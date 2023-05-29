В «ПСЖ» недовольны поездкой Неймара на Гран-при Монако вместо игры со «Страсбуром». В клубе считают это «провокацией»

Неймар разозлил руководство «ПСЖ» решением посетить Гран-при Монако.

Форвард не поехал с командой на игру со « » (1:1), ничья в которой принесла клубу чемпионский титул. Вместо этого бразилец отправился на «Формулу-1».

По данным L’Equipe, боссы парижской команды негативно отреагировали на такой поступок и сочли его «провокацией».

Ранее сообщалось, что Неймар может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

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