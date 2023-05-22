«ПСЖ» работает над продажей Неймара в клуб АПЛ.

По сведениям L’Equipe, переговоры с парижанами начали несколько английских клубов, но с « » они находятся на наиболее продвинутой стадии и идут активно. Отмечается, что хавбек манкунианцев и сборной Бразилии Каземиро вовлечен в этот процесс.

«МЮ» предпочел бы арендовать нападающего, « » – расстаться с ним насовсем.

Ожидается, что , советник клуба Лиги 1 по спортивным вопросам, встретится с окружением Неймара.

« » тоже следит за ситуацией с бразильцем, но не в пользу лондонцев играет то, что они не будут выступать в еврокубках в следующем сезоне.

играет за «ПСЖ» с 2017 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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