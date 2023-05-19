«Реал» хочет подписать форварда, крайних защитников, двух хавбеков и запасного вратаря (As)

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«Реал» намерен активно вести себя на трансферном рынке летом.

Как пишет As, мадридский клуб хочет усилить состав во всех линиях, чтобы к открытию нового «Бернарбеу» обладать «суперкомандой».

«Реал» попытается подписать хорошего нападающего, который сможет подменять Карима Бензема. Летом 2024-го, когда срок контракта француза истекает, к клубу присоединится нападающий Эндрик.

На встрече Флорентино Переса и Карло Анчелотти, которая состоится на следующей неделе, обсудят продления контрактов с игроками.

Новые соглашения с Тони Кроосом и Лукой Модричем уже согласованы. Договоренностей с Начо и Дани Себальосом пока нет, но в «Реале» полагают, что это решаемо. Иначе выглядит ситуация с новым контрактом для Марко Асенсио. В АПЛ ему предлагают такую зарплату, которую «Мадрид» не готов повторить.

«Реал» выслушает предложения по Ферлану Менди. На Мариано Диаса и Эдена Азара не рассчитывают, но, несмотря на это, бельгиец не намерен уходить.

На встрече Перес и Анчелотти обсудят возможные трансферы. «Реал» хочет подписать опытного вратаря, который сможет подменять Тибо Куртуа. Андрей Лунин хочет уйти из-за того, что не играет.

Кроме того, «Мадрид» хотел бы подписать крайних защитников, двух игроков центра поля и нападающего. В списке кандидатов точно есть Джуд Беллингем («Боруссия»), Рис Джеймс («Челси») и Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Позицию нападающего будет сложнее всего усилить, так как их на рынке сейчас очень мало. Есть Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Виктор Осимхен («Наполи»), Душан Влахович («Ювентус») и Харри Кейн («Тоттенхэм»), но все они связаны с клубами действующими контрактами. В связи с этим сумма потенциального трансфера будет очень высокой. Попытка подписать кого-то из них, приложив усилия, «Реалу» кажется риском для долгосрочных целей.

Предполагается, что пока эту позицию могут закрыть Бензема и Альваро Родригес из «Кастильи». Кроме того, в «Реале» помнят о Килиане Мбаппе, который с января сможет вести переговоры о переходе на правах свободного агента из «ПСЖ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

143 комментария

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david lamer
Ответ Destro7451
Азар до конца будет выбивать бабки из сливочных
Уважает контракт
+238
-1
+237
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Сергей Александрович
у Азара пассивный доход.
Инвестор.
+228
-1
+227
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Sgt.Pepper393
Ответ Сергей Александрович
у Азара пассивный доход. Инвестор.
Тогда покупка Азара - вклад Реала в недвижимость
+193
0
+193
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U
Азар неплохо заменил позднего Бейла. Практически без потери качества.
+146
-3
+143
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Destro7451
Азар до конца будет выбивать бабки из сливочных
+56
-12
+44
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доктор Ливси
Ответ Сергей Александрович
у Азара пассивный доход. Инвестор.
Вложился в пузо
+24
-2
+22
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Иван Иванов
Интересно,Перес и Анчелотти в курсе ,что Кокорин забил 13 голов в чемпионате Кипра?
+25
-3
+22
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Redmurza
Ответ Umar Dzhuraev
Еще вратарь? А Лунин для чего?
Вот и Реал задался этим вопросом
+25
-3
+22
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Хазяин
А что с Фирмино. Игрок опытный будет хорошим дублером, и с ливерпулем контракт истек.(P.S. если он уже подписал контракт с другими не владею информацией)
+19
-1
+18
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Syndycate
В лучшем случает придет Джуд и Диас вернется и все
+23
-6
+17
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Олег Ринкевич
Бэйл 2.0
Бэйл 100 голов забил. Его сравнивать с Бельгийским посмешищем - преступление
+19
-2
+17
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MTS17
Вернуть бы Хакими и Тео, просто новую жизнь вдохнули бы в команду. Полузащита Камавинга Тчуамени Вальверде, а впереди пусть Вини Бенз и Мбаппе бегают) Эх, красота
+19
-6
+13
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Moscwow
Ответ Аскар Атаев
Старики клуба уже свое отработали сполна, честь им и хвала . Давно пора обновляться и наигрывать молодежь. Поражаюсь Барсе , которая будучи в кризисе быстро все наладила и на фоне Реала в данный момент выглядит получше. Надеюсь в Реале все наладится со временем и появится четкий план для роста команды
Барса наладила? 90% их трансферов неудачны. В ЛЧ такие же беспомощные мертвецы, как и год назад. В ЛА Лиге имя в составе Левандовски кое как закатывают по одному голу сопернику и весь матч бегут навешивать или сидят в обороне, спасибо Араухо и Тер Штегегу, что вывозят. Взяли чемп по делу, но общий уровень ла лиги при этом просел, а Реал бросил играть в чемпионате во второй половине сезона понадеявшись на очередную лч. Теперь же Барса ждёт старого, медленного и дорогого Месси, как спасение и ты говоришь, что там что то наладилось
+15
-3
+12
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mr kovalsky
Ответ Иван Иванов
Интересно,Перес и Анчелотти в курсе ,что Кокорин забил 13 голов в чемпионате Кипра?
Не потянут по бабкам
+10
0
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Экочёрт 4000
В результате дед как обычно наделает в штаны и купит пару угольков из Франции в три раза дороже рынка
+19
-11
+8
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kotopandych
Ответ Хазяин
А что с Фирмино. Игрок опытный будет хорошим дублером, и с ливерпулем контракт истек.(P.S. если он уже подписал контракт с другими не владею информацией)
Если бы он хотел на лавке сидеть, то остался бы в Ливерпуле
+7
0
+7
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Камил Мамедов
Ответ Umar Dzhuraev
Еще вратарь? А Лунин для чего?
Лунина скинуть, вратаря понадёжнее на банку хотят
+7
-1
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Руслан Узденов
Ответ Сергей Александрович
у Азара пассивный доход. Инвестор.
Азара я понимаю. Хороший, солнечный город, прекрасные условия жизни и "работы" + з/п будь здоров. Он решил забить на топ футбол. Отсидит ещё год и отправится куда-нибудь в Америку, Аравию или ещё куда.
+5
0
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Burel
надо доить мешок до последнего 👍
Здесь новость о Барселоне?
+7
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Фёдор Кузнецов
Ответ Экочёрт 4000
В результате дед как обычно наделает в штаны и купит пару угольков из Франции в три раза дороже рынка
А кто провалился? Камавинга топ игрок закрывающий несколько позиций, Тчуамени тоже начинал топово, но травма, а потом Реал сменил схему
+5
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bel01
Пока всё для Мадрида выглядит кисло.
Кроос и Модрич при всей их гениальности уже не тянут по физике.
Чуамени Каваминга, Вальверде - хорошая средняя линия, но всё же не уровня доминирования в Испании, и тем более в Европе.
Вини - мегаталант, но уж больно токсичен для клуба в целом. Бенз перевалил через свой пик и идёт на понижение.

Нужны сразу несколько топ-игроков молодых - Мбаппе, Беллингем, Холанд, Мусиала.
Только Мадриду их вряд ли по силам заполучить.
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Brigande
Какой еще Дэйвис ? Во-первых Бавария за него заломит ценник невменяемый , во-вторых взяли уже Франа .
Джеймс продлил контракт с Челси , поэтому тоже самое что с Дэйвисом . Хакими тоже в заложниках у ПСЖ , ТАА не то , что нужно Мадриду , в итоге останемся с поломанным Карвахалем и бестолковым Лукасом .
Беллингем , ок , наиболее реальный трансфер , но после ухода в след сезоне Модрича и Крооса , нужен все равно еще один игрок в центр для глубины .
Ну и десерт это напы . В самой новости вроде и называют фамилии , но как будто и сами понимают в нереальность этих трансферов и сразу же делают сноску о том , что пока будет подменять мертвого Бензема кантерано Альваро , а в довесок на всякий случай ляпнули еще и про Мбаппе ))
Все , закончилось время когда Перес мог подписывать кого хочет , теперь нужна грамотная селекция и права на ошибки нет . Поэтому и гоняемся за школьниками из Бразилии .
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Syndycate
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
По себе людей не судят губуфутбола
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Maksat Hasanow
Ответ Максим Дзюбак
У Мбаппе контракт до 30 июня 2025 г. О каком свободном агенте речь?
До 24 ого. А если он сам захочет то может продлить ещё на год
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Aggrrist
Ответ MTS17
Вернуть бы Хакими и Тео, просто новую жизнь вдохнули бы в команду. Полузащита Камавинга Тчуамени Вальверде, а впереди пусть Вини Бенз и Мбаппе бегают) Эх, красота
Вини и Бенз и так бегали с МС
+4
-1
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