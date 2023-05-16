Катарский шейх сделал улучшенное предложение о покупке «МЮ». Он хочет владеть 100% клуба и обещает покрыть долги

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал новое предложение о покупке «МЮ».

По информации журналиста Фабрицио Романо, новое предложение значительно превосходит первоначальное.

Оно предусматривает выкуп 100% акций «Манчестер Юнайтед», погашение всех долгов клуба, а также создание отдельного фонда для нужд клуба и сообщества.

Сумма предыдущего предложения Аль Тани составила более 5 млрд фунтов, что является рекордом в истории футбола. На покупку клуба также претендует бизнесмен Джим Рэтклифф.

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21 комментарий

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Why always me?!
Манчестер будет полностью арабским
+21
-2
+19
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Иван Иванов
Ответ Отец Абду
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Нее, если катарские шейхи купят МЮ, то они будут называться "Красные шайтаны"!
+12
-1
+11
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bostonKG
Лучше потратьте эти миллиарды на благие дела
+5
-3
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Иван Иванов
Арабы хотят сделать Манчестер футбольной Меккой? 🤔
+3
-1
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Granero-24
Бешеные деньги
+2
-1
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Ноно Гомес
Дерби Эль щейхо Манчестеро будет?)
+2
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jonnysilverhand01
Блин лучше бы цска купил, толку больше бы было
+2
-2
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Синий туман
Да здравствует
Арабская (или Американская)
Премьер-
Лига!
0
0
0
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Отец Абду
Ответ Why always me?!
Манчестер будет полностью арабским
Комментарий удален пользователем
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Висита Эльмурзаев
Ответ bostonKG
Лучше потратьте эти миллиарды на благие дела
как российские миллиардеры?
+2
-2
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