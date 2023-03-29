Беллингем – лучший игрок не старше 21 года по версии ESPN, Педри – 2-й, Сака – 3-й, Гави – 5-й
Джуд Беллингем признан лучшим молодым футболистом мира.
Полузащитник «Боруссии» Дортмунд возглавил составленный ESPN рейтинг лучших игроков не старше 21 года по состоянию на 1 апреля 2023 года. Всего в списке 39 игроков, россиян среди них нет.
В топ-15 вошли:
- Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд;
- Педри, «Барселона»;
- Букайо Сака, «Арсенал»;
- Джамал Мусиала, «Бавария»;
- Гави, «Барселона»;
- Эдуардо Камавинга, «Реал Мадрид»;
- Габриэл Мартинелли, «Арсенал»;
- Флориан Виртц, «Байер»;
- Йошко Гвардиол, «Лейпциг»;
- Мойсес Кайседо, «Брайтон»;
- Алекс Бальде, «Барселона»;
- Ансу Фати, «Барселона»;
- Юрриен Тимбер, «Аякс»;
- Нуну Мендеш, «ПСЖ»;
- Гонсалу Рамуш, «Бенфика».
по каким тогда критериям отбирались кандидаты, если не по статистике😁
И если не в курсе, то могу напомнить, что такие мастера, как Де Брюйне и Кросс перешли в более топ Лиги из Бундеслиги. Есть ещё Ракитич (Ла лига), Сон, Фирмино, Джака, Ауба Конате, Холанд, ну и Хаверц не плох. Судить по нескольким провальным трансферам глупо, и то некоторые сомнительны для звания провал. Например Дембеле не стоил своих 140 млн, но он теперь один из самых ключевых игроков Барсы. Вернер много мазал, но очень сильно выручал в объёме работы. Пулисик 50/50, переплатили, но всё равно был полезен.
Санчо провал или нет будем окончательно судить через пару лет. Может и он как Дембеле поздно раскроется и станет ключевым игроком. А может МЮ не его команда и ему надо перейти в другой клуб.