«Барса» хочет подписать Ольмо свободным агентом в 2024-м. Во время ЧМ в Катаре клуб убеждал хавбека не продлевать контракт с «Лейпцигом»

«Барселона» хочет подписать летом 2024 года.

Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент продление истекающего в 2024 году контракта Ольмо с «Лейпцигом» выглядит маловероятным. Игроком интересовались « » и « » – сообщается, что за трансфер полузащитника этим летом придется заплатить около 40 миллионов евро.

Однако « », внимательно следящая за прогрессом игрока с момента его перехода в систему загребского «Динамо» в 16-летнем возрасте, не сможет позволить себе трансфер из-за сложной экономической ситуации. Сообщается, что во время чемпионата мира в Катаре представители «Барселоны», включая , встречались с Ольмо в Катаре и просили не продлевать контракт с «РБ Лейпциг», пообещав, что подпишут его летом 2024 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Ольмо забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи в 15 матчах Бундеслиги. Подробная статистика 24-летнего хавбека доступна здесь.