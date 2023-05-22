Переговоры «ПСЖ» с «МЮ» по Неймару – на продвинутой стадии. Идет диалог и с другими клубами АПЛ
«ПСЖ» работает над продажей Неймара в клуб АПЛ.
По сведениям L’Equipe, переговоры с парижанами начали несколько английских клубов, но с «Манчестер Юнайтед» они находятся на наиболее продвинутой стадии и идут активно. Отмечается, что хавбек манкунианцев и сборной Бразилии Каземиро вовлечен в этот процесс.
«МЮ» предпочел бы арендовать нападающего, «ПСЖ» – расстаться с ним насовсем.
Ожидается, что Луиш Кампуш, советник клуба Лиги 1 по спортивным вопросам, встретится с окружением Неймара.
«Челси» тоже следит за ситуацией с бразильцем, но не в пользу лондонцев играет то, что они не будут выступать в еврокубках в следующем сезоне.
Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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забавно было бы посмотреть его в АПЛ, после Барсы надо было прямиком туда же а не в убогую лигу где нет кроме бабок ничего нет.
Ещё один вариант для Неймара - Ньюкасл. Помимо того что клуб из АПЛ и будет играть в ЛЧ, так там он тоже будет один из лидеров, если конечно не будет играть в пол ноги.