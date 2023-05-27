Федотов о 0:0 с «Краснодаром»: «ЦСКА не выдержал предложенный темп. Соперник не давал дышать»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Владимир Федотов Матч ТВ Федор Чалов Иван Обляков Футбол

Владимир Федотов указал на слишком высокий темп игры, говоря о ничьей ЦСКА с «Краснодаром».

– Всегда знали, что «Краснодар» – хорошая быстрая команда. Было непросто, но мы в равных составах справлялись только со своей игрой. В переходных фазах выбегали, но не доигрывали ни один эпизод.

В первом тайме было несколько моментов: Федя [Чалов] бил в ворота – не попали, Ваня [Обляков] выходил – надо было сыграть похитрее. Соперник хорошо прессинговал, не давал свободно дышать. Специфическая погода наложила отпечаток.

Когда остались в меньшинстве, поаплодируем голкиперу [соперника], который выручил свою команду.

– ЦСКА в начале матча провел несколько хороших атак, потом как будто растворился на поле. Были простые ошибки.

– Мы не выдержали темп, который предложил соперник. После стартовых 10 минут появилась влажность, мы подзадохнулись, «Краснодар» имел территориальное преимущество, не успевали в единоборствах за ничейные мячи. Было много отскоков. Соперник сделал много подборов.

– ЦСКА эмоционально выхлестнулся в матче со «Спартаком»?

– Достаточно времени прошло. Наверное, такие матчи накладывают какие‑то отпечатки. Но все равно мы стоим на том, что нужно быстро приходить в себя, есть следующий матч, где есть возможность реабилитироваться за поражение.

Мы играем в недельном цикле, силы у нас не заканчиваются, только начинаются.

Новый матч [в Фонбет Кубке России], новое начало, это отдельная, другая история, финал. На карту поставлено много, стопроцентно нейтральное поле, где будет равное количество поддержки. Надо выложить характер, дух, чтобы завоевать трофей. Соперник будет прилагать те же усилия. Нас ждет интересный, насыщенный матч, – сказал главный тренер ЦСКА.

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68 комментариев

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krasno-siniyman
Очень слабый матч от ЦСКА, интересно, с чем это связано то
+34
-1
+33
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RAMIK
Ответ qiqe
Позорный и допотопный футбол, ждём Игнаша ибо эту блевоту невозможно терпеть даж с чашками
То вы хвалите Федотова, то критикуете. По мне он хороший тренер, но гнилой человек. Думаю если команда окажется вне топ 3 и не возьмёт кубок, его стоит убрать. А насчёт Игнашевича, то думаю не стоит его трогать. Пусть работает.
+31
-3
+28
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Wade Winston
Ответ qiqe
Позорный и допотопный футбол, ждём Игнаша ибо эту блевоту невозможно терпеть даж с чашками
назови год, когда в последний раз было призовое место)
+18
-1
+17
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Wade Winston
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
а у команды всё плохо и они в зоне вылета?
по моему, 2-3 место это лучший результат за 5 лет)
если здесь физручелло, то раньше кто был?
+6
0
+6
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Кирилл
Забавно, что под комментарий о матче от главного тренера ЦСКА сбежалась целая россыпь болельщиков Спартака )))
+13
-7
+6
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BORGOMI
Ответ Мукунку хороший
Федотов,наверное надо троих-четверых соперников удалять,что бы были шансы..Физручелло)))
Ну да, с составом уровня 3-5 место идти в тройке. Тот еще физручелло, ага. Сегодняшняя скамейка, а точнее её отсутствие, показало, что в команде по сути 12-13 человек основной обоймы, всё. Вернулись во времена Слуцкого в этом плане.
+6
-1
+5
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Мукунку хороший
Федотов,наверное надо троих-четверых соперников удалять,что бы были шансы..Физручелло)))
+26
-21
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Wade Winston
Ответ Мукунку хороший
Федотов,наверное надо троих-четверых соперников удалять,что бы были шансы..Физручелло)))
почему "физручелло"?
+7
-4
+3
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Кирилл
Ответ qiqe
Позорный и допотопный футбол, ждём Игнаша ибо эту блевоту невозможно терпеть даж с чашками
Пускай Игнашевич сначала в РПЛ с Балтикой обоснуется и что-то покажет прежде чем забираться в команду уровнем выше - думаю, Сергей сам это прекрасно понимает.
Потому что сейчас Балтика очень просела в конце сезона и отдала первое место Рубину в Первой лиге, хоть и выполнили задачу по выходу в РПЛ.
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BORGOMI
Ответ EziKKo
Комментарий удален модератором
Любит
Спартак

Даже не сомневался)
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Андрей Андреев
Ответ TheSportNik
Самые тупые болельщики ЦСКА наверно поняли, что игры у команды нет и потому при грамотной игре в обороне, даже дублеры Краснодара играют на равных с сильной командой по составу, но тренер Федотов с уровнем ФНЛ. Всегда ЦСКА играл в атаку, всегда опережал Спартак, побеждал в дерби и если не выиграет кубок Федотов, то пусть валит из ЦСКА обратно в свой Газпром.
Ахахах, чего? С сильной командой по составу? ЦСКА? Федотов - уровень ФНЛ? Ладно, не буду смеяться, возможно, вы просто за ЦСКА особо не следите
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BORGOMI
Ответ Данила Данайцев
А у кого, кроме Зенита, состав сильнее?
Динамо как минимум не слабее, а засчет подбора в линии нападения немного и сильнее. И на одном уровне с ЦСКА - Спартак, Локо и Краснодар.
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BORGOMI
Ответ Данила Данайцев
Динамо , после ухода легов, точно не сильнее ЦСКА, может только в линии нападения, но не в центре и защите. Да и кто меня минуснул🤣 обычный вопрос.
Я не минусовал
Насчет защиты - в принципе согласен. А вот в центре поля бы поспорил, всё же у ЦСКА оно довольно стерильно, что Мендес, что Зделар. У Облякова 2 матч не идёт совершенно игра и всё, совершенно некому ни вперёд сыграть ни за мяч зацепиться
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воробей джек
Уже по матчу со Спартаком было заметно,что ЦСКА выдыхается. Но радует,что взяли очко и перспективы в борьбе за третье место более чем оптимистичные. Чего не могу сказать о Кубке. Я полагаю и надеюсь,что в игре ЦСКА могут быть изменения в лучшую сторону,но все-таки фаворитом является Краснодар,шансы 60 на 40 в их пользу. Сезон уже нужно признать удачным! С таким составом и весьма блеклой игрой бронза и участие в финале очень неплохие достижения.
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BORGOMI
Ответ Владимир Лоншаков
Не выдержали, не успевали, влажность, а больше ничего не мешало этим хорошим танцорам?Сравни, Федотов, Лукаку и твою "звезду" Зе, а ведь они почти одногодки. Противник предложил быстрый темп, быстрый был сегодня у "Боруссии", с таким темпом ЦСКА получил бы штук 10 в свои ворота. Чалов сегодня что-то ужасное, постоянно падал, в ворота не попадал, с Зе команда играет, как в меньшинстве, где хваленый Обляков, наверно, все устали в поездке в Краснодар, хотя были там с четверга. Акинфеева жалко на фоне таких безвольных игроков с таким, вечно оправдывающимся, тренером. И если не будет Кубка, то Федотов должен сам покинуть ЦСКА, команда не может и не умеет переломить свою инертность и биться не жалея сил.
То есть в том, что в ЦСКА играет Зе, а не Лукаку, виноват Федотов? Я правильно понял этот прекрасный спич?
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thesuperdrum
Скорее, прыгнули выше головы в предыдущих матчах, взяли много очков, замахнулись на серебро. 1 поражение от принципиального соперника (уже неважно, что там было и из-за чего проиграли), и ничья в Краснодаре — это не катастрофа. К сожалению, сдулся Карраскаль, короткая скамейка. Бронза и кубок будут хорошим результатом. Но если ещё и серебро сможем взять — будет ещё лучше. Ждём осечки СпаМа и побед над Ростовом и Краснодаром
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Древесил Сундуков
Ответ Кирилл
Забавно, что под комментарий о матче от главного тренера ЦСКА сбежалась целая россыпь болельщиков Спартака )))
Потому что к статье тег Спартака поставили, и она в спартаковском приложении появилась. Специально никто конские статьи не ищет.
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BORGOMI
Ответ luckyanov
Откровенно слабый тренер. Первое время выезжал на латиносах, а потом решил показать всем, что он настоящий тренер и начал экспериментировать с составом: по итогу, мертвый Заболотный стал игроком основы. Теперь играем в меньшинстве, почти каждую игру. А Федотов после каждого матча, хвалит себя и команду, сетуя только на невезение и слабую реализацию… Ну да, разумеется. С таким подходом, ни будущего глобально, ни кубка в финале-не будет
При этом весну проводит просто отлично. Ага, очень слабый тренер.
И боже, он даже в этом интервью сказал, что Краснодар имел преимущество. Сетует он на невезение и реализацию, ага. Неужели так сложно прочитать интервью и не обосраться?
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Mu5ta
Ответ Мукунку хороший
Федотов,наверное надо троих-четверых соперников удалять,что бы были шансы..Физручелло)))
Причем тут вообще Федотов? Если нет движения у команды. Возможно и в климате большая проблема создалась. Вспомните Зенит который с закрытой крышей стадиона выносил все команды и все жаловались, что дискомфорт играть в такой ситуации. А Краснодар 2 недели дома

Идем дальше, уверен будем вторыми ❤️💙
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Андрей Баженов
Обсолютно нейтральеое поле на луже для москвичей??? Циник.
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antip2000@pisem.net
болельщики ЦСКА еще рассуждают об игре! ОБ ИГРЕ! Я лично не видел игры ЦСКА. Я видел игру Левникова против дубля Краснодара. Представляю, что сделали бы Краснодар с Кордобой, Черниковым, Борхесом, Алонсо и Кайо....
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Сергей Спартакович
и судья не свистел в вашу пользу
+1
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воробей джек
Ответ Данила Данайцев
Всё логично, от этого матча зависело наше положение.
браво!
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Adjusted
Такое лицемерие про 100% нейтральное поле и равную поддержку болельщиков в финале кубка.
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Shuller18
Ответ krasno-siniyman
Очень слабый матч от ЦСКА, интересно, с чем это связано то
Выдохлись, тяжело играть без скамейки
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