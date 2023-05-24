«ПСЖ» выплатит Мбаппе 90 млн евро бонуса, если он не уйдет этим летом

Килиан Мбаппе получит крупный бонус, если не уйдет из «ПСЖ» этим летом.

По данным RMC Sport, в случае, если Мбаппе останется в Париже летом этого года, он получит бонус в размере 90 млн евро.

Отмечается, что недоволен « ». Его не устроило то, как клуб поработал на рынке прошлым летом. Это касается не только тех, кто пополнил состав команды, но и тех, кто ушел из нее. Кроме того, раздражение у Мбаппе вызвал тот факт, что «ПСЖ» не выплатил причитавшийся ему бонус до начала сезона.

Пока никто в «ПСЖ» даже не может представить себе, что Мбаппе уйдет этим летом.

Ранее стало известно, что Мбаппе вряд ли активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года.

В этом сезоне у француза 40 голов в 41 матче за «ПСЖ». Полную статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте