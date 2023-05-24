«ПСЖ» выплатит Мбаппе 90 млн евро бонуса, если он не уйдет этим летом

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе получит крупный бонус, если не уйдет из «ПСЖ» этим летом.

По данным RMC Sport, в случае, если Мбаппе останется в Париже летом этого года, он получит бонус в размере 90 млн евро.

Отмечается, что Килиан недоволен «ПСЖ». Его не устроило то, как клуб поработал на рынке прошлым летом. Это касается не только тех, кто пополнил состав команды, но и тех, кто ушел из нее. Кроме того, раздражение у Мбаппе вызвал тот факт, что «ПСЖ» не выплатил причитавшийся ему бонус до начала сезона.

Пока никто в «ПСЖ» даже не может представить себе, что Мбаппе уйдет этим летом.

Ранее стало известно, что Мбаппе вряд ли активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года.

В этом сезоне у француза 40 голов в 41 матче за «ПСЖ». Полную статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.

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49 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Жесть какая то. Они там деньги раздают мешками не только за то что он что то делает, но и за то что НЕ делает. То есть вообще по любому поводу. Конечно фантастически устроился пацан.
+81
-1
+80
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Сижу на факсах Барселоны
Пусть черепаха и остаётся в своём болoте, нечего портить великие клубы своими капризами
+29
-7
+22
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Ебздрогыч
Очень финансово-фэйрплейная новость!
+17
-3
+14
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Дядя ТУРА
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Жесть какая то. Они там деньги раздают мешками не только за то что он что то делает, но и за то что НЕ делает. То есть вообще по любому поводу. Конечно фантастически устроился пацан.
завидую. вот бы мне на работе накинули, чтоб не дай бог не уволился
+14
-2
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Том Мунтян
Принцип соблюдения фейр-плей в футболе ещё более мутный, чем трактовка игры рукой.
+10
-1
+9
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Вадим Слуцкий
И ещё 90 млн, если он обещает в течение месяца не употреблять слова "реально", "реальный" и "реал".
+7
0
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Имя Фамилия
Просто бонус за лояльность. У Неймара в барсе бонус был 40 лямов, у меси 100+.
+7
-1
+6
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кто-то
90 млн. 🤦‍♂️ на такую сумму можно хорошую скамейку собрать, которой Парижа так не хватает
+5
-1
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Artuom Batishev
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Пусть черепаха и остаётся в своём болoте, нечего портить великие клубы своими капризами
Перейдет бесплатно в не великий клуб МС(допустим) и будет унижать великие клубы. Ничего в общем страшного)
+3
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Милан 737_
И вот куда смотрит Чеферин и ФФП ? 🤔
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гилберт
Блин, ну какой Реал... У парня Саудовская Аравия и Катар в одном флаконе прямо в Париже.
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VictorVallecano
Ответ Драпежник
По сути он может ставить любые контрактные условия. Единственное что клуб ограничивает в пределах разумного это условный ФФП. Если бы не он попросил бы уже контракт как у Роналду в Эмиратах.
Роналду уже в Эмираты уехал?
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Andrew Chepaylo
Значит не уйдет. Блин, а вообще ФФП, АЛЛО. сити псж на зарплаты-агентские-бонусы тратят больше чем бюджет у топов той же серии а или Бундеслиги..
+2
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Nacho13
Ответ ZamoRano
Мбаппе унижает Месси в каждом матче! В 2018 2+заработанная пенка на ЧМ, в 2021 трёшка на унитазе, в 2022 трёшка в финале ЧМ! Меси для него вещь и мягкая игрушка, не более!!!
ну ты и балабол, конечно
+2
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Nogoi89
А, когда Лео, Неймар и Веррати уйдут, на кого будут оскорблять фанаты ПСЖ за провалы? Руиса и Витинью?
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ВладимирНеПутин
Банковский счет Мбаппе и его семья: «Он остаётся»
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Pavel Harriss
эталонно доит арабов. понятно, что те бабки для них может и не сумма, но все же.
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Святослав Федорович
Ответ Драпежник
По сути он может ставить любые контрактные условия. Единственное что клуб ограничивает в пределах разумного это условный ФФП. Если бы не он попросил бы уже контракт как у Роналду в Эмиратах.
Челу дают 90 млн, чтобы он не ушёл этим летом. О каком ФФП идёт речь?
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Имя Фамилия
Ответ кто-то
90 млн. 🤦‍♂️ на такую сумму можно хорошую скамейку собрать, которой Парижа так не хватает
Соберут за 100 лямов в год, которые платили каличу меси.
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CM1
Ответ VictorVallecano
Роналду уже в Эмираты уехал?
Не разрушайте иллюзии: на этом сайте для многих Саудовская Аравия и ОАЭ - это одна и та же страна. Один мне даже прислал "рейтинг клубных чемпионатов" (как он думал), чтобы продемонстрировать, что клубный чемпионат Саудовской Аравии на 200-м месте в мире. Оказалось, что это рейтинг сборных, да еще и не этого года, да и место было не 200-е, и ссылался он почему-то на ОАЭ, наивно полагая что место ОАЭ в рейтинге сборных тождественно месту клубного чемпионата Саудовской Аравии. После того, как ему на это указал, он меня в ЧС добавил...
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Din Rizaev
Ответ Имя Фамилия
Соберут за 100 лямов в год, которые платили каличу меси.
что тут потерял? девушка роналду?
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Demyan Grachev
Тортила это французский месси...так умело доит коров клубных))
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CM1
Ответ Вадим Слуцкий
И ещё 90 млн, если он обещает в течение месяца не употреблять слова "реально", "реальный" и "реал".
Really?
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КОЛЯ ИПОТЕКА
Он вписался бы асрсенал лондонский как влитой.
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Амин Чич
Сейчас видна работа Нельсона Манделы, Лютора Кинга и т.д.)))
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