«Реал» намерен активно вести себя на трансферном рынке летом.

Как пишет As, мадридский клуб хочет усилить состав во всех линиях, чтобы к открытию нового «Бернарбеу» обладать «суперкомандой».

«Реал» попытается подписать хорошего нападающего, который сможет подменять . Летом 2024-го, когда срок контракта француза истекает, к клубу присоединится нападающий .

На встрече и , которая состоится на следующей неделе, обсудят продления контрактов с игроками.

Новые соглашения с и уже согласованы. Договоренностей с и пока нет, но в «Реале» полагают, что это решаемо. Иначе выглядит ситуация с новым контрактом для . В АПЛ ему предлагают такую зарплату, которую «Мадрид» не готов повторить.

«Реал» выслушает предложения по . На Мариано Диаса и Эдена Азара не рассчитывают, но, несмотря на это, бельгиец не намерен уходить.

На встрече Перес и Анчелотти обсудят возможные трансферы. «Реал» хочет подписать опытного вратаря, который сможет подменять Тибо Куртуа. Андрей Лунин хочет уйти из-за того, что не играет.

Кроме того, «Мадрид» хотел бы подписать крайних защитников, двух игроков центра поля и нападающего. В списке кандидатов точно есть Джуд Беллингем («Боруссия»), Рис Джеймс («Челси») и Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Позицию нападающего будет сложнее всего усилить, так как их на рынке сейчас очень мало. Есть Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Виктор Осимхен («Наполи»), Душан Влахович («Ювентус») и Харри Кейн («Тоттенхэм»), но все они связаны с клубами действующими контрактами. В связи с этим сумма потенциального трансфера будет очень высокой. Попытка подписать кого-то из них, приложив усилия, «Реалу» кажется риском для долгосрочных целей.

Предполагается, что пока эту позицию могут закрыть Бензема и Альваро Родригес из «Кастильи». Кроме того, в «Реале» помнят о Килиане Мбаппе, который с января сможет вести переговоры о переходе на правах свободного агента из «ПСЖ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!