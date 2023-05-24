Мбаппе ради «Реала» придется снизить зарплату и согласиться на смену позиции – слева играет Винисиус
Килиану Мбаппе придется пойти на уступки ради перехода в «Реал» из «ПСЖ».
В случае, если «Мадрид» попробует подписать Мбаппе следующим летом, ему придется согласиться на снижение зарплаты и смену позиции, так как на левом фланге атаки в «Реале» играет Винисиус Жуниор, пишет L’Équipe. В случае перехода в «Мадрид» Мбаппе будет играть ближе к центру атаки.
Ранее стало известно, что Мбаппе вряд ли активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года.
В этом сезоне у француза 40 голов в 41 матче за «ПСЖ». Полную статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.
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Даже теоретический переход Холанда из Сити намного реальнее, чем вероятность прихода черепахи в Мадрид.
Чтобы обеспечить его з/п, «Барса» должна весь состав свой продать и половину Ла Масии
В Монако он играл справа и в центре, в ПСЖ играл сначала справа, потом его перевели на левый фланг, а теперь в центр.
Тоесть игрок играет на ЛЮБОЙ позиции в атаке. Но "бла-бла позиция занята... "
Это не Винисиус, умеющий играть только слева. И не Холанд играющий только в центре. Мбаппе как раз и выделяется тем, что тренер его может поставить на любую из позиций атаки в зависимости от ситуации.
Мы все ждём, когда ты скажешь, какого числа в этому году будет финал ЛЧ «Барселона» - «ПСЖ» :)