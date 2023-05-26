Орлов о Промесе: «Легенда – это человек без отрицательных явлений. У Квинси есть уголовные дела, которые он несет из Голландии»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Квинси Промес Футбол

Геннадий Орлов высказался о статусе Квинси Промеса в «Спартаке».

– Квинси Промес стал лучший бомбардиром «Спартака» в чемпионате России. Теперь полноценная легенда клуба?

– Когда он закончит играть, тогда и будем говорить – легенда он или нет. Промес – хороший игрок.

Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес – техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии.

Как-то у меня не вяжется. Легенды «Спартака» – это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда – это человек без отрицательных явлений.

Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

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91 комментарий

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xyg2rdwzx4
Марадона вычеркивайте из легенд срочно
+65
-3
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Алексей Иванов
Дед не устал ещё косточки перемывать Спартаку???
Явно тайный поклонник, не равнодушен он к этой команде... оценивай игрока по качествам демонстрирующего на поле...в Зените тоже не все без греха....
+69
-15
+54
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Доктор Броманталь
Аршавин.
Который бросил детей своих?
+36
-6
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Евгений Шатога
Кто у Гены его мнения всегда спрашивает?У него в своё время рукаблуд был чуть ли не кумиром,а сейчас его обсирает где только можно…
+21
-4
+17
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Ivan Petrov
Орлов и зенит одного поля ягодки. Сплошное чванство и хамство...
+24
-11
+13
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Ivan Petrov
Ответ Доктор Броманталь
Аршавин.
Аршавин бросил детей, Кержаков лешил выгнал из дома больную жену. Широков избивал судью и должен сидеть. На Дзюбе вообще пробы ставить не где.Вот это настоящие легенды по мнению Геннадия и питерской паствы
+15
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Доктор Броманталь
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Орлову не нужно забывать что получит человек срок или нет во многом зависит от того кто за ним стоит.

Например Фетисов который в Киеве в ресторане дрался с сотрудниками милиции срок не получил. А Стрельцов получил срок за то что не совершал.
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Пользователь Huawei
Стрельцов не легенда? Марадона?
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Caniball
Ответ Алексей Иванов
Дед не устал ещё косточки перемывать Спартаку??? Явно тайный поклонник, не равнодушен он к этой команде... оценивай игрока по качествам демонстрирующего на поле...в Зените тоже не все без греха....
У меня Орлов и Зарема стоят вместе.
Что одна любит про Зенит, все не успокоится, хайпует, что этот: Спартак, Спартак и еще раз Спартак.
+15
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Badmotorfinger
Ответ xyg2rdwzx4
Марадона вычеркивайте из легенд срочно
Стрельцов
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Тайосич
Ответ Александр Баскаков
Кто ему такую кличку придумал ,легенда )) таких легенд как .....
Самый результативный легионер чемпионатов России в истории, один из самых результативных футболистов в истории Спартака. Промес - легенда российского футбола.
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Промес легенда, а орлову лучше посмотреть на легенд зенита...
+11
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Nikolay Romanenko
А Стрельцов, по мнению Орлова, легенда или нет?
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arspurs9
Из интереса, а сколько можно было бы накопать «отрицательных явлений» о футболистах прошлого, будь там настолько развита система СМИ, интернет и тд? Когда о тебе узнают только из газет скрыть косяки как то проще.
Так вообще можно всех легенд под ноль смести.
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Джиза
Стрельцов, Тайсон тоже не легенды?
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fedyasyelmedvedya
Стрельцов не легенда значит
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Каба
Ответ Алексей Иванов
Дед не устал ещё косточки перемывать Спартаку??? Явно тайный поклонник, не равнодушен он к этой команде... оценивай игрока по качествам демонстрирующего на поле...в Зените тоже не все без греха....
Деду задали вопрос, а он отвечает. Или ему сразу закрыться, что про Спартак он не будет говорить?
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КТС
"Всякий раз, когда Орлов открывает рот, это становится проблемой"(с)
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Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
"Спартак решит сам", а гадость скажет великий моралист Орлов.

Лучше бы оценил современные "легенды" Зенита, не слишком большого ума, которые после матча со Спартаком жестами показывают как они денежки считают или прилюдно оскорбляют Спартак.
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Алексей Иванов
Ответ Илья Банюк
А ты думаешь он сам лезет к спартачку? Нафиг он ему сдался,его спрашивают,он отвечают. А спрашивают,чтобы как раз такие туповатые,как ты велись на это
Сходи к доктору, вундеркинд
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Ильдар Фарукшин
Кто спомнит г. Орлова, кто нет. Здоровья ему. Но Промес лучший бомбардир легионер в истории РПЛ и это не куда не денешь
+2
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gusilebedi
Ответ Алексей Иванов
Дед не устал ещё косточки перемывать Спартаку??? Явно тайный поклонник, не равнодушен он к этой команде... оценивай игрока по качествам демонстрирующего на поле...в Зените тоже не все без греха....
Да потому что любая новость про Спартак обсуждаема вот и ответ.
Влут из Урала человека на смерть сбил , это доказали . Всем плевать , никто это не обсуждает )))
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Франческо Тотти
Про Стрельцова пусть зададут вопрос Геннадию, чтоб порвало навсегда
+3
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RWMen
Вот именно Геннадий, мы сами разберемся, кого считать. или не считать легендой клуба!
+2
0
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Slavnov
То ли у нашего зинита легенды,артем рукоблуд,сердар давалка или игорь деньгинисов,добавил геннадий
+2
0
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