Мбаппе вряд ли активирует опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025-го. В 2024-м он может уйти (L’Équipe)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» летом 2024 года.

До конца июля текущего года у форварда есть право продлить контракт с парижанами еще на один сезон, а не на три, как считалось ранее, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

Однако, по данным источника, Мбаппе вряд ли активирует эту опцию.

По окончании прошлого сезона нападающий заключил новое соглашение с «ПСЖ» по схеме «2+1», то есть до лета 2024-го.

При этом клуб не собирается продавать Мбаппе предстоящим летом.

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62 комментария

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Papa Paolo
Ответ ⚽️Juve⚽️
Дадут бонус 100 млн и продлит
100 млн. и две капитанские повязки, на каждую руку.
+73
0
+73
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⚽️Juve⚽️
Дадут бонус 100 млн и продлит
+68
-2
+66
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madrilenos
Знаем, проходили. начиная с сентября его опять начнут сватать в Мадрид. в Декабре он выпустит второй комикс, где покажет как он переживал все эти 2 года из за того что не перешёл в Реал. в Испании начиная с января начнётся компания TIC TAC (к в теме тот поймет). и в мая Париж ему даёт 300м в год и остаётся он в ПСЖ.
+46
-4
+42
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Syndycate
Мбаппе не хочет продлевать контракт
- ПСЖ: "100000000 миллиардов подписного бонуса и 500000000000 миллионов зарплата"
- Мбаппе: "С детства за ПСЖ! Я всегда хотел остаться! Мне понравился проект и я хочу выиграть здесь всё!!!
+23
-3
+20
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Гусейн Магомедрасулов
Перес понимает, что ноющий Винисиус , как бы его не пиарили разыгрывая чёрную карту, в подметки Мбаппе и Холанду не годится
+21
-9
+12
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Ya Tolik
Мбаппе бесит, что из нового поколения топов после Месси и Роналду, его начинает обгонять в инфо-поле Эрлинг, как топ-1.
Ещё пару лет назад все только и писали о новом топ-1, звезде мирового масштаба, новом мега противостоянии с норвежским бомбардиром.
Но когда нужно было сделать правильный шаг, Килиан ошибся. А Эрлинг нет.
В итоге Эрлинг становится рекордсменом сильнейшего чемпионата, борется за ЛЧ и ЗМ, а Килиан имеет кучу бабок в карманах и титул чемпиона 5ой лиги мира.
Как ни крути, а самолюбие Килиана сейчас жуть как страдает.
+10
0
+10
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Syndycate
Ответ Угараю_с_вас
Я думаю он не настолько дурак, что бы опять повестись на это
Ну в первый раз повелся, второй раз уже легче пойдет)
+7
0
+7
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Кастро
Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее Месси
Месси получил 3 ЗМ когда ему было 25, а сколько лет сейчас Килиану?
+4
0
+4
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&_Bishep_&
Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее Месси
Ну ты прям Америку открыл((((((
+9
-5
+4
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Пирс Морган
ПСЖ, выворачивай карманы
+5
-2
+3
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Станислав Л
Ответ DolJun
реал, встречай)
встретили уже в прошлом году же
+3
0
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pogbadrogba
«Бла бла бла, бла бла, блабла блабла»
🙄🙄🙄
+2
0
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&_Bishep_&
Ответ Syndycate
Мбаппе не хочет продлевать контракт - ПСЖ: "100000000 миллиардов подписного бонуса и 500000000000 миллионов зарплата" - Мбаппе: "С детства за ПСЖ! Я всегда хотел остаться! Мне понравился проект и я хочу выиграть здесь всё!!!
И титул "почетного президента Франции"
+3
-1
+2
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che kaif
Ответ DolJun
реал, встречай)
Третий раз встраивать в свои схемы?😅
+2
0
+2
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Crazy Writer
Ответ Купидон в Подгузнике
Плюс Холланд играет в одном из самом сильном клубе в истории с мировыми звёздами, когда мбаппе приходится играть с какими то великими
До истории там далеко. Даже ЛЧ ни одного пока нет.
+2
0
+2
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AnMe
Ответ Блуждающий странник
Помню пару месяцев назад Имя Фамилия меня убеждал, что пролонгация контракта зависит исключительно от клуба, а не от игрока. Тут уже даже французские источники открыто говорят об обратном. Ты как там? В очередной раз не прав и в очередной раз неправоту не признаешь? В этот раз думаю Мбаппе уйдет. Следующий сезон для ПСЖ должен быть плохим если серьезно не усилятся в центре. Рамос и Маркиньос не молодеют, Верратти затравили да и сам он тоже сдал в этом сезоне. Месси уйдет. Неймара тоже затравили и неизвестно как играть будет. Так что через год ждем уже Мбаппе в Реале, может даже вместо Винисиуса
Имя Фамилия — душевно бо/ьной человек, там разговаривать с ним смысла нет
+2
0
+2
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Ya Tolik
Ответ Crazy Writer
Справедливости ради - ЧМ у него есть.
Золото + серебро, верно, но это турниры четырехлетия, нынешняя память людей не такая долгая) Величие создаётся ежедневно и еженедельно. А тут Мбаппе на периферии.
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Xxx zzz
Ответ Адилет Асанкожоев
2025 год: ПСЖ убедил меня своим спортивным проектом, я хочу выиграть ЛЧ для Парижа
Такого уже не будет ))) в след году снова пролетят,ему надоест и Дай Бог уйдет свободным агентом наконец
+1
0
+1
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Руслан Мамедрзаев
Ответ GuruFutbola
Ждем в Барсе)
барсе клуб надо распродать ,чтоб его подписат ь🤡
+4
-3
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Crazy Writer
Ответ Ya Tolik
Мбаппе бесит, что из нового поколения топов после Месси и Роналду, его начинает обгонять в инфо-поле Эрлинг, как топ-1. Ещё пару лет назад все только и писали о новом топ-1, звезде мирового масштаба, новом мега противостоянии с норвежским бомбардиром. Но когда нужно было сделать правильный шаг, Килиан ошибся. А Эрлинг нет. В итоге Эрлинг становится рекордсменом сильнейшего чемпионата, борется за ЛЧ и ЗМ, а Килиан имеет кучу бабок в карманах и титул чемпиона 5ой лиги мира. Как ни крути, а самолюбие Килиана сейчас жуть как страдает.
Справедливости ради - ЧМ у него есть.
+1
0
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Astret
Ответ che kaif
Не ПСЖ так Перес вывернет и не один а два кармана еще и в банк побежит за кредитом.такие Игроки везде получат свое
Реалу рычаги ни к чему, они не банкрот.
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Акира_1
Сделают из Мбаппе играющего президента, он и останется.
+2
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Korwin ds
Ответ Crazy Writer
А мбапе в 20 выиграл ЧМ)
ЗМ это индивидуальная награда как бы🤡🤡🤡🤡
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Crazy Writer
Ответ Korwin ds
ЗМ это индивидуальная награда как бы🤡🤡🤡🤡
А футбол - командная игра 🤡🤡🤡🤡
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f0rmoceft
Уйдет в Англию или Испанию
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