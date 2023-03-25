«Играл с Забой по детям, он такой же». Защитник 2Drots Гудай не заметил ничего особенного в ЦСКА

Защитник 2Drots Гудай высказался об уровне игроков ЦСКА.

Медиафутбольная команда обыграла армейцев – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.

– Как тебе уровень атаки ЦСКА? Кажется, ты все, что можно перекусил.

– Не знаю, я по детям играл с Заболотным и Жорой Щенниковым. Мне именно хотелось посмотреть, в чем прибавили.

Просто Заба всегда такой был. Здоровый, не подобраться, всегда единоборства выигрывал, верховую борьбу. Ну и ничего не изменилось, просто в РПЛ опыта поднабрался, похладнокровнее стал.

В принципе, ничего особенного. Чал вот, более мобильный, футбольный. С разворота бил хорошо, координированно, быстро.

Играть было одно удовольствие, не скажу, что сложно. Но они очень хорошо перемещаются, первое время было тяжело передавать игроков, – сказал Гудай в интервью корреспонденту .ru Степану Кашинцеву.