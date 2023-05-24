«Реал» будет выбирать между Мбаппе и Холандом летом 2024-го. Перес предпочел бы переход Килиана, несмотря на его отказ прошлым летом
«Реал» будет выбирать между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом следующим летом.
Как пишет L’Équipe, Мбаппе не собирается активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» еще на год, поэтому следующим летом может получить возможность уйти в другой клуб на правах свободного агента. К этому моменту «Реал» и намерен принять важное решение об усилении атаки.
«Мадрид» хочет подписать форварда мирового уровня следующим летом и намерен выбирать между Мбаппе и Холандом, выступающим за «Манчестер Сити».
Несмотря на отказ Мбаппе от перехода прошлым летом, президент «Реала» Флорентино Перес предпочел бы видеть в команде его, а не Холанда. «Мадрид» прельщает возможность подписать Килиана бесплатно, особенно учитывая плохие отношения с руководством «ПСЖ».
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А с Винисиусом и Бензема это была бы тройка, которую футбол еще не видел.
— Третьим буду?
— Четвертым будешь.
— А почему четвёртым?
— А троих мы уже ** *** послали...
- Слышал тебе машина нужна новая?
- Да, вот выбираю между Мерседесом и БМВ.
- Но у тебя денег максимум на Ниву!
- Отстань! Мне уже и помечтать нельзя?
Холанду переходить из сильнейшего клуба на данный момент нет смысла, а Мбаппе Макрон не отпустит🙂