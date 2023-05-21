Квинси Промес: «ЦСКА провел отличный матч, но «Спартак» был лучше. Будет интрига в борьбе за 2-е место»
Квинси Промес после дубля в ворота ЦСКА обещает борьбу «Спартака» за второе место.
«Мы уходили на перерыв со счетом 1:1. Второй тайм получился немножко другим. ЦСКА провел отличный матч, но мы сегодня были лучше. Две красные карточки, очень эмоциональный матч – это дерби.
Возможно, когда играли 10 на 10, было больше пространства, но в первую очередь я счастлив, что мы взяли эти три очка.
Здорово, что болельщики увидят интригу в борьбе за второе место», – сказал полузащитник «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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