«Реал» месяц опасался, что Бензема решит уйти. В сделку по Кейну могут включить Менди

Теги Карим Бензема премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Ферлан Менди Футбол

«Реал» может включить Ферлана Менди в сделку по Харри Кейну.

Как сообщил журналист Франсиско Дельгадо для SER Deportivos, в «Реале» уже около месяца опасались, что Карим Бензема покинет клуб по окончании сезона. В связи с этим «Мадрид» думал о трансфере Кейна из «Тоттенхэма».

Кроме того, Харри предложили «Реалу», так как он хочет уйти из лондонского клуба. В «Мадриде» не исключили, что попытаются подписать его. Также в англичанине заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

«Уход Бензема с каждым днем становится все реальнее. Приход Кейна – тоже.

Хоселу придет на место Мариано Диаса, но сейчас вся ситуация в атаке целиком зависит от француза. Если он уйдет, «Реал» постарается подписать Кейна. Формальных переговоров с «Тоттенхэмом» еще нет, но они приближаются. Трансфер оценивают в 100 млн евро, и «Реал» видит в этом одну проблему: возможный переход Кейна исключит трансфер Холанда в будущем. Уход Бензема может изменить планы «Реала», связанные с Холандом, на следующее лето», – сказал Дельгадо.

В «Реале» опасаются, что Бензема уйдет. Это нарушит всю долгосрочную стратегию клуба.

«В уменьшении цены на Кейна звучало имя Азара. Но я озвучу другое имя. Это Ферлан Менди. Он может стать частью переговоров», – сказал Дельгадо.

Ранее сообщалось, что Кейн не хочет покидать АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма», так как намерен побить рекорд Алана Ширера.

В этом сезоне у Кейна 32 гола в 49 матчах за клуб во всех турнирах. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.

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32 комментария

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Эдвард Джеймс Кенуэй
Цена Кейна с включением в сделку Азара будет стоить 99.99 млн евро
+32
-3
+29
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sargerasxd
Да кто вообще придумал, что Холанд перейдёт в Реал в 2024?
+17
-3
+14
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Хазяин
Ответ Lucky Guy
Не понимаю, зачем нужен 30 летний Кейн, когда есть молодой Лаутаро. Но Карло видимо что-то знает
Кейн лучше контролирует игру и выполняет больше работы, за последние годы он от традиционного нападающего превращается на отдвинутого форварда
+15
-1
+14
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Трент 66
Ответ Lucky Guy
Не понимаю, зачем нужен 30 летний Кейн, когда есть молодой Лаутаро. Но Карло видимо что-то знает
Кейн на голову выше.
+9
-1
+8
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sports!
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Цена Кейна с включением в сделку Азара будет стоить 99.99 млн евро
Если учитывая Леви хотел продать Кейна за 90 млн😀
+6
-1
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Lucky Guy
Не понимаю, зачем нужен 30 летний Кейн, когда есть молодой Лаутаро. Но Карло видимо что-то знает
30 лет в современном футболе - не возраст
+9
-5
+4
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blaugrano
Всегда удивлялся, откуда у журналистов оказывается информация закрытого пользования. Ладно если клубы намеренно сливают её, но если она в открытом доступе вопреки желанию функционеров.. почему не трясут этих инсайдеров на предмет контактов в клубе.
+5
-2
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kaka10
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Цена Кейна с включением в сделку Азара будет стоить 99.99 млн евро
Цена Кейна с включением в сделку Хазарда будет стоить 110 млн евро
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Tiestorzn17
Ответ Артур Ганненко
Отличный вариант для Кейна, чтобы титулов под конец карьеры поднабрать. Перейдя в Мю можно ничего и не выиграть. То что Тен Хааг первый год поднял команду на третье место не означает, что они будут бороться за чемпионство и лч в следующие сезоны. А переход в Баварию и ПСЖ гарантирует местные титулы, которые не очень ценны, учитывая силу конкурентов. А Реал это почти гарантия нормальных титулов, а через 2-3, учитывая английский паспорт, Кейн ещё будет стоить миллионов 50. Тогда его можно сбагрить в АПЛ и купить Холланда
😂😂😂 во мальчик размечтался, Хоселу и только Хоселу ждёт Реал
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Сижу на факсах Барселоны
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TravenS
Ответ blaugrano
Всегда удивлялся, откуда у журналистов оказывается информация закрытого пользования. Ладно если клубы намеренно сливают её, но если она в открытом доступе вопреки желанию функционеров.. почему не трясут этих инсайдеров на предмет контактов в клубе.
С окружением футболистов знакомы) сейчас это выгодно
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7jvyrwnqvc
Ответ sargerasxd
Да кто вообще придумал, что Холанд перейдёт в Реал в 2024?
Никогда
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Максим Черкашин
Ответ sargerasxd
Да кто вообще придумал, что Холанд перейдёт в Реал в 2024?
Мбапе 2022.😁
+3
-3
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TravenS
Ответ sargerasxd
Да кто вообще придумал, что Холанд перейдёт в Реал в 2024?
Он или папаня его как-то обмолвился, что хочет поиграть во всех топ-лигах по несколько сезонов в каждой. Вот и связывают его с Реалом
+3
-3
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Мохнатый55
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Цена Кейна с включением в сделку Азара будет стоить 99.99 млн евро
За переход Азара Реалу придется самому доплачивать.
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Shadow1882
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Тут речь про ТТХ
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Shadow1882
Ответ Сижу на факсах Барселоны
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Lucky Guy
Ответ Инженер Управляющий
Лаутаро не уровень Кейна. Вообще суперфорвардов в Европе сейчас 5 пожилые Бензема и Левандовски, зрелый Кейн и молодые Холанд и Мбаппе. Осимхен, Лаутаро и Рэшфорд хороши, как и Жезус пожалуй, остальные нападающие слабее.
так что толку брать Кейна и держать его на банке за Бенземой? тут лучше сменщика Лаутаро взять, который за год в структуре Реала может выйти на новый уровень и встать в один ряд с выше перечисленными вами игроками
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Инженер Управляющий
Ответ Lucky Guy
Не понимаю, зачем нужен 30 летний Кейн, когда есть молодой Лаутаро. Но Карло видимо что-то знает
Лаутаро не уровень Кейна. Вообще суперфорвардов в Европе сейчас 5 пожилые Бензема и Левандовски, зрелый Кейн и молодые Холанд и Мбаппе.
Осимхен, Лаутаро и Рэшфорд хороши, как и Жезус пожалуй, остальные нападающие слабее.
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Трент 66
Кейн на голову выше.
Во всех смыслах)
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софочка
Ответ Lucky Guy
Не понимаю, зачем нужен 30 летний Кейн, когда есть молодой Лаутаро. Но Карло видимо что-то знает
"Зачем нужен 29-летний Кейн, когда есть молодой 25-летний Лаутаро"
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Михаил Стентор
Ответ Lucky Guy
Не понимаю, зачем нужен 30 летний Кейн, когда есть молодой Лаутаро. Но Карло видимо что-то знает
А 30 - это много? Для игрока такого уровня
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aleksejsencov7@gmail.com
Харрис в Реал едет 😁
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