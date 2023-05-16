Катарский шейх сделал улучшенное предложение о покупке «МЮ». Он хочет владеть 100% клуба и обещает покрыть долги

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал новое предложение о покупке «МЮ».

По информации журналиста Фабрицио Романо, новое предложение значительно превосходит первоначальное.

Оно предусматривает выкуп 100% акций «Манчестер Юнайтед», погашение всех долгов клуба, а также создание отдельного фонда для нужд клуба и сообщества.

Сумма предыдущего предложения Аль Тани составила более 5 млрд фунтов, что является рекордом в истории футбола. На покупку клуба также претендует бизнесмен Джим Рэтклифф.