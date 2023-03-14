Мбаппе, Холанд, Педри, Куртуа, Гвардиол и Винисиус – в сборной самых дорогих игроков от Transfermarkt

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд попали в состав сборной самых дорогих игроков мира.

Transfermarkt опубликовал символическую команду, в которую включены футболисты с самой высокой стоимостью на соответствующих позициях.

Сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: («Реал», 60 млн евро);

Защитники: (« », 75), («Манчестер Сити», 75), Маттейс де Лигт («Бавария», 70);

Полузащитники: Педри («Барселона», 100), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 110), Джамал Мусиала («Бавария», 100), Филип Фоден («Манчестер Сити», 110), Винисиус Жуниор («Реал», 120);

Форварды: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 170).

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