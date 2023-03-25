«Играл с Забой по детям, он такой же». Защитник 2Drots Гудай не заметил ничего особенного в ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Sports.ru ВЭБ Арена Георгий Щенников Антон Заболотный «Гудай» Денис Гудаев Федор Чалов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Защитник 2Drots Гудай высказался об уровне игроков ЦСКА.

Медиафутбольная команда обыграла армейцев – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче. 

– Как тебе уровень атаки ЦСКА? Кажется, ты все, что можно перекусил.

– Не знаю, я по детям играл с Заболотным и Жорой Щенниковым. Мне именно хотелось посмотреть, в чем прибавили.

Просто Заба всегда такой был. Здоровый, не подобраться, всегда единоборства выигрывал, верховую борьбу. Ну и ничего не изменилось, просто в РПЛ опыта поднабрался, похладнокровнее стал.

В принципе, ничего особенного. Чал вот, более мобильный, футбольный. С разворота бил хорошо, координированно, быстро.

Играть было одно удовольствие, не скажу, что сложно. Но они очень хорошо перемещаются, первое время было тяжело передавать игроков, – сказал Гудай в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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7 комментариев

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Дима Зезуль
Выиграли у профессионального клуба, теперь не успокоятся
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ouks exo
Вот только поэтому и не хочется , чтобы проводились такие игры, потом этих профессионалов не заткнуть.
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За Сити с 2008 года
Был на стадионе. ЦСКА играл фулл немотивированный, думаю, это было видно по картинке.

Разве что, Чалов бегал заряженный, но не весь матч, а во втором тайме. И Карвальо понравился) прям горел иногда, что не прессингуют.

Когда эти деятели успокоятся уже?) уж попроще надо быть, ЦСКА даже не дублем, по сути, играли 😁
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Ебздрогыч
Жизнь проносится стремглав,
Позыв вызывая рвотный:
Раньше был в атаке Вагнер Лав,
А теперь... Антоха Заболотный
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Ебздрогыч
Не, Заба еще хуже любителей
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dreamstep
В чем суть Медиалиги, если за их команды играют люди игравшие во второй лиге которым за 30, ноунеймы? Бред.
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WelcomeBackPURE
То есть Заболотный остался на детском уровне
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