Пеп звонил Неймару и спрашивал о его состоянии. Переход бразильца в «Сити» маловероятен

Пеп Гвардиола связывался с Неймаром.

По информации L’Equipe, главный тренер « » звонил Неймару, чтобы поинтересоваться его состоянием. Ранее сообщалось, что бразилец рассматривает возможность ухода из « » после акции протеста ультрас клуба возле его дома. В настоящее время Неймар восстанавливается после операции на голеностопе.

Отмечается, что переход в «Манчестер Сити» маловероятен. Ранее сообщалось об интересе к форварду «ПСЖ» со стороны «МЮ» и «Челси».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте