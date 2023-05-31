«Реал» месяц опасался, что Бензема решит уйти. В сделку по Кейну могут включить Менди

«Реал» может включить Ферлана Менди в сделку по Харри Кейну.

Как сообщил журналист Франсиско Дельгадо для SER Deportivos, в «Реале» уже около месяца опасались, что покинет клуб по окончании сезона. В связи с этим « » думал о трансфере Кейна из «Тоттенхэма».

Кроме того, предложили «Реалу», так как он хочет уйти из лондонского клуба. В «Мадриде» не исключили, что попытаются подписать его. Также в англичанине заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

«Уход Бензема с каждым днем становится все реальнее. Приход Кейна – тоже.

Хоселу придет на место Мариано Диаса, но сейчас вся ситуация в атаке целиком зависит от француза. Если он уйдет, «Реал» постарается подписать Кейна. Формальных переговоров с « » еще нет, но они приближаются. Трансфер оценивают в 100 млн евро, и «Реал» видит в этом одну проблему: возможный переход Кейна исключит трансфер Холанда в будущем. Уход Бензема может изменить планы «Реала», связанные с Холандом, на следующее лето», – сказал Дельгадо.

В «Реале» опасаются, что Бензема уйдет. Это нарушит всю долгосрочную стратегию клуба.

«В уменьшении цены на Кейна звучало имя Азара. Но я озвучу другое имя. Это Ферлан . Он может стать частью переговоров», – сказал Дельгадо.

Ранее сообщалось, что Кейн не хочет покидать АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма», так как намерен побить рекорд Алана Ширера.

В этом сезоне у Кейна 32 гола в 49 матчах за клуб во всех турнирах. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.

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