во время чемпионата мира в Катаре представители «Барселоны», включая Хави, встречались с Ольмо в Катаре и просили не продлевать контракт с «РБ Лейпциг», пообещав, что подпишут его летом 2024 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Ольмо забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи в 15 матчах Бундеслиги. Подробная статистика 24-летнего хавбека доступна здесь.

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8 комментариев

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Alexlagodny
Имеет значение, что сам Ольмо захочет.
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Raul14
Ответ gPk
То ли дело ТТХ был рад когда Реал убедил Бэйла и Модрича бойкотировать предсезонку))))
Это уже зависит от самого игрока. Кто только не бойкотировал!? Дембеле, Коутиньо тоже бойкотировали. А уговорить игрока не продлять контракт с нынешним клубом, это очень подло и на такое способен только спотифой-цирк))
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gPk
Ответ Raul14
Мало того, что скандалы вокруг спотифой-цирка миллионы, еще и подло поступили с Ольмо. Думаете Лейпцигу это понравится? Нет конечно. Спотифай клаб в своем стиле...))
То ли дело ТТХ был рад когда Реал убедил Бэйла и Модрича бойкотировать предсезонку))))
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Сурхай Лукманов
Ответ Raul14
Мало того, что скандалы вокруг спотифой-цирка миллионы, еще и подло поступили с Ольмо. Думаете Лейпцигу это понравится? Нет конечно. Спотифай клаб в своем стиле...))
Горит ещё что ли? Огнетушитель закончился уже?
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rigobersong
Ольмо будущий хозяин мадридского шапито!:)) Хотя уже сейчас он вытер ноги в ЛЧ, об этот позорный политпроект!:) риал позор футбола!:))
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Raul14
Мало того, что скандалы вокруг спотифой-цирка миллионы, еще и подло поступили с Ольмо. Думаете Лейпцигу это понравится? Нет конечно. Спотифай клаб в своем стиле...))
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Okaka
своеобразный рычаг
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rigobersong
Я давно понял, кого бы не подписала Барселона, риал мадрид будет унижен с вероятностью 100%, потому что риал меньше чем клуб!:))
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