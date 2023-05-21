Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России, забив 87-й и 88-й голы. Он опередил Титова

Теги Спартак ЦСКА Егор Титов премьер-лига Россия рекорды Квинси Промес Футбол

Квинси Промес вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионате России.

Полузащитник красно-белых сделал дубль в матче с ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм). 

Для Квинси эти голы стал 87-м и 88-м в рамках чемпионата России. Он опередил Егора Титова по этому показателю.

Для достижения отметки в 88 мячей Промесу понадобилось 173 матча. Титов забил 86 голов за 324 игры.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladzislav Zhurkevich
для рпл лютый топ
+159
-7
+152
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Лучший лег Спартака в истории!
+122
-4
+118
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Ответ Крамбопулос Майкл
В каком топ-клубе РПЛ еще лучший иностранный бомбардир?
В ЦСКА.
Вагнер Лав.
+124
-14
+110
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Он просто лучший! Браво 🔴⚪️✌️
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sah_mz
Ответ Russ Ivan
Лучший лег Спартака в истории!
Велик тоже неплох был
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крамбопулос Майкл
В каком топ-клубе РПЛ еще лучший иностранный бомбардир?
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex mahoun
Антон как родной уже у нас.Желаю ещё больше голов.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitaly Leontich
Ответ ruy9obryb590
Всем красно-синим жест Соболева
Ты как себя чувствуешь? Соперника уважать нужно.
Зачем такие жесты поддерживать? Позорник
Адекватных КБ с победой.
судья поплыл явно, благо что карась.
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Красавчик
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChabadLubavitch
Ответ Рагим Гиримов
"топ клуб россии" как же это смешно звучит
то ли дело рагим гиримов, глорящий за баварию
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Роша сам нелетел на бутсу Игнатова. Карась слеп, или предвзят. Не было и близко ЖК тут
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruy9obryb590
Всем красно-синим жест Соболева
+33
-25
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Если брать всю историю, то впереди четверо — Ф.Черенков, Г.Хусаинов, С.Родионов и Н.Симонян.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Арсентьев
Ответ Н.Ф.
Если брать всю историю, то впереди четверо — Ф.Черенков, Г.Хусаинов, С.Родионов и Н.Симонян.
Ещё Гаврилов пока впереди. У него 115 голов.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
Антоха лучший!!! теперь официально
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торт Спартак
Ответ Vitaly Leontich
Ты как себя чувствуешь? Соперника уважать нужно. Зачем такие жесты поддерживать? Позорник Адекватных КБ с победой. судья поплыл явно, благо что карась.
Мне тоже кажется, что не было бы этих красных, если бы Карась просто желтую покпзал за первый эпизод, когда Роша Соболева толкнул.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruy9obryb590
Ответ Vitaly Leontich
Ты как себя чувствуешь? Соперника уважать нужно. Зачем такие жесты поддерживать? Позорник Адекватных КБ с победой. судья поплыл явно, благо что карась.
Про уважение ты другим расскажи на ветке, кто завуалировано, а кто в открытую оскорбляет Соболева и Спартак. Или там ты промолчишь?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Карась опять накосячил.
Должен был назначать пенальти, когда армеец Соболева в своей штрафной толкнул.
Мяч в игре, дело в штрафной--пенальти.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak16(region)
Ответ Рагим Гиримов
"топ клуб россии" как же это смешно звучит
то ли дело гирим рагимов, топящий за лгбт
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Спартаковский
Квинси подтверждает топ уровень, как вино с годами только лучше, тащит в самые важные моменты, настоящий лидер!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Forever
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Лучший
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
После триумфального сезона с Массимо Каррерой , Промеса некоторые называли "ПроМесси".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KubanFan
Ответ Russ Ivan
Лучший лег Спартака в истории!
России
+24
-22
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sileo
Антоха, спасибо тебе огромное!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Легенда

Он и лучший среди легионеров по голам
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий