Мбаппе ради «Реала» придется снизить зарплату и согласиться на смену позиции – слева играет Винисиус

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор деньги Футбол

Килиану Мбаппе придется пойти на уступки ради перехода в «Реал» из «ПСЖ».

В случае, если «Мадрид» попробует подписать Мбаппе следующим летом, ему придется согласиться на снижение зарплаты и смену позиции, так как на левом фланге атаки в «Реале» играет Винисиус Жуниор, пишет L’Équipe. В случае перехода в «Мадрид» Мбаппе будет играть ближе к центру атаки.

Ранее стало известно, что Мбаппе вряд ли активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года.

В этом сезоне у француза 40 голов в 41 матче за «ПСЖ». Полную статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.

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75 комментариев

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Homelender_666
Опять эти байки про Мбаппе. Никуда он не уйдёт из тепличного ПСЖ. Журналисты совсем обленились, потому что каждый день публикуют одно и тоже.
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blaugrano
Мбаппе решил поднять ещё бабла на шейхах, отсюда эта новая свистопляска с лжеуходом.
+30
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+27
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Барса в следующем году выиграет много трофеев включая ЛЧ. Плюс переход будет как свободный агент.
«Барса в следующем году выиграет много трофеев включая ЛЧ» - я эту басню уже слышу знаешь который сезон подряд?
+26
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xDe xDe
Да не будет Мбаппе в Реале, забудьте. Слишком многое, почти всё, зависит от самого Килиана, а нафига ему уходить с тёплого места, где в карман сыплются лярды, и пахать против испанских автобусов?
Даже теоретический переход Холанда из Сити намного реальнее, чем вероятность прихода черепахи в Мадрид.
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Ну может в Барсу попробует на повышение
На какие зелёные «Барселона» купит Мбаппе?
Чтобы обеспечить его з/п, «Барса» должна весь состав свой продать и половину Ла Масии
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белошип
Ответ Barca_mania
Ну может в Барсу попробует на повышение
С каких пор ЛЕ это повышение?)
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Barca_mania
Ну может в Барсу попробует на повышение
на повышение. АХАХАХА
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Этот Райола хочет денег
Ситком какой то! Мбаппе, иди к нам! Нет, я иду в ПСЖ. Все, больше не предложу, ты нам не нужен! Мбап, а Мбап...Ты не передумал? А я это со зла сказал! Приходи, тебе у нас будет лучше, все тебе дадим! Для начала снизим зарплату...
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Artuom Batishev
Ответ Милан 737_
Мбаппе ведь все время играл в ПСЖ справа, а слева Неймар
Всегда удивляют комменты: Мбаппе не нужен, его позиция занята...

В Монако он играл справа и в центре, в ПСЖ играл сначала справа, потом его перевели на левый фланг, а теперь в центр.

Тоесть игрок играет на ЛЮБОЙ позиции в атаке. Но "бла-бла позиция занята... "

Это не Винисиус, умеющий играть только слева. И не Холанд играющий только в центре. Мбаппе как раз и выделяется тем, что тренер его может поставить на любую из позиций атаки в зависимости от ситуации.
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xDe xDe
Ответ Barca_mania
и у того и другого перехода шанс ниже нуля
Барса, ацтань. Жди Лео)
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
В этот раз сто процентов
И в этот год было 100%, и в прошлый, и в позапрошлый🥱🥱🥱
Мы все ждём, когда ты скажешь, какого числа в этому году будет финал ЛЧ «Барселона» - «ПСЖ» :)
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Kadyr Abdramanov
1025 серия Санта Барбары
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Janture Beckjan
Ответ SCHOKKKK
Почему не пошел год назад?
год назад у него не было столько бабла сколько сейчас
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Sultan Salavat
Мбаппе так и бесплатно играть пойдёт походу, лижь бы мечту осуществить свою.
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ARIGAMI ARIGAMI
Зачем он нужен? Пусть остаётся в Париже
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MADRiD_00
Ответ blaugrano
Мбаппе решил поднять ещё бабла на шейхах, отсюда эта новая свистопляска с лжеуходом.
Тоже так думаю. Ибо он уже показал что деньги важнее "мечты", при всем уважении конечно...
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Артём Толоконников
Ответ Barca_mania
Ну может в Барсу попробует на повышение
Нет уж, лучше Витор Роке
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Вадим Слуцкий
"Ближе к центру атаки" - что за позиция? Будет вратарём?
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S........
Если Мбаппе перейдет в Реал и займет место Бенземы, то на пару с Винисиусом они выиграют ЛЧ и Ла Лигу и Кубок Испании. Барселона со старым пердуном-рассистом левандовски им в подметки не будет годиться. Хотя у Барсы есть очень высококлассные молодые игроки: Гави, Педри и Фати, но тормоз левандовский всё портит.
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Милитриса Кирбитьевна
А-ха-ха, Винисиус наплакал себе неприкосновенность
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Милан 737_
Мбаппе ведь все время играл в ПСЖ справа, а слева Неймар
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Lionel Andres Messi 10
Лето 2024: Мбаппе ведёт переговоры с Мадридом, в тайне преследуя цель шантажом добиться повышения зарплаты; Макрон названивает и умоляет не уходить; Киллиан продлевает контракт на 1-2 года; болельщики ПСЖ ликуют: «Патриоту Франции виват! Виват!»
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Davron Tashkenbaev
Ответ JENNINGS
«Барса в следующем году выиграет много трофеев включая ЛЧ» - я эту басню уже слышу знаешь который сезон подряд?
Барса 8 лет включая 7 лет с Месси не выигрывает ЛЧ. Так что им нужно очень повезти с таким составом и характером чтоб выиграть ЛЧ.
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Любезный Коссутий
Ответ Вадим Слуцкий
"Ближе к центру атаки" - что за позиция? Будет вратарём?
в полуфланг, короче. ни туда, ни сюда 😎
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Killer_na_belom_barse$
Ответ JENNINGS
«Барса в следующем году выиграет много трофеев включая ЛЧ» - я эту басню уже слышу знаешь который сезон подряд?
Да не слушай ты его
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