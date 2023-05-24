«ПСЖ» не отпустит Мбаппе бесплатно в 2024-м. Если контракт не продлят до конца лета, форварда могут продать. Он интересен «Реалу» и «МЮ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе может быть продан в конце ближайшего трансферного окна.

Как сообщает RMC Sport, на данный момент форвард доволен проектом «ПСЖ» и доверяет Луишу Кампушу, советнику клуба по спортивным вопросам.

Но в том случае, если француз не продлит контракт до конца лета, руководство может предпринять решительные меры, поскольку некоторые из боссов не готовы рисковать потерей лучшего бомбардира в истории клуба без компенсации в 2024-м.

«Реал» будет следить за развитием ситуации. Также в числе возможных претендентов на игрока называется «Манчестер Юнайтед».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В соглашении есть опция продления еще на год.

«ПСЖ» выплатит Мбаппе 90 млн евро бонуса, если он не уйдет этим летом

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47 комментариев

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Иван Иванов
При всём уважении к Реалу, если Мбаппе перейдёт в Манчестер Юнайтед, то это будет намного ИНТЕРЕСНЕЕ для всего футбольного мира!
С приходом Мбаппе, МЮ сразу выстрельнет и всерьёз начнёт биться за АПЛ.
Вы представьте только... Противостояние:
МБАППЕ vs. ХОЛАНД
И они оба в одном городе!
Это было бы 🔥🔥🔥🔥🔥
Надеюсь Мбаппе всё-таки перейдёт в МЮ каким-нибудь чудесным образом.
😍
+65
-13
+52
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Ivchev
Ответ romaroman26
Не дай бог его в мю...! Не нужны нам алчные чсвшные типы
Действительно, зачем нам такие игроки как Мбаппе, когу нас есть Марсиаль, Санчо, Антони, Вегхорст... С ними и вывезем.
+15
-2
+13
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Great ManUtd
Вот Мбаппе в МЮ - это очень хорошее решение. Ему будет что доказывать в сильной лиге. Реалу по сути Мбаппе никчему, они сделали ставку на бразилов молодых. А Мбаппе сразу бы поднял уровень соперничества в АПЛ.
+9
-1
+8
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Мистер Робот
Ответ Иван Иванов
При всём уважении к Реалу, если Мбаппе перейдёт в Манчестер Юнайтед, то это будет намного ИНТЕРЕСНЕЕ для всего футбольного мира! С приходом Мбаппе, МЮ сразу выстрельнет и всерьёз начнёт биться за АПЛ. Вы представьте только... Противостояние: МБАППЕ vs. ХОЛАНД И они оба в одном городе! Это было бы 🔥🔥🔥🔥🔥 Надеюсь Мбаппе всё-таки перейдёт в МЮ каким-нибудь чудесным образом. 😍
Братишка, в яблочко! Я мечтаю, его увидеть в футболке МЮ, хочу видеть их рукопожатие перед матчем и в конце (Холланда и Мбаппе), как КриРо и Месси в былые годы!
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romaroman26
Ответ Ман Сити
Ладно Реал, топ клуб. Но маню адовое понижение, средняк который ни за 1 трофей не борется ни в каком сезоне. Его наверное пугают: не продлишь - продадим в маню)
Мю в сравнении с псж - это столичный клуб в сравнении с региональным из низшего дивизиона, понимаешь.
+9
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Руслан
Ответ Иван Иванов
При всём уважении к Реалу, если Мбаппе перейдёт в Манчестер Юнайтед, то это будет намного ИНТЕРЕСНЕЕ для всего футбольного мира! С приходом Мбаппе, МЮ сразу выстрельнет и всерьёз начнёт биться за АПЛ. Вы представьте только... Противостояние: МБАППЕ vs. ХОЛАНД И они оба в одном городе! Это было бы 🔥🔥🔥🔥🔥 Надеюсь Мбаппе всё-таки перейдёт в МЮ каким-нибудь чудесным образом. 😍
В точку. Я и об этом давно говорил. Новое эль классико
+6
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RealJon
интересно, кто хочет за него платить минимум 150млн теперь?. им нужно угомонится, все равно бесплатно уйдет
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-1
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Jackson Teller
Лучше конечно МЮ.В Ла Лиге скучновато ему будет.
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Master Slova
Ответ RealJon
интересно, кто хочет за него платить минимум 150млн теперь?. им нужно угомонится, все равно бесплатно уйдет
написано же, Реал и МЮ
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Мистер Робот
Сча все будут говорить, про его личку, стоимость, давайте пример с Холландом не будем забывать, какого страйкера упустили. Белингхема упустили, может уже хватит? Мбаппе уже всем доказал, что он просто зверь и будет клепать голы в любой команде! И Влаховича упустили. Если кого-то из них (Мбаппе, Осимхен, Влахович) не подпишем, это будет коричневое фиаско! И про молодёжь не надо забывать, на подходе еще 2 классных страйкера, Хойланд и Фергюсон! А вот Кейна 30 плюс лет , парни…. Ну куда, через пару сезонов опять искать напа придётся.
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Иван Иванов
Ответ Чёрный тюльпан
Значит выбор очевиден - Рэтклифф. Хватит уже скупать то, что блестит. Вудворд за 8 лет работы это наглядно продемонстрировал.
Скупать всё, что блестит и скупать игроков поколения это совсем разные вещи. Мбаппе относится ко второй категории. ;)
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Marli
если он хочет в Реал, то просидит до 2024 и уйдет бесплатно, Реал не будет платить ПСЖ
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Мистер Робот
Только в МЮ, Мбаппе будет конкурировать с Холландом за ЗМ, это будет своеобразное соревнование 2х сильнейших игроков, в 2х сильнейших клубах Англии.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Родя Раскольников
Получается ПСЖ собирается в тысячный раз штурмовать ЛЧ в следующем сезоне с Экитиком и Витиньей в составе, учитывая что они хотят продать Неймара, Мбаппе, Верратти, плюс уходит Месси.
Вот именно плюс, что уходит Месси, 0+0+0 в 4 матчах 1/8 ЛЧ
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Иван Иванов
Ответ Руслан
В точку. Я и об этом давно говорил. Новое эль классико
Кстати, только что пришла мысль. Ведь на противостоянии Мбаппе и Холанда, и МЮ с Ман Сити, и АПЛ заработают туеву кучу бабла. По сути, все они должны быть сильно заинтересованы, чтобы Мбаппе приехал в Англию, в МЮ. Надеюсь маркетологи МЮ это просчитают и всё-таки заберут его к себе.
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VuNePonimaete
пусть чешет в МЮ
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Ahmed Umahanov
Ответ Great ManUtd
Вот Мбаппе в МЮ - это очень хорошее решение. Ему будет что доказывать в сильной лиге. Реалу по сути Мбаппе никчему, они сделали ставку на бразилов молодых. А Мбаппе сразу бы поднял уровень соперничества в АПЛ.
Зачем Мбаппе жить в холодном манчестерском селе? Это готовая суперзвезда. Я бы понял ещё Лондон. Тут или Мадрид, или год в ПСЖ. Продать могут и зимой 2024
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Slanselap
Ответ Пирс Морган
Так недавно был же один в МЮ, у меня есть с ним интервью
Мы это читали и уже не интересно. Вот какой-нибудь эксклюзивный материал почитать...
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ romaroman26
Не дай бог его в мю...! Не нужны нам алчные чсвшные типы
Почему же? Я фан мю хотел бы видеть его , как никак он будущее футбола как и холланд было бы интересно наблюдать за их противостоянием в Апл , все таки мбаппе чемпион мира и так был одним из лучших в предыдущем чм) будет здорово увидеть его в мю давно не было в мю таких топовых нападающих кроме Криштиану
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Любезный Коссутий
если МЮ выкупит катарец - будет Мбаппе, если контрольный пакет купит Рэдклиф - не будет
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MURA
Ответ Иван Иванов
При всём уважении к Реалу, если Мбаппе перейдёт в Манчестер Юнайтед, то это будет намного ИНТЕРЕСНЕЕ для всего футбольного мира! С приходом Мбаппе, МЮ сразу выстрельнет и всерьёз начнёт биться за АПЛ. Вы представьте только... Противостояние: МБАППЕ vs. ХОЛАНД И они оба в одном городе! Это было бы 🔥🔥🔥🔥🔥 Надеюсь Мбаппе всё-таки перейдёт в МЮ каким-нибудь чудесным образом. 😍
Если катарцы станут новыми хозяевами МЮ, то ПСЖ автоматически по принципу "Ред Бул Зальцбург - Лейпциг" будет фарм клубом для МЮ.
А там глядишь Мбаппе в МЮ.
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Иван Иванов
Ответ Антон Анч
И почему же такое ощущение? Отсутствие страйкера - единственная проблема МЮ? Не неадекватный менеджмент (наконец-то наняли нормального тренера, спустя столько времени), полузащита держится на одном Каземиро, защита без кого-то из пары Варан/Мартинес превращается в цирк, вратарь чудит и не умеет играть ногами? Ничего из этого Мбаппе не решит, какой смысл ему идти в МЮ?
Ну так летом же МЮ ещё закупится! 😉
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Ман Сити
Ответ Мистер Робот
Ага, ну да ну да. Если бы не Эрлинг, вы бы со стареньким Марезом и Габи Жезусом точно бы арсенал не обошли, так что не надо ля ля.
Как все это связанно с юбилярами маню?
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Alex1_Mason
Ответ Мистер Робот
Только в МЮ, Мбаппе будет конкурировать с Холландом за ЗМ, это будет своеобразное соревнование 2х сильнейших игроков, в 2х сильнейших клубах Англии.
в МЮ Мбаппе сможет конкурировать только с Хари Магуайром, кто больше забьет) неважно, в какие ворота
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Иван Иванов
Ответ Stivi M.D.
Вот бы к Клоппу его. Изи ЗМ был бы
К Клоппу тоже было бы круто! Но Ливерпуль же зажмотит денюшки на его ЗП. 😏 Так что отпадает.
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