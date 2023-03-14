Мбаппе, Холанд, Педри, Куртуа, Гвардиол и Винисиус – в сборной самых дорогих игроков от Transfermarkt
Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд попали в состав сборной самых дорогих игроков мира.
Transfermarkt опубликовал символическую команду, в которую включены футболисты с самой высокой стоимостью на соответствующих позициях.
Сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», 60 млн евро);
Защитники: Йошко Гвардиол («Лейпциг», 75), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 75), Маттейс де Лигт («Бавария», 70);
Полузащитники: Педри («Барселона», 100), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 110), Джамал Мусиала («Бавария», 100), Филип Фоден («Манчестер Сити», 110), Винисиус Жуниор («Реал», 120);
Форварды: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 170).
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Мусиала,Белингем,Фоден - все одного пошиба,ценник завышен из за молодости и стечения обстоятельств,благодаря которым попали в старт своих клубов
На то она и символическая сборная, а не команда