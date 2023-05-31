Бензема обсудил с Роналду Саудовскую Аравию, его интересовали лига и жизнь в стране. Форвард «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад»
Карим Бензема поговорил с Криштиану Роналду о лиге Саудовской Аравии.
Как сообщает As, форвард «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад», где будет зарабатывать свыше 100 млн евро в год на протяжении двух сезонов.
Он уже пообщался с Роналду, своим бывшим партнером по мадридскому клубу, сейчас выступающим за «Аль-Наср». Француза интересовали как сведения о чемпионате Саудовской Аравии, так и впечатления от жизни в стране.
На данный момент окончательное решение о переходе еще не принято, «Реал» не уведомлен.
Бензема готов принять предложение «Аль-Иттихада», но окружение форварда просит его подумать. Правительство Саудовской Аравии считает, что форвард подходит клубу
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– Моментально.
– Тогда до встречи.
15 лет в клубе все-таки ….
Уважаю.