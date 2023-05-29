В «Реале» подозревают, что Карим Бензема думает об уходе из клуба.

По информации Relevo, Бензема получил предложение из Саудовской Аравии, по которому он может заработать 200 миллионов евро за 2 сезона. Предложение предусматривает дополнительный доход от имиджевых прав и рекламы, создание школ для детей, а также возможность представлять совместную заявку Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение чемпионата мира в 2030 году. Кроме того, сообщается, что Бензема может быть освобожден от уплаты налогов.

Сообщается, что тренерский штаб и некоторые члены руководства «Реала» подозревают, что Бензема рассматривает возможность принять это предложение и покинуть «Реал» уже этим летом. В клубе также вызывает недоумение поведение капитана мадридцев в заключительной части сезона – в частности, отсутствие его на презентации Кубка Испании перед матчем с «Хетафе» и отказ говорить с прессой после поражения от «Манчестер Сити» в полуфинале чемпионов.

Контракт Карима Бензема с « », истекающий в июне, должен быть продлен автоматически после завоевания «Золотого мяча» в октябре прошлого года. Официально о продлении соглашения пока не объявлено.

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