Федотов о 0:0 с «Краснодаром»: «ЦСКА не выдержал предложенный темп. Соперник не давал дышать»

Владимир Федотов указал на слишком высокий темп игры, говоря о ничьей ЦСКА с «Краснодаром».

– Всегда знали, что «Краснодар» – хорошая быстрая команда. Было непросто, но мы в равных составах справлялись только со своей игрой. В переходных фазах выбегали, но не доигрывали ни один эпизод.

В первом тайме было несколько моментов: [Чалов] бил в ворота – не попали, [Обляков] выходил – надо было сыграть похитрее. Соперник хорошо прессинговал, не давал свободно дышать. Специфическая погода наложила отпечаток.

Когда остались в меньшинстве, поаплодируем голкиперу [соперника], который выручил свою команду.

– ЦСКА в начале матча провел несколько хороших атак, потом как будто растворился на поле. Были простые ошибки.

– Мы не выдержали темп, который предложил соперник. После стартовых 10 минут появилась влажность, мы подзадохнулись, « » имел территориальное преимущество, не успевали в единоборствах за ничейные мячи. Было много отскоков. Соперник сделал много подборов.

– ЦСКА эмоционально выхлестнулся в матче со « »?

– Достаточно времени прошло. Наверное, такие матчи накладывают какие‑то отпечатки. Но все равно мы стоим на том, что нужно быстро приходить в себя, есть следующий матч, где есть возможность реабилитироваться за поражение.

Мы играем в недельном цикле, силы у нас не заканчиваются, только начинаются.

Новый матч [в Фонбет Кубке России], новое начало, это отдельная, другая история, финал. На карту поставлено много, стопроцентно нейтральное поле, где будет равное количество поддержки. Надо выложить характер, дух, чтобы завоевать трофей. Соперник будет прилагать те же усилия. Нас ждет интересный, насыщенный матч, – сказал главный тренер .

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