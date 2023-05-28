Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» выстроил более мощный состав вокруг него, и ждет «девятку», которая будет отвлекать защитников

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе хочет, чтобы состав «ПСЖ» стал более сбалансированным.

Нападающий ожидает, что этим летом руководство «ПСЖ» сформирует более сбалансированную и мощную команду вокруг него, пишет L’Équipe. В частности, Мбаппе хочет видеть в команде «девятку», которая будет оттягивать внимание защитников от него. Юго Экитик не оправдал ожиданий в этой роли.

«ПСЖ» может проявить интерес к форварду «Айнтрахта» Рандалю Коло-Муани, а также Виктору Осимхену из «Наполи». Кроме того, парижане могут задуматься о подписании нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Форвард «Гладбаха» Маркус Тюрам наладил хорошие связи с Мбаппе в расположении сборной Франции. Кроме того, возможен и интерес к нападающему Роберто Фирмино, который уйдет из «Ливерпуля» на правах свободного агента летом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе вряд ли воспользуется опцией продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. В таком случае летом 2024-го он станет свободным агентом.

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39 комментариев

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SaH4r.
там португалец из альнасры вроде свободен
+41
-6
+35
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Pucheslav
Сейчас шейхи будут выбирать между Вегхорстом и Заболотным
+25
-1
+24
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svft
вишневую?
+23
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+23
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gPk
Ну тут Винисиус свободен.Будет на матч с плакатом против расизма выходить и тем самым будет отвлекать соперников
+16
-2
+14
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Tiestorzn17
На самом деле Фирмино в их игру вписался бы как влитой.
+3
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prosto D.
Там вся команда играет плохо, кроме Месси - но Мбаппе нужен человек, который будет отвлекать защитников от Мбаппе. Бедняжка))
+12
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+3
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eskerro
Тут без Сапогова не обойтись
+4
-2
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Роман Вахитов
Ответ prosto D.
Там вся команда играет плохо, кроме Месси - но Мбаппе нужен человек, который будет отвлекать защитников от Мбаппе. Бедняжка))
так Месси на матче ничего не делает
+6
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Vanek1411
Очевидно, что Кокорин.
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Ихарь Окенфэйлов
Гена Букин может неплохо отвлекать защитников :)
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CriminalJoint62
Вегорст бы подошел. Но Бернли заломит цену
+2
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Родя Раскольников
Как же легко быть журналистом лекипа, просто строчишь очевиднейшие статьи что игрок Х хочет выступать в сильном составе и уже есть что на хлеб вечером намазать.
+2
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Перстень Уэстбрука
Бензема?
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Растиньяк
Адамов?
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Газонокосильщик Хави
Ответ иц а мэн
без месси проиграют лансу чемпионат, скриньте
ну в лч ложная тридцатка себя показала во всей красе. а стойте. команда во всем виновата. накой тогда эта ложная тридцатка в команде непонятно
+7
-6
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che kaif
Ответ atomio
Смысл строить целую команду вокруг тебя, если ты через год уходишь 🤡
Он у вас каждый год уходит итого уже 4 года в команде)) давай еще 4 года расскажи что он уходит
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Direct free kick
Ответ Пенс
интересно, придёт ли он, если пешая обуза решит попить ещё крови из ПСЖ.
Придёт возрождать руины проходимцев из Марселя, Росарио ещё непаолитанца из ворот выгнать. Думается второй вратарь Ромы Свилар не сильно хуже (юмор, а может и нет)
+1
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⚽️Juve⚽️
Ответ gPk
Ну тут Винисиус свободен.Будет на матч с плакатом против расизма выходить и тем самым будет отвлекать соперников
Во Франции такое не пройдёт . Франция и так чёрная
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Пенс
Ответ Direct free kick
Вся надежда на великого Моуриньо
интересно, придёт ли он, если пешая обуза решит попить ещё крови из ПСЖ.
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<~Inter~>
Ответ shahmur
А кто может оталекать защитниеов от Мбаппе? Левандовский, Кейн, но они во Францию не поедут. Можно ещё Бензема предложить, но он уже стареет.
Любой нападающий способный навязывать борьбу центральным защитникам в их зоне. Для этого не обязательно иметь статус Кейна
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⚽️Juve⚽️
Ответ Илья Мурашов
Какой в этом смысл, если он хочет уйти через год-два??? То есть ПСЖ должен крупно потратиться на усиление состава и построить команду вокруг Мбаппе, который собрался уходить.
Да ни куда он не уйдёт .
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Din Rizaev
Ответ Пенс
интересно, придёт ли он, если пешая обуза решит попить ещё крови из ПСЖ.
ПСЖ вроде не Наср-Ал
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Direct free kick
Ответ Пенс
Для начала бы в полном составе начать играть в больших матчах, а для этого нужно надеяться на избавление от ложного опорника. А там уже думать дальше.
Вся надежда на великого Моуриньо
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Number_2
Лол
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Роман Вахитов
Ответ иц а мэн
без месси проиграют лансу чемпионат, скриньте
Месси пешеход
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