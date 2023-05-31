Бензема готов принять предложение «Аль-Иттихада», но окружение форварда просит его подумать. Правительство Саудовской Аравии считает, что форвард подходит клубу

Правительство Саудовской Аравии работает над переходом Карима Бензема.

Брат нападающего «Реала» ведет переговоры с саудовцами, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Футболист нравился «Аль-Хилалю», но правительство ближневосточной страны решило, что больше подходит « » – в том числе из-за вероисповедания.

Также одним из факторов является желание правительства Саудовской Аравии возродить соперничество между и . Для этого аргентинца хотят привести в «Аль-Хилаль» – команду, являющуюся главным соперником « » Роналду.

Отмечается, что Бензема готов принять предложение из Саудовской Аравии, но некоторые люди из его окружения просят его еще подумать.

В этом сезоне капитан «Мадрида» забил 30 голов и сделал 6 результативных передач в 42 матчах. Полная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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