Мбаппе вряд ли активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025-го. В 2024-м он может уйти (L’Équipe)
Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» летом 2024 года.
До конца июля текущего года у форварда есть право продлить контракт с парижанами еще на один сезон, а не на три, как считалось ранее, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.
Однако, по данным источника, Мбаппе вряд ли активирует эту опцию.
По окончании прошлого сезона нападающий заключил новое соглашение с «ПСЖ» по схеме «2+1», то есть до лета 2024-го.
При этом клуб не собирается продавать Мбаппе предстоящим летом.
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Ещё пару лет назад все только и писали о новом топ-1, звезде мирового масштаба, новом мега противостоянии с норвежским бомбардиром.
Но когда нужно было сделать правильный шаг, Килиан ошибся. А Эрлинг нет.
В итоге Эрлинг становится рекордсменом сильнейшего чемпионата, борется за ЛЧ и ЗМ, а Килиан имеет кучу бабок в карманах и титул чемпиона 5ой лиги мира.
Как ни крути, а самолюбие Килиана сейчас жуть как страдает.
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