Агент: «Малком вдохновляется Неймаром в сборной Бразилии. Они друзья»
Агент Малкома рассказал о дружбе игрока с Неймаром.
Ранее стало известно, что полузащитника «Зенита» вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей и Сенегалом.
«Малком очень рад вызову в сборную Бразилии. Тогда он не сможет сыграть за сборную России? Я не спрашивал его о том, хотел бы он сыграть за сборную России в будущем.
В сборной Бразилии Малком вдохновляется Неймаром. Они друзья», – сказал Луис Гарсия.
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