Бензема готов принять предложение «Аль-Иттихада», но окружение форварда просит его подумать. Правительство Саудовской Аравии считает, что форвард подходит клубу

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Правительство Саудовской Аравии работает над переходом Карима Бензема.

Брат нападающего «Реала» ведет переговоры с саудовцами, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Футболист нравился «Аль-Хилалю», но правительство ближневосточной страны решило, что Карим больше подходит «Аль-Иттихаду» – в том числе из-за вероисповедания. 

Также одним из факторов является желание правительства Саудовской Аравии возродить соперничество между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Для этого аргентинца хотят привести в «Аль-Хилаль» – команду, являющуюся главным соперником «Аль-Насра» Роналду.

Отмечается, что Бензема готов принять предложение из Саудовской Аравии, но некоторые люди из его окружения просят его еще подумать. 

В этом сезоне капитан «Мадрида» забил 30 голов и сделал 6 результативных передач в 42 матчах. Полная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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27 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Неужели хоть у кого-то есть адекватное окружение
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Денис Кёнигсберг
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Неужели хоть у кого-то есть адекватное окружение
В чём адекватность? Человек всё выиграл. Ему предлагают два года красиво пожить и получить кучу денег. Внимание к лиге будет расти в геометрической прогрессии
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RealOneLove
Бенз покажет в Аравии, кто главный бомбардир пеналдычу
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Overkiller
Правительство страны решает кто где будет играть? Султаны наложниц по гаремам распределяют? Фееричненько)))
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REALITY
Правительство считает что он подходит 🤣
А подходит ли вся верблюжья лига для этого топ игрока ?
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инок
Да что тут думать. Пожалуй самый идеальный момент для Карима сорвать у саудитов солидный куш и уйти на пенсию.
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f0rmoceft
Жаль конечно, если уйдет.
С другой стороны возможность заработать такую кучу денег выпадает не всем.
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VuNePonimaete
Нашлось таки хоть где-то адекватное окружение
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Rolemodel
Нуу вообще правительство не вмешивается в футбол!!))
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Xeck
уйдет, похоже
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Алан Берсеков
хоть я и фанат Реала,и в том числе Бенза,всей душой хочу что бы он ушел,потому что он выдал свой максимум в прошлом сезоне,глупо его оставлять и следить за его неизбежной деградацией,надо освежать лз,пз и цн на долгосрочную перспективу
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AF007
Ответ Великий Алонсо
Что-то в Реале он этого не показал, будучи форвардом забивал в 2 раза меньше чем Роналду
Потому что по факту в центре вратарской при навесах с фланга стоял твой гомосек, а не Карим
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Пирс Морган
Ответ RealOneLove
Бенз покажет в Аравии, кто главный бомбардир пеналдычу
Я бы на это посмотрел, Карим даст жару
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Zidane2019
Ответ AF007
Потому что по факту в центре вратарской при навесах с фланга стоял твой гомосек, а не Карим
Ну что за глупость? Бензема отлично играл на подыгрыше, но не Роналду мешал ему забивать в начале
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rachidibrahimov
Ответ RealOneLove
Бенз покажет в Аравии, кто главный бомбардир пеналдычу
Ты точно фанат Реала ?
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