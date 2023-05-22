Переговоры «ПСЖ» с «МЮ» по Неймару – на продвинутой стадии. Идет диалог и с другими клубами АПЛ

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Луиш Кампуш Футбол

«ПСЖ» работает над продажей Неймара в клуб АПЛ.

По сведениям L’Equipe, переговоры с парижанами начали несколько английских клубов, но с «Манчестер Юнайтед» они находятся на наиболее продвинутой стадии и идут активно. Отмечается, что хавбек манкунианцев и сборной Бразилии Каземиро вовлечен в этот процесс.

«МЮ» предпочел бы арендовать нападающего, «ПСЖ» – расстаться с ним насовсем.

Ожидается, что Луиш Кампуш, советник клуба Лиги 1 по спортивным вопросам, встретится с окружением Неймара.

«Челси» тоже следит за ситуацией с бразильцем, но не в пользу лондонцев играет то, что они не будут выступать в еврокубках в следующем сезоне.

Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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86 комментариев

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Великолепный Пеп
Находящиеся на грани банкротства после отъезда Погба барберы и мед. сотрудники города ликуют
+90
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Aleksey Dolmatov
Ответ Екн Лор
Надо ещё написать про интерес Арсенала, и тогда Челси таки выложит сотку. А вообще глянуть на Неймара в АПЛ - было бы чудесно, лучшие игроки мира не боятся лучшей лиги
Как болельщик МЮ считаю, что если Неймар хочет попробовать себя в АПЛ - ради Бога, но не в составе моего любимого клуба
+76
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TAGAY
люди которые говорят "зачем он нужен?", "травматик", "он не потянет АПЛ" и т.д. вы ошибаетесь! это он в ПСГ не мотивирован и слишком много позволял себе расслабляться либо лига скучная, нет ни одноro топ соперника.. перейдет в топ лигу и будет тщательно работать над физикой и он спокойно отбегает как и все нормальные люди, а уровень его топовый, в АПЛ при всем уважении флангового игрока лучше чем Неймар уже давно не было, со времен Роналду(до 2008 года), после был только Азар но этот уступал по уровню и по медийности тем более. думаю усилит любой клуб АПЛ, и даже МС,если ПЕП захочет)
забавно было бы посмотреть его в АПЛ, после Барсы надо было прямиком туда же а не в убогую лигу где нет кроме бабок ничего нет.
+66
-10
+56
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Екн Лор
Надо ещё написать про интерес Арсенала, и тогда Челси таки выложит сотку. А вообще глянуть на Неймара в АПЛ - было бы чудесно, лучшие игроки мира не боятся лучшей лиги
+34
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+30
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AJIewka Enjoy!
Попахивает бредом…
+33
-4
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Vladimir Genius
Ответ TAGAY
люди которые говорят "зачем он нужен?", "травматик", "он не потянет АПЛ" и т.д. вы ошибаетесь! это он в ПСГ не мотивирован и слишком много позволял себе расслабляться либо лига скучная, нет ни одноro топ соперника.. перейдет в топ лигу и будет тщательно работать над физикой и он спокойно отбегает как и все нормальные люди, а уровень его топовый, в АПЛ при всем уважении флангового игрока лучше чем Неймар уже давно не было, со времен Роналду(до 2008 года), после был только Азар но этот уступал по уровню и по медийности тем более. думаю усилит любой клуб АПЛ, и даже МС,если ПЕП захочет) забавно было бы посмотреть его в АПЛ, после Барсы надо было прямиком туда же а не в убогую лигу где нет кроме бабок ничего нет.
Наконец-то нормальный человек
+24
-3
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Пирс Морган
Ответ НРИ
Щас подпишут на зарплату в 1 млрд и потом будут думать куда же сплавить его
Как куда, Боули по двойной цене купит
+21
-3
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Виталий Александров
Ответ TAGAY
люди которые говорят "зачем он нужен?", "травматик", "он не потянет АПЛ" и т.д. вы ошибаетесь! это он в ПСГ не мотивирован и слишком много позволял себе расслабляться либо лига скучная, нет ни одноro топ соперника.. перейдет в топ лигу и будет тщательно работать над физикой и он спокойно отбегает как и все нормальные люди, а уровень его топовый, в АПЛ при всем уважении флангового игрока лучше чем Неймар уже давно не было, со времен Роналду(до 2008 года), после был только Азар но этот уступал по уровню и по медийности тем более. думаю усилит любой клуб АПЛ, и даже МС,если ПЕП захочет) забавно было бы посмотреть его в АПЛ, после Барсы надо было прямиком туда же а не в убогую лигу где нет кроме бабок ничего нет.
игрок безусловно хороший но его пик скорее всего уже позади. Добавить в физике он вряд ли уже сможет, а в АПЛ она не на последнем месте.
+15
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+14
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Mekanych Red Devil
В аренду на год с правом выкупа, почему бы и нет? Там по слухам Эмери хочет Марсиаля, то есть клуб получит деньги за трансфер + освободится 250к в неделю от кислого. На зп Неймару деньги от зп Марсиаля + Джонса (70к) и Туанзебе уже выходят думаю. По деньгам вроде вполне себе реальный и недорогой вариант. А то, что по уровню Неймар в разы лучше Марсиаля это очевидный факт. По поводу хрустальности тут не угадаешь. Азар в АПЛ вообще не травмировался, в Ла Лиге постоянно. Ван Де Бек в Нидерландах тоже не был хрустальным, а в АПЛ наоборот хрусталь. Может в АПЛ у него будет больше мотивации быть в форме, а когда он мотивирован, то он может в одиночку решать результаты игр. Во всяком случае, я бы на это посмотрел. Но естественно не на полноценный трансфер за огромную сумму.
+11
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+11
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НРИ
Щас подпишут на зарплату в 1 млрд и потом будут думать куда же сплавить его
+12
-5
+7
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TAGAY
Ответ Виталий Александров
игрок безусловно хороший но его пик скорее всего уже позади. Добавить в физике он вряд ли уже сможет, а в АПЛ она не на последнем месте.
с физикой у Нея в порядке. и он спокойно потянет физику АПЛ, либо лига 1 тоже делает ставку на физику, Неймар много травм получает из за того что тупо идет на дриблинг там где можно отдать в лиге 1 ему скучно и он возит соперников из за чего те бьют его нещадно, в лалиге например он не передерживал мяч, умело и вовремя расставался с мячом и в АПЛ начнет в такой же манере играть, и спокойно отыграет 30+ матчей, вот только результата он даст куда больше чем Решфорд тот же. так что с вами я не согласен. пик его позади, но даже не в пике он на топ уровне куда не многие добираются
+7
-1
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Artem Ka
Ответ Виталий Александров
игрок безусловно хороший но его пик скорее всего уже позади. Добавить в физике он вряд ли уже сможет, а в АПЛ она не на последнем месте.
Ты его видел первые полгода этого сезона?
+5
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гилберт
Ответ TAGAY
люди которые говорят "зачем он нужен?", "травматик", "он не потянет АПЛ" и т.д. вы ошибаетесь! это он в ПСГ не мотивирован и слишком много позволял себе расслабляться либо лига скучная, нет ни одноro топ соперника.. перейдет в топ лигу и будет тщательно работать над физикой и он спокойно отбегает как и все нормальные люди, а уровень его топовый, в АПЛ при всем уважении флангового игрока лучше чем Неймар уже давно не было, со времен Роналду(до 2008 года), после был только Азар но этот уступал по уровню и по медийности тем более. думаю усилит любой клуб АПЛ, и даже МС,если ПЕП захочет) забавно было бы посмотреть его в АПЛ, после Барсы надо было прямиком туда же а не в убогую лигу где нет кроме бабок ничего нет.
Ага, Неймару после Барсы надо было не брать вагон денег от шейхов, а ехать прямиком в АПЛ и радовать пацанов со спортса. Он бы тогда из Барсы не ушёл.
+5
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Максим Семин
Как же Неймар смог из суперзвезды превратить себя в локального пижона. Такую связку в нападении разрушил (Неймар, Месси, Суарес). Хотел уйти из тени Месси, а оказался на заднем дворе.
+4
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Любезный Коссутий
Ответ luu
Какие то шизы, покупают Вегорста, который что-то вроде Заболотного, одноклеточного Антони, а теперь старого переломанного Неймара.
да в АРЕНДЕ Вегхорст, сколько можно это обсуждать?
+7
-3
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ertaoz
Плохо когда МЮ списанных другими командами футболистов подписывает, неужели подписание Рональду ни чему не научил.
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Artem Ka
Ответ Aleksey Dolmatov
Как болельщик МЮ считаю, что если Неймар хочет попробовать себя в АПЛ - ради Бога, но не в составе моего любимого клуба
считаю, что у нынешнего МЮ нет в атаке никого даже близкого, чем поломанный и немотивированный Неймар)
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Romanian_Daddy
Опровергли уже
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Пирс Морган
Ответ Aleksey Dolmatov
Как болельщик МЮ считаю, что если Неймар хочет попробовать себя в АПЛ - ради Бога, но не в составе моего любимого клуба
Просто интересно, как он помешает текущему МЮ?
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MURA
Как говорил великий САФ, если у тебя в команде более 2х бразильцев то это самба.
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Этот Райола хочет денег
Дожил Неймар... Представляете такую постановку вопроса лет 5-6 назад?
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добрый грек
"ишак простоявший в тени, на солнце работать не будет"(с)
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Александр Сорокин
Давай в Арсенал вместо бревна Мартинелли.
В Арсенале он бы больше пригодился чем в МЮ, был бы игроком основы практически безоговорочно, если бы конечно не получил травму или не начал конфликтовать с Артетой("доминатор" не всегда находит подход к возрастным звёздам)
Ещё один вариант для Неймара - Ньюкасл. Помимо того что клуб из АПЛ и будет играть в ЛЧ, так там он тоже будет один из лидеров, если конечно не будет играть в пол ноги.
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Xxx zzz
Как и обычно,слухов все больше )) а он так и останется у псж и будет продолжать играть по пол сезона
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BurBon
Ответ Mekanych Red Devil
В аренду на год с правом выкупа, почему бы и нет? Там по слухам Эмери хочет Марсиаля, то есть клуб получит деньги за трансфер + освободится 250к в неделю от кислого. На зп Неймару деньги от зп Марсиаля + Джонса (70к) и Туанзебе уже выходят думаю. По деньгам вроде вполне себе реальный и недорогой вариант. А то, что по уровню Неймар в разы лучше Марсиаля это очевидный факт. По поводу хрустальности тут не угадаешь. Азар в АПЛ вообще не травмировался, в Ла Лиге постоянно. Ван Де Бек в Нидерландах тоже не был хрустальным, а в АПЛ наоборот хрусталь. Может в АПЛ у него будет больше мотивации быть в форме, а когда он мотивирован, то он может в одиночку решать результаты игр. Во всяком случае, я бы на это посмотрел. Но естественно не на полноценный трансфер за огромную сумму.
Не уедет он от парижской зарплаты, можешь даже не мечтать, а мю не кинет ему такую же личку. Он там уже на раслабоне доигрывает, зачем ему потеть в апл.
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