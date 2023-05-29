У Бензема есть предложение из Саудовской Аравии на 200 млн евро за 2 сезона с освобождением от налогов. В «Реале» подозревают, что форвард задумывается об уходе (Relevo)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

В «Реале» подозревают, что Карим Бензема думает об уходе из клуба.

По информации Relevo, Бензема получил предложение из Саудовской Аравии, по которому он может заработать 200 миллионов евро за 2 сезона. Предложение предусматривает дополнительный доход от имиджевых прав и рекламы, создание школ для детей, а также возможность представлять совместную заявку Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение чемпионата мира в 2030 году. Кроме того, сообщается, что Бензема может быть освобожден от уплаты налогов.

Сообщается, что тренерский штаб и некоторые члены руководства «Реала» подозревают, что Бензема рассматривает возможность принять это предложение и покинуть «Реал» уже этим летом. В клубе также вызывает недоумение поведение капитана мадридцев в заключительной части сезона – в частности, отсутствие его на презентации Кубка Испании перед матчем с «Хетафе» и отказ говорить с прессой после поражения от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Контракт Карима Бензема с «Реалом», истекающий в июне, должен быть продлен автоматически после завоевания «Золотого мяча» в октябре прошлого года. Официально о продлении соглашения пока не объявлено.

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62 комментария

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Capitano
Думаю Карим уже показал себя в Реале, надо дать шанс показать себя молодежи и он заслужил отличную пенсию
+81
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HI MARS
Если честно,надо уходить.Это пойдёт на пользу и Реалу,и Бензема.Скорости нет уже.Для лавки был бы идеальным вариантом,но вряд-ли он будет рад такой перспективе
+51
-10
+41
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Адилет Асанкожоев
Ответ Goofts
Бензема самый нелепый обладатель ЗМ. Три игры сыграл на высоком уровне, тот же де брюйне и то более качественно проводил прошлый сезон В этом сезоне играл как дерево...
Ну ты бред то не неси, чувак)
+49
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VuNePonimaete
Бензема весь сезон выглядел не мотивированным, забил на матчи клуба для подготовки к ЧМ, так зачем клубу настолько немотивированный игрок?
+22
-5
+17
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Greg Jackson
Ответ Wekil
Ну а кто эти молодые, который рвуться себя показать?) Да и конкуренция с таким игроком, как Бензема, пусть даже и 35-летним, любому молодому игроку пойдет только на пользу.
А кого Анчелотти хотя бы подпускает к основе чтобы он мог себя показать? Дед вообще никому не даёт шанс.
+12
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ivannumber1
Очевидно, Бензема свой пик уже прошёл. ЗМ стал венцом его славной карьеры.

Вместо постоянной критики "от школоты", что он стал фигово играть, очевидно он выберет спокойную райскую жизнь и отправится к саудитам.

Лобстеры по утрам и шампанское, всенародная любовь, возможность передать наследие детям, спокойный чемпионат, постоянный трафик фур с деньгами к заднему двору.

Не думаю, что кто-либо вменяемый от такого бы отказался, после такой долгой и успешной карьеры.
+11
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Сергей Добрынин
Ответ HI MARS
Если честно,надо уходить.Это пойдёт на пользу и Реалу,и Бензема.Скорости нет уже.Для лавки был бы идеальным вариантом,но вряд-ли он будет рад такой перспективе
Бенз и так никогда не был скоростным игроком , даже будучи молодым. Это форвард другого типа
+10
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Сергей Орлов
Ответ Goofts
Бензема самый нелепый обладатель ЗМ. Три игры сыграл на высоком уровне, тот же де брюйне и то более качественно проводил прошлый сезон В этом сезоне играл как дерево...
Какая феерическая чушь)
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Golden Valley
Самый идеальный момент сорвать куш перед пенсией
+7
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Zidan GOAT
Ответ Goofts
Бензема самый нелепый обладатель ЗМ. Три игры сыграл на высоком уровне, тот же де брюйне и то более качественно проводил прошлый сезон В этом сезоне играл как дерево...
И это говорит фанат пешехода, которому приписывают ЗМ за 5 пенальти в 7 матчах на ЧМ ?)
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Wekil
Ответ Capitano
Думаю Карим уже показал себя в Реале, надо дать шанс показать себя молодежи и он заслужил отличную пенсию
Ну а кто эти молодые, который рвуться себя показать?) Да и конкуренция с таким игроком, как Бензема, пусть даже и 35-летним, любому молодому игроку пойдет только на пользу.
+5
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Geronimo Good
Пенсионная реформа СА для футболистов)
+3
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Zidan GOAT
Ответ VERBLYUD
почему 5, если у него было 4?
Незабитые теперь не считаются за пенальти?) у вас фанатиков свои методы статистику вести видимо )
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Los Galácticos
После такой выдающейся карьеры в Реале он просто обязан достойно покинуть клуб без скандалов. Следующий сезон станет для него юбилейным 15-м по счёту, по итогу которого он может единолично стать самым титулованным игроком в истории клуба и войти в топ-3 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги. Есть возможность максимально красиво закончить свой путь в Реале с грандиозными достижениями и проводами, а этот контракт от саудовцев думаю что и через год никуда не денется.
+5
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Сергей Добрынин
Ответ bgaret160789@gmail.com
Ну не скажи, за Лион помню бегал неплохо... Хоть и мало
Да помню я его и в Лионе , ну бегал да , остальные знаешь тоже не просто ходят . Но повторюсь ещё раз , скорости вроде нынешних Вини , Мбаппе или Родриго , у него и рядом не было
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mascinista
Неплохая пенсия. Я б согласился.
+2
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Analjinn
Думать нечего, надо соглашаться - всё выиграл и всем всё доказал уже.
+2
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Сергей Галынский
Заслужил
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Dr. J 24
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
Бенз мусульманин
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zer
Если правда, то на его месте 99 процентов уехало бы. Бензема достиг величия в реале, в Европе он сделал все, о чем можно мечтать. А тут такие бабки. к тому же возраст берет свое, Карим сдает позиции. Сейчас уйти на таких условиях было бы идеально.
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Temp LC
Ответ А. Мостовой
Левандовский в первый же год в новой лиге затмил "обладателя золотого мяча". Вся суть
особенно он затмил в лиге Европы)
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Temp LC
Ответ VERBLYUD
А что Бензема выиграл ЛЧ? Лева хотя бы Ла Лигу выиграл, а у Бенза что в лиге, что в ЛЧ провал))
Как он провалился в ЛЧ,если дошёл до полуфинала? Может быть провал это вылет в 1/16 ЛЕ?) Они даже до 1/8 не дошли)
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Roman Betenya
Ответ Skiff orda
Такими темпами арабы вполне могут спровоцировать гиперинфляцию в мире футбола, это уже перебор на мой взгляд, издевательство, неправильное использование ден средств, как бы это им потом боком не вышло…
Как будто этой гиперинфляции ещё нет :)
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Andrey Khapaev
Ответ ivannumber1
Очевидно, Бензема свой пик уже прошёл. ЗМ стал венцом его славной карьеры. Вместо постоянной критики "от школоты", что он стал фигово играть, очевидно он выберет спокойную райскую жизнь и отправится к саудитам. Лобстеры по утрам и шампанское, всенародная любовь, возможность передать наследие детям, спокойный чемпионат, постоянный трафик фур с деньгами к заднему двору. Не думаю, что кто-либо вменяемый от такого бы отказался, после такой долгой и успешной карьеры.
шампанское по утрам в Саудовской Аравии))))
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Wekil
Сейчас сложно будет найти ему замену, лучше не торопиться с пенсией, в СА он успеет и через год, никуда эти миллионы не денутся. Если только у Реала нет договоренностей с Кейном, конечно же.
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