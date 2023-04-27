Бабаев о Щенникове: «Не вижу предпосылок для продления контракта»

Георгий Щенников по окончании сезона, вероятно, покинет ЦСКА свободным агентом.

Об этом заявил генеральный директор армейцев .

«К сожалению, мы видим, что количество игрового времени, которое Жора имеет сейчас, объективно не соответствует его уровню. Другое дело, что есть объективные причины в виде конкуренции и так далее.

Поэтому очевидно, что Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке. На данный момент я не вижу предпосылок для продления контракта», – сказал Бабаев.

Защитник выступает за с 2009 года. В текущем сезоне он провел лишь 4 матча.

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