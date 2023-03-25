«Играл с Забой по детям, он такой же». Защитник 2Drots Гудай не заметил ничего особенного в ЦСКА
Защитник 2Drots Гудай высказался об уровне игроков ЦСКА.
Медиафутбольная команда обыграла армейцев – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.
– Как тебе уровень атаки ЦСКА? Кажется, ты все, что можно перекусил.
– Не знаю, я по детям играл с Заболотным и Жорой Щенниковым. Мне именно хотелось посмотреть, в чем прибавили.
Просто Заба всегда такой был. Здоровый, не подобраться, всегда единоборства выигрывал, верховую борьбу. Ну и ничего не изменилось, просто в РПЛ опыта поднабрался, похладнокровнее стал.
В принципе, ничего особенного. Чал вот, более мобильный, футбольный. С разворота бил хорошо, координированно, быстро.
Играть было одно удовольствие, не скажу, что сложно. Но они очень хорошо перемещаются, первое время было тяжело передавать игроков, – сказал Гудай в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.
Разве что, Чалов бегал заряженный, но не весь матч, а во втором тайме. И Карвальо понравился) прям горел иногда, что не прессингуют.
Когда эти деятели успокоятся уже?) уж попроще надо быть, ЦСКА даже не дублем, по сути, играли 😁
Позыв вызывая рвотный:
Раньше был в атаке Вагнер Лав,
А теперь... Антоха Заболотный