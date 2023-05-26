Орлов о Промесе: «Легенда – это человек без отрицательных явлений. У Квинси есть уголовные дела, которые он несет из Голландии»
Геннадий Орлов высказался о статусе Квинси Промеса в «Спартаке».
– Квинси Промес стал лучший бомбардиром «Спартака» в чемпионате России. Теперь полноценная легенда клуба?
– Когда он закончит играть, тогда и будем говорить – легенда он или нет. Промес – хороший игрок.
Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес – техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии.
Как-то у меня не вяжется. Легенды «Спартака» – это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда – это человек без отрицательных явлений.
Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет, – сказал комментатор Геннадий Орлов.
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Явно тайный поклонник, не равнодушен он к этой команде... оценивай игрока по качествам демонстрирующего на поле...в Зените тоже не все без греха....
Например Фетисов который в Киеве в ресторане дрался с сотрудниками милиции срок не получил. А Стрельцов получил срок за то что не совершал.
Что одна любит про Зенит, все не успокоится, хайпует, что этот: Спартак, Спартак и еще раз Спартак.
Так вообще можно всех легенд под ноль смести.
Лучше бы оценил современные "легенды" Зенита, не слишком большого ума, которые после матча со Спартаком жестами показывают как они денежки считают или прилюдно оскорбляют Спартак.
Влут из Урала человека на смерть сбил , это доказали . Всем плевать , никто это не обсуждает )))