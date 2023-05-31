Бензема обсудил с Роналду Саудовскую Аравию, его интересовали лига и жизнь в стране. Форвард «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема поговорил с Криштиану Роналду о лиге Саудовской Аравии.

Как сообщает As, форвард «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад», где будет зарабатывать свыше 100 млн евро в год на протяжении двух сезонов.

Он уже пообщался с Роналду, своим бывшим партнером по мадридскому клубу, сейчас выступающим за «Аль-Наср». Француза интересовали как сведения о чемпионате Саудовской Аравии, так и впечатления от жизни в стране.

На данный момент окончательное решение о переходе еще не принято, «Реал» не уведомлен.

Бензема готов принять предложение «Аль-Иттихада», но окружение форварда просит его подумать. Правительство Саудовской Аравии считает, что форвард подходит клубу 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ Uragan Boy
Ради денег готовы позориться. Примеров много
А в чем собственно говоря позор? Человек стал легендой клуба, побил кучу рекордов, выиграл все, что только можно с клубом и получил Золотой Мяч. Заслужил подзаработать на старости лет и поиграть в свое удовольствие без давления болельщиков и СМИ.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
obid
Ответ Uragan Boy
Ради денег готовы позориться. Примеров много
Когда хави и иньеста играют в ноунейм лигах это все заслуженный заработок на расслабоне, а Роналду с Бензема значит сразу позорятся!?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Если бы в одной команде заиграли как в старые добрые времена это было бы легендарно, а так будут главными конкурентами в чемпионате.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
– Задержек по зарплате не бывает, деньги сразу поступают?
– Моментально.
– Тогда до встречи.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Танец Винисиуса
Сколько бы я его не обсирал и материл ,но узнав что это все серьезно аж ,как-то тяжко на душе стало .
15 лет в клубе все-таки ….
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
За деньги - да 🔥
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Кирилл.С-Пб
У саудитов намечается эскадрилья сбитых лётчиков с мешками денег )
сбитые лётчики с ЗМ, думаю они не против..
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
boalx
Рад за Бензема. Он всем всё доказал, выиграл всё, что возможно (ну, кроме ЧМ, но там своя история). В этом году значительно снизил уровень, играл хорошо через два раза на третий. Но играл! Может травмы сказались. Теперь год-два в пустыне попылит, заработает лямов 400-500 на безбедную жизнь. Не позориться, не прыгать по клубам, не ждать, что тебя попросят на выход.
Уважаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий