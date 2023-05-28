Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» выстроил более мощный состав вокруг него, и ждет «девятку», которая будет отвлекать защитников

Килиан Мбаппе хочет, чтобы состав «ПСЖ» стал более сбалансированным.

Нападающий ожидает, что этим летом руководство «ПСЖ» сформирует более сбалансированную и мощную команду вокруг него, пишет L’Équipe. В частности, Мбаппе хочет видеть в команде «девятку», которая будет оттягивать внимание защитников от него. Юго Экитик не оправдал ожиданий в этой роли.

«ПСЖ» может проявить интерес к форварду «Айнтрахта» Рандалю Коло-Муани, а также Виктору Осимхену из «Наполи». Кроме того, парижане могут задуматься о подписании нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Форвард «Гладбаха» Маркус Тюрам наладил хорошие связи с Мбаппе в расположении сборной Франции. Кроме того, возможен и интерес к нападающему Роберто Фирмино, который уйдет из «Ливерпуля» на правах свободного агента летом.

Ранее сообщалось, что вряд ли воспользуется опцией продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. В таком случае летом 2024-го он станет свободным агентом.

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