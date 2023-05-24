«Реал» будет выбирать между Мбаппе и Холандом летом 2024-го. Перес предпочел бы переход Килиана, несмотря на его отказ прошлым летом

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

«Реал» будет выбирать между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом следующим летом.

Как пишет L’Équipe, Мбаппе не собирается активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» еще на год, поэтому следующим летом может получить возможность уйти в другой клуб на правах свободного агента. К этому моменту «Реал» и намерен принять важное решение об усилении атаки.

«Мадрид» хочет подписать форварда мирового уровня следующим летом и намерен выбирать между Мбаппе и Холандом, выступающим за «Манчестер Сити».

Несмотря на отказ Мбаппе от перехода прошлым летом, президент «Реала» Флорентино Перес предпочел бы видеть в команде его, а не Холанда. «Мадрид» прельщает возможность подписать Килиана бесплатно, особенно учитывая плохие отношения с руководством «ПСЖ».

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61 комментарий

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Ман Сити
Кого же выбрать игрока который уже послал Реал или который еще только пошлет?
+102
-29
+73
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GuruFutbola
Уже выбирали год назад, в итоге остановились на Мариано 🤣
+60
-26
+34
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Ruslan-Spartakforever
В итоге возьмут какогото старпера из чемпа Испании
+20
-3
+17
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QWertY
Так они же год назад уже выбрали сразу двоих. Глоры реала рассказывали
+29
-13
+16
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QWertY
Ответ шампион
Эх, жаль Килиан повелся на катарскую зелень. Только потерял время с архентинским пешеходом. А с Винисиусом и Бензема это была бы тройка, которую футбол еще не видел.
Футбол видел тройку Месси, Неймар, Суарес. Круче уже не будет
+23
-9
+14
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Манковский
Мбуппэ типа главный футболёр современности. Шестой год в ПСЖ. Что там у ПСЖ улучшилось остаётся загадкой. Лигу 1 и при Ибрагимовиче с Пасторе брали. При этом сливает главные индивидуальные награды игрокам прошлого поколения кому за 35. Вон Ляказетт столько же забивает не играя в 800 миллионном составе.
+16
-4
+12
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Dead88 Poets
ожидание мбапе Холанд , реальность Соболев
+10
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+9
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Dead88 Poets
Ответ Диванный Эксперт и Аналитик
не такой плохой вариант, будет за Вини заступаться
будет за Вини держаться
+7
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EnzoAmatera
Я тоже выбираю в Фк Славию Мозырь между Холандом и Мбаппе, двоих не потянем,но одного точно думаю
+8
-2
+6
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аффтар жжёт
К сожалению, прошли времена, когда венцом карьеры любой топ-звезды был переход в Реал. Сейчас и из ПСЖ не каждый пойдёт, не говоря уже о Манчестер Сити. И это не престиж Реала упал, это престиж других клубов вырос
+11
-5
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Диванный Эксперт и Аналитик
Ответ EnzoAmatera
Я тоже выбираю в Фк Славию Мозырь между Холандом и Мбаппе, двоих не потянем,но одного точно думаю
у вас уже и так Криштиану с Месси играют, остановитесь
+4
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JENNINGS
Я бы посоветовал обратить внимание на Альвареса. Как я уже писал вчера, в его годы нужна регулярная практика. Место ЦН на ближайшие (а возможно и многие) годы зарезервировано Холландом. После возможного ухода Бензема этот будущий топ может принять от него 9 и место в стартовом составе. В «Реале» он может раскрыть свой потенциал!
+3
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Alxx3xx
Ответ QWertY
Футбол видел тройку Месси, Неймар, Суарес. Круче уже не будет
Мане - Фирмино - Саллах тоже неплохо смотрелась какое то время.
+4
-1
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Диванный Эксперт и Аналитик
Ответ Dead88 Poets
ожидание мбапе Холанд , реальность Соболев
не такой плохой вариант, будет за Вини заступаться
+4
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шампион
Эх, жаль Килиан повелся на катарскую зелень. Только потерял время с архентинским пешеходом.
А с Винисиусом и Бензема это была бы тройка, которую футбол еще не видел.
+11
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Рокко Сиффредди
Сидят два мужика, пьют водку. Мимо проходит другой мужик и спрашивает:
— Третьим буду?
— Четвертым будешь.
— А почему четвёртым?
— А троих мы уже ** *** послали...
+2
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Абдул Абакаев
Мбаппе медийно куда ценнее и обойдётся дешевле
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trav
Встретились два соседа.
- Слышал тебе машина нужна новая?
- Да, вот выбираю между Мерседесом и БМВ.
- Но у тебя денег максимум на Ниву!
- Отстань! Мне уже и помечтать нельзя?
+2
-1
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шампион
Ответ markoolio
Вини и Мбаппе на одном фланге
В сборной на ЧМ в 18м Мбаппе был справа. Думаю, разобрались бы.
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Диванный Эксперт и Аналитик
Ответ GuruFutbola
Уже выбирали год назад, в итоге остановились на Мариано 🤣
c 2019 banku pilit
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mqh9pzrxgf
Ответ Ман Сити
Кого же выбрать игрока который уже послал Реал или который еще только пошлет?
Время покажет)
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bestvideox
Осихмен вероятнее всего.
Холанду переходить из сильнейшего клуба на данный момент нет смысла, а Мбаппе Макрон не отпустит🙂
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Nike of FW
по традиции , инвестируют в прессу и кабинеты. Там можно и карточку отменить и очки с соперника снять, можно провести замену когда нельзя. пробить в трое больше пенальти чем два ближайших конкурента. А если и это не помогает , то объявить всех кто выиграл у Реала расистами . Одни плюсы. А с игроком - морока...... Заиграет ?...... Не заиграет?
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Pb-SE
Ответ EnzoAmatera
Я тоже выбираю в Фк Славию Мозырь между Холандом и Мбаппе, двоих не потянем,но одного точно думаю
Если у вас нет расистов,то можно Винисиуса позвать. Он вроде подешевле
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Бестрофейник 19/20
Перес сейчас специально сливает Вини, устроив скандал с расизмом. ПСЖ согласятся на обмен
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