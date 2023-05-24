«Реал» будет выбирать между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом следующим летом.

Как пишет L’Équipe, Мбаппе не собирается активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» еще на год, поэтому следующим летом может получить возможность уйти в другой клуб на правах свободного агента. К этому моменту «Реал» и намерен принять важное решение об усилении атаки.

«Мадрид» хочет подписать форварда мирового уровня следующим летом и намерен выбирать между и , выступающим за « ».

Несмотря на отказ Мбаппе от перехода прошлым летом, президент « » предпочел бы видеть в команде его, а не Холанда. «Мадрид» прельщает возможность подписать Килиана бесплатно, особенно учитывая плохие отношения с руководством «ПСЖ».

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