Бензема готов принять предложение «Аль-Иттихада», но окружение форварда просит его подумать. Правительство Саудовской Аравии считает, что форвард подходит клубу
Правительство Саудовской Аравии работает над переходом Карима Бензема.
Брат нападающего «Реала» ведет переговоры с саудовцами, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Футболист нравился «Аль-Хилалю», но правительство ближневосточной страны решило, что Карим больше подходит «Аль-Иттихаду» – в том числе из-за вероисповедания.
Также одним из факторов является желание правительства Саудовской Аравии возродить соперничество между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Для этого аргентинца хотят привести в «Аль-Хилаль» – команду, являющуюся главным соперником «Аль-Насра» Роналду.
Отмечается, что Бензема готов принять предложение из Саудовской Аравии, но некоторые люди из его окружения просят его еще подумать.
В этом сезоне капитан «Мадрида» забил 30 голов и сделал 6 результативных передач в 42 матчах. Полная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.
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