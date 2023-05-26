Орлов о Промесе: «Легенда – это человек без отрицательных явлений. У Квинси есть уголовные дела, которые он несет из Голландии»

Геннадий Орлов высказался о статусе Квинси Промеса в «Спартаке».

– Квинси Промес стал лучший бомбардиром «Спартака» в чемпионате России. Теперь полноценная легенда клуба?

– Когда он закончит играть, тогда и будем говорить – легенда он или нет. Промес – хороший игрок.

Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес – техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии.

Как-то у меня не вяжется. Легенды «Спартака» – это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда – это человек без отрицательных явлений.

Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

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