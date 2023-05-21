Квинси Промес: «ЦСКА провел отличный матч, но «Спартак» был лучше. Будет интрига в борьбе за 2-е место»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Квинси Промес после дубля в ворота ЦСКА обещает борьбу «Спартака» за второе место.

«Мы уходили на перерыв со счетом 1:1. Второй тайм получился немножко другим. ЦСКА провел отличный матч, но мы сегодня были лучше. Две красные карточки, очень эмоциональный матч – это дерби.

Возможно, когда играли 10 на 10, было больше пространства, но в первую очередь я счастлив, что мы взяли эти три очка.

Здорово, что болельщики увидят интригу в борьбе за второе место», – сказал полузащитник «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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17 комментариев

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Pelerin
Антоху с дублем!
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Барыга блинами
Антон живая легенда Спартака!
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Konstantin Zorin
Квинси наш герой!
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Павел Ермаков
Квинси,чаще маму зови на игры.Она фартовая!)))
+7
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general main
Сейчас будут душить и ровнять всех, чтобы в последнем туре поднять хайпа! Скриньте
+3
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Slava=Spartak
За два матча осталось два дубля сделать пока малколм загорает
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Виталя Чуев
Соболев ДБ фан Спартака
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Slavnov
Какая разница,второе,третье или 10...
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Владимир Кобылкин
Не выездной уголовник
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Sergio1964
Ответ Антону Романову. Соболев бросился с гранатой под танк, а Карасев заценил это (судьи то русские люди). Тут ещё Роша показал свое отношение к футбольной власти.Что касается Соболева и еще одного инвалида Игнатова, то им нужны персональные тренеры по физподготовке, пусть клуб найдет им самых лучших, самых дорогих, не скупердяйничает, эти вложения окупят себя ( ведь когда-то и Дзюбу оттирали от мяча).И в заключении, Спартак- это и есть Россия.
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mnogokotin-
Ответ Slavnov
Какая разница,второе,третье или 10...
небольшая, но приятно быть выше цска )
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