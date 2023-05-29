Пеп звонил Неймару и спрашивал о его состоянии. Переход бразильца в «Сити» маловероятен

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Пеп Гвардиола Неймар Футбол

Пеп Гвардиола связывался с Неймаром.

По информации L’Equipe, главный тренер «Манчестер Сити» звонил Неймару, чтобы поинтересоваться его состоянием. Ранее сообщалось, что бразилец рассматривает возможность ухода из «ПСЖ» после акции протеста ультрас клуба возле его дома. В настоящее время Неймар восстанавливается после операции на голеностопе.

Отмечается, что переход Неймара в «Манчестер Сити» маловероятен. Ранее сообщалось об интересе к форварду «ПСЖ» со стороны «МЮ» и «Челси».

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11 комментариев

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Итачи Учиха
Ответ Максим Яблонский
Помнится, Неймар давно разок ляпнул, что хотел бы поработать с Гвардиолой (Месси, видать, расхвалил). В Верратти больше верится (в МС), Ней не бегает совсем уже, дорогой слишком для джокера на 15-20 матчей в году.
В отличие от Месси и Мбаппе, он единственный из трио отрабатывает в обороне. В МСН было также. В АПЛ по сравнению с Францией играют менее жестко в последние годы, но не тоже думаю, что Пеп будет вкладываться в 31 летнего бразильца. Будь он года на 3-4 моложе, зашёл бы, как родной, вместо Грилиша на левую бровку
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Екн Лор
Там Иньеста из Японии уезжает, у него тоже можно узнать как дела
+11
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Максим Яблонский
Помнится, Неймар давно разок ляпнул, что хотел бы поработать с Гвардиолой (Месси, видать, расхвалил). В Верратти больше верится (в МС), Ней не бегает совсем уже, дорогой слишком для джокера на 15-20 матчей в году.
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Ulukbek Kiyazov
Звонил, чтобы узнать состояние, но не собирается его тренировать? Это типа такой вариант мазохизма у Пепа? Журналистам надо перед сочинением новостей с чатгпт, хотя бы логические запросы выстраивать, уже бесплатные курсы есть.
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#SharkTeam
У шейхов интересно между собой терки есть?) Такого игрока бесплатно отпускать
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Andrey Yaroslavtsev
Зачем тогд звонить?
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Dimonty
Было бы здорово посмотреть на Нея у Пепа
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Ман Сити
Отговорил от маню. Объяснил что средняк, а 7хаг физрук и проекту ничего не светит. Так что он туда не перейдет.
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Vinnipukh Vinni
Ответ #SharkTeam
У шейхов интересно между собой терки есть?) Такого игрока бесплатно отпускать
Вроде ОАЭ и Катар не в таких контрах, как саудовцы и Катар.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Зачем тогд звонить?
За жизнь поболтать, про покер проконсультироваться.
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