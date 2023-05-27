Федотов о 0:0 с «Краснодаром»: «ЦСКА не выдержал предложенный темп. Соперник не давал дышать»
Владимир Федотов указал на слишком высокий темп игры, говоря о ничьей ЦСКА с «Краснодаром».
– Всегда знали, что «Краснодар» – хорошая быстрая команда. Было непросто, но мы в равных составах справлялись только со своей игрой. В переходных фазах выбегали, но не доигрывали ни один эпизод.
В первом тайме было несколько моментов: Федя [Чалов] бил в ворота – не попали, Ваня [Обляков] выходил – надо было сыграть похитрее. Соперник хорошо прессинговал, не давал свободно дышать. Специфическая погода наложила отпечаток.
Когда остались в меньшинстве, поаплодируем голкиперу [соперника], который выручил свою команду.
– ЦСКА в начале матча провел несколько хороших атак, потом как будто растворился на поле. Были простые ошибки.
– Мы не выдержали темп, который предложил соперник. После стартовых 10 минут появилась влажность, мы подзадохнулись, «Краснодар» имел территориальное преимущество, не успевали в единоборствах за ничейные мячи. Было много отскоков. Соперник сделал много подборов.
– ЦСКА эмоционально выхлестнулся в матче со «Спартаком»?
– Достаточно времени прошло. Наверное, такие матчи накладывают какие‑то отпечатки. Но все равно мы стоим на том, что нужно быстро приходить в себя, есть следующий матч, где есть возможность реабилитироваться за поражение.
Мы играем в недельном цикле, силы у нас не заканчиваются, только начинаются.
Новый матч [в Фонбет Кубке России], новое начало, это отдельная, другая история, финал. На карту поставлено много, стопроцентно нейтральное поле, где будет равное количество поддержки. Надо выложить характер, дух, чтобы завоевать трофей. Соперник будет прилагать те же усилия. Нас ждет интересный, насыщенный матч, – сказал главный тренер ЦСКА.
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по моему, 2-3 место это лучший результат за 5 лет)
если здесь физручелло, то раньше кто был?
Потому что сейчас Балтика очень просела в конце сезона и отдала первое место Рубину в Первой лиге, хоть и выполнили задачу по выходу в РПЛ.
Спартак
Даже не сомневался)
Насчет защиты - в принципе согласен. А вот в центре поля бы поспорил, всё же у ЦСКА оно довольно стерильно, что Мендес, что Зделар. У Облякова 2 матч не идёт совершенно игра и всё, совершенно некому ни вперёд сыграть ни за мяч зацепиться
И боже, он даже в этом интервью сказал, что Краснодар имел преимущество. Сетует он на невезение и реализацию, ага. Неужели так сложно прочитать интервью и не обосраться?
Идем дальше, уверен будем вторыми ❤️💙