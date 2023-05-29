В «ПСЖ» недовольны поездкой Неймара на Гран-при Монако вместо игры со «Страсбуром». В клубе считают это «провокацией»
Неймар разозлил руководство «ПСЖ» решением посетить Гран-при Монако.
Форвард не поехал с командой на игру со «Страсбуром» (1:1), ничья в которой принесла клубу чемпионский титул. Вместо этого бразилец отправился на «Формулу-1».
По данным L’Equipe, боссы парижской команды негативно отреагировали на такой поступок и сочли его «провокацией».
Ранее сообщалось, что Неймар может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
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Поездка Неймара и Месси на сторонние мероприятия в свободное время (матч ничего не решал, да и наплевать уже на концовку с таким отношением к Неймару, понять можно) - вот где провокация.
Какой же ПСЖ лицемерный и двуличный. Тьфу.
Сам придумал, сам осудил🤣