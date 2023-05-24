«ПСЖ» не отпустит Мбаппе бесплатно в 2024-м. Если контракт не продлят до конца лета, форварда могут продать. Он интересен «Реалу» и «МЮ»

Килиан Мбаппе может быть продан в конце ближайшего трансферного окна.

Как сообщает RMC Sport, на данный момент форвард доволен проектом «ПСЖ» и доверяет , советнику клуба по спортивным вопросам.

Но в том случае, если француз не продлит контракт до конца лета, руководство может предпринять решительные меры, поскольку некоторые из боссов не готовы рисковать потерей лучшего бомбардира в истории клуба без компенсации в 2024-м.

« » будет следить за развитием ситуации. Также в числе возможных претендентов на игрока называется « ».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В соглашении есть опция продления еще на год.

«ПСЖ» выплатит Мбаппе 90 млн евро бонуса, если он не уйдет этим летом

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