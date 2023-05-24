Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» летом 2024 года.

До конца июля текущего года у форварда есть право продлить контракт с парижанами еще на один сезон, а не на три, как считалось ранее, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

Однако, по данным источника, Мбаппе вряд ли активирует эту опцию.

По окончании прошлого сезона нападающий заключил новое соглашение с « » по схеме «2+1», то есть до лета 2024-го.

При этом клуб не собирается продавать предстоящим летом.

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