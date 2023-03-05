Федотов о газоне «Сочи»: «В это время никогда не было проблем. Плесень появляется к июлю-августу, пока плохо решается»
Владимир Федотов высказался о матче Мир РПЛ против «Сочи».
– Могут ли три победы над «Сочи» в этом сезоне как‑то затуманивать вас?
– Никак не мешают, не затуманивают. Каждый матч – отдельная, вновь написанная история, не вижу тут никаких аналогий.
– Как оцените возвращение Курбана Бердыева в РПЛ?
– Думаю, уже все сказано до меня. Все прекрасно знаем тренерский путь Курбана Бекиевича. Это специалист с большой буквы.
– Почему в старте появляется Носков, а не Щенников?
– Смотрели, анализировали – дебютирует сегодня Носков.
– Вы выходили на поле, которое долгое время было для вас родным, как вам газон?
– Газон хороший, в это время никогда не было проблем. Проблемы возникают к июлю‑августу, когда появляется плесень, которая расправляется с травой. Знаю, что работники очень много времени тратят, продувают поле, но пока проблема плохо решается. Надеюсь, что в этом году все будет у них хорошо, – сказал главный тренер ЦСКА, ранее работавший в «Сочи».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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