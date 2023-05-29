В «ПСЖ» недовольны поездкой Неймара на Гран-при Монако вместо игры со «Страсбуром». В клубе считают это «провокацией»

Теги ПСЖ Гран-при Монако лига 1 Франция Страсбур Неймар Формула-1 Футбол

Неймар разозлил руководство «ПСЖ» решением посетить Гран-при Монако.

Форвард не поехал с командой на игру со «Страсбуром» (1:1), ничья в которой принесла клубу чемпионский титул. Вместо этого бразилец отправился на «Формулу-1».

По данным L’Equipe, боссы парижской команды негативно отреагировали на такой поступок и сочли его «провокацией».

Ранее сообщалось, что Неймар может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

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29 комментариев

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pasmike
Клуб-шапито, вот игроки и относятся к нему как к цирку.
+71
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+69
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red hikkikomori
Зато он там с Шараповой сфоткался)
+30
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+27
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Los Galácticos
За то когда Месси тренировку случайно пропустил такое подняли и заставили его видео с извинениями записывать, цирк конечно а не топ-клуб :)
+33
-7
+26
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Black Phoenix
Травить Месси за ЧМ и Неймара за травмы на уровне Лиги 1 с заказом лживых статеек всяких, направленных на дискредитацию, и поощрять болел свистеть в адрес аргентинца и бразильца - нисколько не провокация, нет-нет.

Поездка Неймара и Месси на сторонние мероприятия в свободное время (матч ничего не решал, да и наплевать уже на концовку с таким отношением к Неймару, понять можно) - вот где провокация.

Какой же ПСЖ лицемерный и двуличный. Тьфу.
+18
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+15
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Николай Корягин
Ответ as009595@icloud.com
ПСЖ надо уже избавляться от старых прим ввиде Неймара и Месси, тогда клуб придет к успеху
В Лиге Конференций разве что
+8
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Пирс Морган
Клуб обеспечил себе чемпионство в предыдущем туре. Что нужно было от травмированного Неймара?
+5
0
+5
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ALMANAC
Под таким ливнем, который там был, Ней мог и травмироваться. Правильно, что ПСЖ выразили недовольство, именно такое отношение может поставить под угрозу выход в 1/8 ЛЧ
+5
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Экспертное мнение
Ответ Екн Лор
ПСЖ за последние года 2 превратился в сброд, а когда-то там играл профессионалы вроде Кавани, Златана, которые себе такого никогда не позволяли
Когда-то профессионал Кавани спокойно себе играл в МЮ, но пришел кое-кто и отобрал у него и место, и номер. А саму команду отправил с второго на шестое место))
+4
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+4
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Arturitto
Стандартная цепочка:штраф,отстранение от игр на две недели,покаяние игрока,продление контракта.
+4
-2
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Schiaff1no
Да он просто к фанатскому бойкоту чемпионского титула присоединился ✊✊✊
+2
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Men77
Ответ aslvowk@mail.ru
У него больничный. Какая ПСЖ разница? Пусть перечитают контракт с Неймаром. Если там есть пункт о том, что травмированный игрок должен присутствовать на матчах команды, тогда пусть решают на уровне работодатель-работник и штрафуют, а не в СМИ плачут. А если такого там нет, то пусть своё мнение оставляют при себе. Не клуб, а цирк-шапито какой-то
зачем ты пишешь чушь?) Кто плачет в СМИ?
Сам придумал, сам осудил🤣
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Men77
Ответ dreamstep
В Англии Неймара убьют, не пойдет он туда.
Серьезно?) А почему условного Бернарду Сильву не убивают? В Англии видимо одни качки- костоломы бегают 😁
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Иван Алейников
Ответ Los Galácticos
За то когда Месси тренировку случайно пропустил такое подняли и заставили его видео с извинениями записывать, цирк конечно а не топ-клуб :)
В Монако на гран при просто шикарно! Можно и подзабыть на работу
+1
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кто-то
Он травмирован. Какая ему вообще разница, он и так скорее всего уйдёт + неадекватные ультрас Парижа под его окном сделали погоду. ПСЖ бы и без его поддержки забрал бы титул
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ВладимирНеПутин
Неймару и Месси безразличен клуб, команда, возможно, что и есть другие игроки, которые так относятся, но оно и не удивительно, сами развратили, только деньгами могут привлекать и держать
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f0rmoceft
Какой клуб, такие и игроки
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AminO2
Неймар может продолжить карьеру в "Феррари".
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AVKU
Шейхи никак не поймут, что даже заплатив огромные деньги звёздам, нужно относиться к ним с уважением.
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Габит Gabit
Такие моменты нужен Моуринью
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Ответ Антон Фалафель
Неймар так и остался на уровне Дэнилсона из Бетиса
Денилсона имел в виду?
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Злобный Конь
Ответ Антон Фалафель
Неймар так и остался на уровне Дэнилсона из Бетиса
Рафаэль Собис.
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aslvowk@mail.ru
У него больничный. Какая ПСЖ разница? Пусть перечитают контракт с Неймаром. Если там есть пункт о том, что травмированный игрок должен присутствовать на матчах команды, тогда пусть решают на уровне работодатель-работник и штрафуют, а не в СМИ плачут. А если такого там нет, то пусть своё мнение оставляют при себе. Не клуб, а цирк-шапито какой-то
+1
-1
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Fanat1962
все пыль...
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dreamstep
В Англии Неймара убьют, не пойдет он туда.
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Tristan...
Ответ dreamstep
В Англии Неймара убьют, не пойдет он туда.
Пф. Неймар в Ла Лиге даже не вылетал надолго, чего не скажешь об пришедшем из АПЛ Азаре...
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