Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России, забив 87-й и 88-й голы. Он опередил Титова
Квинси Промес вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионате России.
Полузащитник красно-белых сделал дубль в матче с ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм).
Для Квинси эти голы стал 87-м и 88-м в рамках чемпионата России. Он опередил Егора Титова по этому показателю.
Для достижения отметки в 88 мячей Промесу понадобилось 173 матча. Титов забил 86 голов за 324 игры.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Вагнер Лав.
Зачем такие жесты поддерживать? Позорник
Адекватных КБ с победой.
судья поплыл явно, благо что карась.
Должен был назначать пенальти, когда армеец Соболева в своей штрафной толкнул.
Мяч в игре, дело в штрафной--пенальти.
Он и лучший среди легионеров по голам