Пеп звонил Неймару и спрашивал о его состоянии. Переход бразильца в «Сити» маловероятен
Пеп Гвардиола связывался с Неймаром.
По информации L’Equipe, главный тренер «Манчестер Сити» звонил Неймару, чтобы поинтересоваться его состоянием. Ранее сообщалось, что бразилец рассматривает возможность ухода из «ПСЖ» после акции протеста ультрас клуба возле его дома. В настоящее время Неймар восстанавливается после операции на голеностопе.
Отмечается, что переход Неймара в «Манчестер Сити» маловероятен. Ранее сообщалось об интересе к форварду «ПСЖ» со стороны «МЮ» и «Челси».
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