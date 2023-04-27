Бабаев о Щенникове: «Не вижу предпосылок для продления контракта»
Георгий Щенников по окончании сезона, вероятно, покинет ЦСКА свободным агентом.
Об этом заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
«К сожалению, мы видим, что количество игрового времени, которое Жора имеет сейчас, объективно не соответствует его уровню. Другое дело, что есть объективные причины в виде конкуренции и так далее.
Поэтому очевидно, что Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке. На данный момент я не вижу предпосылок для продления контракта», – сказал Бабаев.
Защитник выступает за ЦСКА с 2009 года. В текущем сезоне он провел лишь 4 матча.
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