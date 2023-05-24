Мбаппе ради «Реала» придется снизить зарплату и согласиться на смену позиции – слева играет Винисиус

Килиану Мбаппе придется пойти на уступки ради перехода в «Реал» из «ПСЖ».

В случае, если « » попробует подписать следующим летом, ему придется согласиться на снижение зарплаты и смену позиции, так как на левом фланге атаки в «Реале» играет , пишет L’Équipe. В случае перехода в «Мадрид» Мбаппе будет играть ближе к центру атаки.

Ранее стало известно, что Мбаппе вряд ли активирует опцию продления контракта с « » до 2025 года.

В этом сезоне у француза 40 голов в 41 матче за «ПСЖ». Полную статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.

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