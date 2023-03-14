Мбаппе, Холанд, Педри, Куртуа, Гвардиол и Винисиус – в сборной самых дорогих игроков от Transfermarkt

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига рейтинги Тибо Куртуа РБ Лейпциг Рубен Диаш Килиан Мбаппе Маттейс де Лигт Филип Фоден Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Йошко Гвардиол деньги Педри Джуд Беллингем Джамал Мусиала Футбол

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд попали в состав сборной самых дорогих игроков мира.

Transfermarkt опубликовал символическую команду, в которую включены футболисты с самой высокой стоимостью на соответствующих позициях.

Сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», 60 млн евро);

Защитники: Йошко ГвардиолЛейпциг», 75), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 75), Маттейс де Лигт («Бавария», 70);

Полузащитники: Педри («Барселона», 100), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 110), Джамал Мусиала («Бавария», 100), Филип Фоден («Манчестер Сити», 110), Винисиус Жуниор («Реал», 120);

Форварды: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 170).

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ответ Роман Князефф
Во Франции есть похожее шопито 😂😂😂
Вы тоже знаете этих знаменитых циркачей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Князефф
Ответ Спартак Уокер
Я уверен если бы этот состав был бы в каком нибудь клубе то этот клуб точно с таким дисбалансом дальше 1/8 в лиге чемпионов не прошёл бы
Во Франции есть похожее шопито 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergey80
Ответ Александр Бабуев
А где Мудрик!?
На СВО...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imeka21
Ответ Даниил Гутин
Огромную роль в этой стоимости играет возраст, что не всегда объективно, те же Левандовски, Бензема, какие бы хорошие результаты не выдавали, уже прибавку в цене не получат, да даже Месси, проведя топовый мундиаль, не подорожал ни на йоту
Это и понятно, нет смысла строить команду с ними, уже скоро уйдут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Есть два топовых игрока, это Мбаппе и Холланд, остальные глотают пыль за ними.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Белов
Хвича тут должен быть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дамир Байназаров
Ответ Александр Бабуев
А где Мудрик!?
Это он для Челси только 100 млн.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ Милан Тео 19.
Холанд 250 стоит не меньше ...
250 стоит он только для Челси)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Буратино55
Ответ Дмитрий Гудков
Кто из полузащитников буде по бровке носиться интересно?
++ надо нормальный реальный состав собирать, чтобы и опорник или хотя бы с защитными навыками цп был и по краям кто-то, почему 3-5-2 вообще, какой нить девис на лз явно не меньше 70 стоит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MilanLombardia
Гвардиол после отвоза Месси не должен тут быть,да и уровень его пока что сомнителен,та же история была со Шкриньяром,теперь бесплатно уйдет
Мусиала,Белингем,Фоден - все одного пошиба,ценник завышен из за молодости и стечения обстоятельств,благодаря которым попали в старт своих клубов
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fona
Ответ Милан Тео 19.
Гвардиол в районе 100 стоит ...
Фаната челси ни с кем не спутать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sinkindragon@gmail.com
Ответ deadjoker
Фоден с лавки не вылезает и 100ка. Странно…
24 игры 9+5 , видимо выходя на замену создает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Даценко
Ответ Александр Бабуев
А где Мудрик!?
В Челси😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
четверо из Бундеслиги, по трое из АПЛ и примеры, один из франции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
Огромную роль в этой стоимости играет возраст, что не всегда объективно, те же Левандовски, Бензема, какие бы хорошие результаты не выдавали, уже прибавку в цене не получат, да даже Месси, проведя топовый мундиаль, не подорожал ни на йоту
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан Тео 19.
Холанд 250 стоит не меньше ...
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан Тео 19.
Гвардиол в районе 100 стоит ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gheorghe Rusu
Ответ deadjoker
Фоден с лавки не вылезает и 100ка. Странно…
У Пепа мало кто вылезает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Фоден с лавки не вылезает и 100ка. Странно…
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ответ Isa Babaev
Спасибо кеп) На то она и символическая сборная, а не команда
Да это правда но я просто сказал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Гудков
Кто из полузащитников буде по бровке носиться интересно?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ответ Спартак Уокер
Я уверен если бы этот состав был бы в каком нибудь клубе то этот клуб точно с таким дисбалансом дальше 1/8 в лиге чемпионов не прошёл бы
Спасибо кеп)
На то она и символическая сборная, а не команда
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
человек-муравей человек-физрук
Ответ Александр Бабуев
А где Мудрик!?
в ФК 10 место
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mukhammadzhan Akhmedov
Ответ Александр Бабуев
А где Мудрик!?
Играет в одном из лучших клубов мира за миллионы евро)
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Я уверен если бы этот состав был бы в каком нибудь клубе то этот клуб точно с таким дисбалансом дальше 1/8 в лиге чемпионов не прошёл бы
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий