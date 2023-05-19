«Реал» хочет подписать форварда, крайних защитников, двух хавбеков и запасного вратаря (As)
«Реал» намерен активно вести себя на трансферном рынке летом.
Как пишет As, мадридский клуб хочет усилить состав во всех линиях, чтобы к открытию нового «Бернарбеу» обладать «суперкомандой».
«Реал» попытается подписать хорошего нападающего, который сможет подменять Карима Бензема. Летом 2024-го, когда срок контракта француза истекает, к клубу присоединится нападающий Эндрик.
На встрече Флорентино Переса и Карло Анчелотти, которая состоится на следующей неделе, обсудят продления контрактов с игроками.
Новые соглашения с Тони Кроосом и Лукой Модричем уже согласованы. Договоренностей с Начо и Дани Себальосом пока нет, но в «Реале» полагают, что это решаемо. Иначе выглядит ситуация с новым контрактом для Марко Асенсио. В АПЛ ему предлагают такую зарплату, которую «Мадрид» не готов повторить.
«Реал» выслушает предложения по Ферлану Менди. На Мариано Диаса и Эдена Азара не рассчитывают, но, несмотря на это, бельгиец не намерен уходить.
На встрече Перес и Анчелотти обсудят возможные трансферы. «Реал» хочет подписать опытного вратаря, который сможет подменять Тибо Куртуа. Андрей Лунин хочет уйти из-за того, что не играет.
Кроме того, «Мадрид» хотел бы подписать крайних защитников, двух игроков центра поля и нападающего. В списке кандидатов точно есть Джуд Беллингем («Боруссия»), Рис Джеймс («Челси») и Альфонсо Дэвис («Бавария»).
Позицию нападающего будет сложнее всего усилить, так как их на рынке сейчас очень мало. Есть Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Виктор Осимхен («Наполи»), Душан Влахович («Ювентус») и Харри Кейн («Тоттенхэм»), но все они связаны с клубами действующими контрактами. В связи с этим сумма потенциального трансфера будет очень высокой. Попытка подписать кого-то из них, приложив усилия, «Реалу» кажется риском для долгосрочных целей.
Предполагается, что пока эту позицию могут закрыть Бензема и Альваро Родригес из «Кастильи». Кроме того, в «Реале» помнят о Килиане Мбаппе, который с января сможет вести переговоры о переходе на правах свободного агента из «ПСЖ».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Инвестор.
Кроос и Модрич при всей их гениальности уже не тянут по физике.
Чуамени Каваминга, Вальверде - хорошая средняя линия, но всё же не уровня доминирования в Испании, и тем более в Европе.
Вини - мегаталант, но уж больно токсичен для клуба в целом. Бенз перевалил через свой пик и идёт на понижение.
Нужны сразу несколько топ-игроков молодых - Мбаппе, Беллингем, Холанд, Мусиала.
Только Мадриду их вряд ли по силам заполучить.
Джеймс продлил контракт с Челси , поэтому тоже самое что с Дэйвисом . Хакими тоже в заложниках у ПСЖ , ТАА не то , что нужно Мадриду , в итоге останемся с поломанным Карвахалем и бестолковым Лукасом .
Беллингем , ок , наиболее реальный трансфер , но после ухода в след сезоне Модрича и Крооса , нужен все равно еще один игрок в центр для глубины .
Ну и десерт это напы . В самой новости вроде и называют фамилии , но как будто и сами понимают в нереальность этих трансферов и сразу же делают сноску о том , что пока будет подменять мертвого Бензема кантерано Альваро , а в довесок на всякий случай ляпнули еще и про Мбаппе ))
Все , закончилось время когда Перес мог подписывать кого хочет , теперь нужна грамотная селекция и права на ошибки нет . Поэтому и гоняемся за школьниками из Бразилии .