Кепа, Гави, Педри, Начо, Аспас, Себальос, Хоселу – в составе Испании на мартовские матчи. Де ла Фуэнте вызвал лишь 11 участников ЧМ-2022
В состав сборной Испании на мартовские матчи вошли лишь 11 участников ЧМ-2022.
Новый тренер сборной Луис де ла Фуэнте огласил список футболистов, которые смогут сыграть с Норвегией (25 марта) и Шотландией (28 марта) в отборе на Евро-2024. Эти матчи станут первыми для нового тренерского штаба команды.
Состав сборной Испании:
Вратари: Кепа Аррисабалага («Челси»), Роберт Санчес («Брайтон») и Давид Райя («Брентфорд»);
Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Начо Фернандес, Дани Карвахаль (оба – «Реал»), Алекс Бальде («Барселона»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Давид Гарсия («Осасуна»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Дани Себальос («Реал»).
Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Брайан Хиль («Севилья»), Яго Аспас («Сельта»), Хоселу («Эспаньол») и Жерар Морено («Вильярреал»).
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Опять без ДДХ
Он объективно играть ногами вообще не умеет, а это для принципа игры сборной Испании один из главных показателей для вратарей. Да и видели мы раз уже эту Де Хею на крупном турнире в 18 году, пропустил все что можно и куда можно. Он в сборной даже без учёта игры ногами всегда в топора превращался, это уже многие отмечали, эдакий Очоа наоборот