Джуд Беллингем признан лучшим молодым футболистом мира.

Полузащитник « » Дортмунд возглавил составленный рейтинг лучших игроков не старше 21 года по состоянию на 1 апреля 2023 года. Всего в списке 39 игроков, россиян среди них нет.

В топ-15 вошли: