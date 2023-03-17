Кепа, Гави, Педри, Начо, Аспас, Себальос, Хоселу – в составе Испании на мартовские матчи. Де ла Фуэнте вызвал лишь 11 участников ЧМ-2022

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В состав сборной Испании на мартовские матчи вошли лишь 11 участников ЧМ-2022.

Новый тренер сборной Луис де ла Фуэнте огласил список футболистов, которые смогут сыграть с Норвегией (25 марта) и Шотландией (28 марта) в отборе на Евро-2024. Эти матчи станут первыми для нового тренерского штаба команды.

Состав сборной Испании:

Вратари: Кепа Аррисабалага («Челси»), Роберт Санчес («Брайтон») и Давид Райя («Брентфорд»);

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Начо Фернандес, Дани Карвахаль (оба – «Реал»), Алекс Бальде («Барселона»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Давид Гарсия («Осасуна»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Дани Себальос («Реал»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Брайан Хиль («Севилья»), Яго Аспас («Сельта»), Хоселу («Эспаньол») и Жерар Морено («Вильярреал»).

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75 комментариев

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Emin Aliev
лучше бы Педри не играл сейчас за сборную
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Konstantin Frolov
Ответ Bruce Wayne
Большинство это 3 из 25, гений?
Большинство, потому что никто больше 3 игроков в сборную Испании не поставил, гений 😂🤦🏻‍♂️
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Adam Murdalov
Ответ Акира_1
Наконец то у Испании будет нормальный тренер, а не ватокатник. 😄
этот ватокатник до 1/2 дожел в первый же турнир за сборную клоун
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muchinmuchinmuchin
Ответ Никита Воронин
он забыл реаловских посчитать, их ваще двое)
Их трое
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Adam Murdalov
Ответ Сергей Максимюк
Наконец-то будут играть те кто заслуживают, а не те кто воспитанники одного каталанского клуба)
нету Торреса и все, бусч уже карьеру в сборной завершил
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Konstantin Frolov
Ответ mr kovalsky
хавхавхвахвахва ты б не позорился что ли, на чм у Испании 8 игроков было из барселоны.
Ты если не понимаешь о чем речь идёт, то лучше промолчи, хоть не подтвердишь что дурак. Речь шла о нынешней заявке 🤡
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Okaka
жесть, даже Хоселу вызвали, неужели Иньяки Уильямс не заслуживал хотя бы вызова на товарняк? Теперь конечно уже поздно
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SWS
Более или менее адекватно, в отличие от бреда Луиса Энрике
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Никита Воронин
Ответ Bazilic
Зато каких
он забыл реаловских посчитать, их ваще двое)
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mr kovalsky
Ответ Konstantin Frolov
Классная аналитика, когда тренер ни один даже товарищеский матч ещё не сыграл 🤡
он про Кепу, душнилка
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mr kovalsky
Ответ Konstantin Frolov
Ты посчитай, мальчик, новость хоть открой, это большинство, ни у кого больше 3 нет 🤡
хавхавхвахвахва ты б не позорился что ли, на чм у Испании 8 игроков было из барселоны.
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Konstantin Frolov
Ответ Усатый КозлоБык ©
Фуфлентэ физрук Опять без ДДХ
И слава Богу!
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Shuller18
Ответ Ванильный Мишка
С нападением все очень грустно. Как так получилось, что после Вильи и Торреса пустота, не понимаю(
Мората неплохо забивает за сборную
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amigos adios
Сюда бы еще Браима Диаса
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Усатый КозлоБык ©
Фуфлентэ физрук
Опять без ДДХ
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Александр Кузичкин
Ответ Vovker
А в чём, клоун? Он объективно сильнее всех вызванных вратарей. Не по футбольным причинам его не вызывают.
он объективно слабее Кепы и по статистике хуже Райи. Плюс возраст Де Хеи намного больше возраста Санчеса и Райи
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Александр Кузичкин
Ответ Ербол Сеитов
Кто-бы мог подумать, 3 вратаря из АПЛ
один из них на банке счас причем))
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Норайр
Рад за Кепу ! Заслужил место в старте.
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fellx
Ответ Vovker
Кто, "вы"? Мы с вами общались ранее? Нет? Так может вам галоперидольчику...
Уровень новых глоров МЮ)
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Konstantin Frolov
Ответ Vovker
А в чём, клоун? Он объективно сильнее всех вызванных вратарей. Не по футбольным причинам его не вызывают.
По каким ещё нефутбольным причинам 😂
Он объективно играть ногами вообще не умеет, а это для принципа игры сборной Испании один из главных показателей для вратарей. Да и видели мы раз уже эту Де Хею на крупном турнире в 18 году, пропустил все что можно и куда можно. Он в сборной даже без учёта игры ногами всегда в топора превращался, это уже многие отмечали, эдакий Очоа наоборот
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Bruce Wayne
Ответ Konstantin Frolov
Гений, ты походу даже не смотрел заявку, там большинство из Барсы 😂
Большинство это 3 из 25, гений?
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deadjoker
Тренера вызвали наконец :))
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Niko [Ars]
как же ослабла сборная Испании
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Falsegoalkeeper
Ответ Vovker
А в чём, клоун? Он объективно сильнее всех вызванных вратарей. Не по футбольным причинам его не вызывают.
Он не умеет ногами играть, а для футбола испанцев это обязательно.
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Falsegoalkeeper
Ответ Фёдор Кузнецов
Нам тут объясняли что игроков Барселоны больше вызывают в сборную потому что в Реале испанцы не играют, а оказалось стоило всего лишь убрать Энрике
Так те кого вызвали у Реала играли хорошо в этом сезоне. В прошлом Себальос тот же на поле вообще не выходил. А у Барсы Фати с Торресом сдали
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