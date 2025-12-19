Спортивный директор «Балтики» о зимнем окне: «Не будем устраивать распродажу, нет цели греться на денежках. Но трансферы на выход возможны, 6-7 игроков котируются на рынке»

Директор «Балтики»: готовы к уходу некоторых игроков в зимнее окно.

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

– Какие идеи у вас на зиму?

– Мы не будем устраивать распродажу, нет цели греться на денежках. Но нужно понимать, что у кого-то есть отступные, у кого-то – желание поиграть на более высоком уровне. Если нам поступит предложение, которое устроит и «Балтику», и игрока, мы его рассмотрим.

Трансферы на выход возможны. Шесть-семь игроков сейчас котируются на рынке – и не только на российском. Все должны понимать: если при хорошем предложении мы не отпустим игрока, обязаны ему что-то дать. Это открытие ящика Пандоры: одному даем повышенную зарплату или какой-то бонус, за ним к нам потянутся остальные.

Мы готовы к уходу некоторых игроков: у нас уже есть потенциальные кандидаты на позиции, которые могут опустеть. Вместе с тем нет никакой гарантии, что весной сыграем еще лучше и займем как минимум пятое место, если никого не продадим.

– На какое-то повышение зарплаты лидерам «Балтика» готова?

– Да. Мы ведем переговоры с несколькими игроками – в том числе, чтобы повысить сумму их отступных.

– На каком месте по зарплатам сейчас «Балтика»?

– Думаю, где-то десятое-четырнадцатое место, – сказал Маргарян в интервью Спортсу’‘ .

