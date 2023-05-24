«ПСЖ» не отпустит Мбаппе бесплатно в 2024-м. Если контракт не продлят до конца лета, форварда могут продать. Он интересен «Реалу» и «МЮ»
Килиан Мбаппе может быть продан в конце ближайшего трансферного окна.
Как сообщает RMC Sport, на данный момент форвард доволен проектом «ПСЖ» и доверяет Луишу Кампушу, советнику клуба по спортивным вопросам.
Но в том случае, если француз не продлит контракт до конца лета, руководство может предпринять решительные меры, поскольку некоторые из боссов не готовы рисковать потерей лучшего бомбардира в истории клуба без компенсации в 2024-м.
«Реал» будет следить за развитием ситуации. Также в числе возможных претендентов на игрока называется «Манчестер Юнайтед».
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В соглашении есть опция продления еще на год.
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С приходом Мбаппе, МЮ сразу выстрельнет и всерьёз начнёт биться за АПЛ.
Вы представьте только... Противостояние:
МБАППЕ vs. ХОЛАНД
И они оба в одном городе!
Это было бы 🔥🔥🔥🔥🔥
Надеюсь Мбаппе всё-таки перейдёт в МЮ каким-нибудь чудесным образом.
😍
А там глядишь Мбаппе в МЮ.