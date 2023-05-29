Агент: «Малком вдохновляется Неймаром в сборной Бразилии. Они друзья»

Теги Зенит ПСЖ Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Неймар агенты Малком Спорт-Экспресс Футбол

Агент Малкома рассказал о дружбе игрока с Неймаром.

Ранее стало известно, что полузащитника «Зенита» вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей и Сенегалом.

«Малком очень рад вызову в сборную Бразилии. Тогда он не сможет сыграть за сборную России? Я не спрашивал его о том, хотел бы он сыграть за сборную России в будущем.

В сборной Бразилии Малком вдохновляется Неймаром. Они друзья», – сказал Луис Гарсия.

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4 комментария

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Усы Экспертницы
Давай, наш спортивный агент, не подведи...
С Клаудиньо дружба очень помогла)
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