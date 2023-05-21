Квинси Промес вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионате России.

Полузащитник красно-белых сделал дубль в матче с ЦСКА в 28-м туре Мир (2:1, второй тайм).

Для Квинси эти голы стал 87-м и 88-м в рамках чемпионата России. Он опередил по этому показателю.

Для достижения отметки в 88 мячей понадобилось 173 матча. Титов забил 86 голов за 324 игры.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!