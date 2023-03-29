Беллингем – лучший игрок не старше 21 года по версии ESPN, Педри – 2-й, Сака – 3-й, Гави – 5-й

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Джуд Беллингем признан лучшим молодым футболистом мира.

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд возглавил составленный ESPN рейтинг лучших игроков не старше 21 года по состоянию на 1 апреля 2023 года. Всего в списке 39 игроков, россиян среди них нет.

В топ-15 вошли:

  1. Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд;
  2. Педри, «Барселона»;
  3. Букайо Сака, «Арсенал»;
  4. Джамал Мусиала, «Бавария»;
  5. Гави, «Барселона»;
  6. Эдуардо Камавинга, «Реал Мадрид»;
  7. Габриэл Мартинелли, «Арсенал»;
  8. Флориан Виртц, «Байер»;
  9. Йошко Гвардиол, «Лейпциг»;
  10. Мойсес Кайседо, «Брайтон»;
  11. Алекс Бальде, «Барселона»;
  12. Ансу Фати, «Барселона»;
  13. Юрриен Тимбер, «Аякс»;
  14. Нуну Мендеш, «ПСЖ»;
  15. Гонсалу Рамуш, «Бенфика».

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126 комментариев

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Garikus89
Ответ S H A R K
29 игр из 34..."даже тридцати не набрал"...
Ну так 29 из 34 с часом игрового времени в среднем. Сака три сезона назад провел 32 из 38 с 80 минутами в среднем.
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Владислав Романов
Ответ Ya Tolik
Очень понравилось, как в заголовке убрали 4-ого Мусиалу и сразу написали про 5-ого Гави. Так и создаётся хайп вокруг игрока.
на Фати лимита букв в заголовке не хватило😁
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Владислав Романов
Ответ Umid Rahimov
Я бы Сака на первое место поставил бы!
я бы тоже, парень тащит команду весь сезон без замен
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Владислав Романов
Ответ Lord of Balls
Так это же не список бомбардиров
так он не говорил про бомбардиров🤗
по каким тогда критериям отбирались кандидаты, если не по статистике😁
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Владислав Романов
Ответ Serge Rutso
Фати по инерции затесался
нужно больше каталонцев, подумали журналисты
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S H A R K
Ответ Garikus89
Беллингем четыре сезона назад в Чемпионшипе играл, а три сезона назад в Боруссии и тридцати матчей в чемпионате не набрал. Сака же третий сезон - железобетонный игрок основы Арсенала в АПЛ)
29 игр из 34..."даже тридцати не набрал"...
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Владислав Романов
Интересно, по каким критериям американский спортивный канал определил лучших молодых футболистов в Европе
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KING_OF_RUSSIA
Ответ forward1988
Очень приятно меня зовут Виктор
Чел, судя по нику ты 1988 года рождения, а уровень развития как у 8 летнего, это не тру быть таким
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Владислав Романов
Ответ Arab Al
Они добились этого места своим потом и трудом а ты не сможешь достичь такого успеха)
как ты разговариваешь с лучшим диванным экспертом😁
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AnMe
Ответ Shuller18
Гави вообще не должно быть в данном топе, этому бревну красная цена лямов 10
Не сказал бы, что бревно. Выше написал почему. Такой игрок нужен каждой команде. Делает работу за нескольких игроков.
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forward1988
Ответ KING_OF_RUSSIA
Судя по комментарию, животное здесь только ты
Очень приятно меня зовут Виктор
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AnMe
Ответ Артём Толоконников
Ну пускай их местами поменять, лично мне игра Гави нравится больше остальных
Гави пахарь, выкладывается на 100%, а Педри мозг, хорошо умеет читать поле, умный футбол, создает атаки неплохо для своих лет. Ну Кому как
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mr kovalsky
Лооооол выше Сака?) это шутка?
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S H A R K
Ответ Garikus89
Вот именно, что Санчо тоже был вингером, самый талантливый в мире и все такое, стопицот миллионов давайте. И где он? Сака в тройке лучших игроков АПЛ уже, а Беллингем по каким параметрам где в Бундеслиге, которая на голову ниже АПЛ?
Санчо в отличии от Беллингема не смог завоевать место в сборной и стать один из ключевых игроков сборной. Разницу чувствуем?
И если не в курсе, то могу напомнить, что такие мастера, как Де Брюйне и Кросс перешли в более топ Лиги из Бундеслиги. Есть ещё Ракитич (Ла лига), Сон, Фирмино, Джака, Ауба Конате, Холанд, ну и Хаверц не плох. Судить по нескольким провальным трансферам глупо, и то некоторые сомнительны для звания провал. Например Дембеле не стоил своих 140 млн, но он теперь один из самых ключевых игроков Барсы. Вернер много мазал, но очень сильно выручал в объёме работы. Пулисик 50/50, переплатили, но всё равно был полезен.

Санчо провал или нет будем окончательно судить через пару лет. Может и он как Дембеле поздно раскроется и станет ключевым игроком. А может МЮ не его команда и ему надо перейти в другой клуб.
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Konstantin Frolov
Ответ Ислам Ибрагимов
а Камавинга?
Он в топ-5? 🤡
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siragh@yandex.ru
4 из Барсы👍🏻👍🏻👍🏻
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orelik_1987
Вот терпеть не могу, когда англичане облизывают своих молодых игроков, а потом получается очередной Леннон, Алли или Баркли с окончанием карьеры чуть ли не в Чепионшипе (ещё пару лет назад говорил, что Стерлинг той же дорожкой пойдёт, к этому и идёт всё). Но Сака - реально талантище, что в сборной, что в Арсенале везёт (не всмысле удачи, а всмысле тащит) не по годам. Уверен это будущий игрок мирового уровня
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siragh@yandex.ru
Лучший из всей плеяды-Мусиала.Отменный игрок
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Konstantin Frolov
Ответ asker15041993
Педри, гави, вообще ни к месту
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ljolik888
Ответ anvarmashukhey@icloud.com
Где четвёртый?
Открой глаза и прочитайте список , разве это так трудно ?
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predMBAPPE
Ответ Barca
Поганки🤣
Черемша🤣
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Ххх Ххх
Один из лучших в мире защитников, в не зависимости от возраста, девятый ?)
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cruyff_14
Ответ arspurs9
Странный рейтинг. Джуд - вопросов нет. Что тут делает сейчас Фати? Просто за имя или как? Сака ниже Педри - сомнительно, но ладно, места близкие. Гвардиол и Камавинга слишком низко. Для Мусиалы слишком большой аванс.
Мусиала как раз на своем месте.
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Surviving
Закомплексованный Саша)
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Moscwow
Фати насколько уникален, что не играя несколько лет, все равно попадает во все рейтинги. Заменил Месси, не соврали
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