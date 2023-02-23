Федотов о 3:0 с «Краснодаром»: «ЦСКА показал страсть. Посетовать можно лишь на реализацию – в футболе всегда все может перевернуться»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с « » (3:0).

– Ребята показали страсть. Единственное, на что можно посетовать, – реализация. В футболе часто если не забиваешь ты, то забивают тебе, в футболе всегда все может перевернуться, нужно быть бдительными.

Хотел бы поблагодарить ребят за настрой, он должен быть таким всегда. И болельщики обязательно это оценят.

– забил впервые с 2021 года. Насколько вы им довольны? Хватит ли вам двух форвардов на весну?

– Не удалось подписать третьего, да. Конкуренция нужна, все правильно подмечено. Но есть молодежный состав, будем там искать резервы, раз уж так произошло. Отработали в ноль, как говорят.

Заболотный забивал и на сборах. Надеюсь, он и дальше продолжит забивать важные и нужные голы.

– Снова не забили пенальти, как и на сборах.

– Будем тренироваться. Причина одна – психология. Или недонастроился, или вальяжно подошел. Надо сдвинуть этот вопрос с мертвой точки.

– забирает право на второй пенальти.

– Он первый был записан. Хотя после промаха не смог докричаться до него… Раз человек обладает таким мужеством все исправить... Попал в перекладину – такое случается. Он несет эту ответственность. Потом мог исправиться, создал несколько моментов, но не смог их реализовать.

– Как вы так подготовили команду функционально?

– Мы серьезно трудились. Мы готовились ко всему отрезку чемпионата, а не к этому матчу конкретно. Ребята молодцы, они приняли требования, условия, все сборы провели с хорошим настроением и с пониманием того, что мы делали. Не ныли, не плакали, хотя некоторые моменты были непростые. Так и должно быть, – сказал Федотов.