Федотов о газоне «Сочи»: «В это время никогда не было проблем. Плесень появляется к июлю-августу, пока плохо решается»

высказался о матче Мир против «Сочи».

– Могут ли три победы над «Сочи» в этом сезоне как‑то затуманивать вас?

– Никак не мешают, не затуманивают. Каждый матч – отдельная, вновь написанная история, не вижу тут никаких аналогий.

– Как оцените возвращение в РПЛ?

– Думаю, уже все сказано до меня. Все прекрасно знаем тренерский путь Курбана Бекиевича. Это специалист с большой буквы.

– Почему в старте появляется Носков, а не ?

– Смотрели, анализировали – дебютирует сегодня Носков.

– Вы выходили на поле, которое долгое время было для вас родным, как вам газон?

– Газон хороший, в это время никогда не было проблем. Проблемы возникают к июлю‑августу, когда появляется плесень, которая расправляется с травой. Знаю, что работники очень много времени тратят, продувают поле, но пока проблема плохо решается. Надеюсь, что в этом году все будет у них хорошо, – сказал главный тренер , ранее работавший в «Сочи».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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