Федотов про 0:1 с «Краснодаром»: «ЦСКА мало играл в футбол – охранял счет. Но цель достигнута, мы прошли»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче с «Краснодаром» (0:1).

«Проигрывать всегда неприятно, но цель достигнута, мы прошли.

Всегда возникает какой‑то процент недонастроя. Когда мы выбегали в атаку, не хватало точности передач и понимания друг друга. Мы мало играли в футбол, мы охраняли счет. Наверное, так получалось в понимании футболистов.

Мы же планировали играть в другой футбол и доставлять гораздо больше неприятностей сопернику. Нам нужно было забить гол, чтобы сделать задачу соперника еще более сложной. Но так получается, что мы надежно отработали в обороне, а с переходами мало что получалось», – заявил Федотов.

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19 комментариев

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Shuller18
Ответ Анюточка Колыханова
это брат актёра из сериала Ивановы-Ивановы?
Да)
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Анюточка Колыханова
Ответ Shuller18
Ты видел Лукина на сборах? Там тот ещё косяк. Да и парню всего 18 лет, ну хорош уже события формировать, свои шансы он ещё получит. Кстати, какие вопросы к Набакину по двум матчам? На опыте зарешал
это брат актёра из сериала Ивановы-Ивановы?
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Ибн Хоттабыч
Назвать, то что происходило игрой трудно. Претензий нет только к Игорю и к Роше. Процент брака зашкаливающий. Центра поля как не было, так и нет. Можно, конечно, отметить, что и Краснодару во втором тайме играть не дали, игру сушили грамотно. Кроме гола со штрафного, непонятно за что назначенного, Краснодар тоже ничего не создал. Такие игры, понятно, оптимизма не добавляют. Будем надеятся, что на команду повлиял результат первой игры.
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Илья Армейцев
Ответ Александр Никитин
Вот поэтому у нас и чемп такой! Во второй игре после отпуска удерживать счёт 3-0.... А в АПЛ бы или в Ла Лиге или Бундеслиге носились бы весь матч)).
ну смотри тогда те самые лиги,нечего тогда тебе здесь делать)
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Shuller18
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
ЦСКА приехал не играть, а отбывать номер. Я понимаю, что при комфортном счете рассчитывали на контратаки и что хозяева будут более активны. По итогу игра была такой тухлой, что аж блевать хотелось. Краснодар пинал так, как будто они ведут 3-0, а ЦСКА пинал, как будто им вообще ничего не надо. В такой гофнофутбол спокойно могли бы и дублеры попинать, в итоге Федотов выставил всю основу и с лавки выпускал исключительно опытных, как будто этот какой-то супер пупер важный матч. На молодежь как обычно он клал, и это при счете 3-0 после первого матча. Лукин видимо будет вечность ждать, пока ухожер закончит. В таком матче не дать ему играть, это преступление.
Ты видел Лукина на сборах? Там тот ещё косяк. Да и парню всего 18 лет, ну хорош уже события формировать, свои шансы он ещё получит. Кстати, какие вопросы к Набакину по двум матчам? На опыте зарешал
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Shuller18
Ответ igor.igorev
Походу этого серба скоро выгонят. Он не понял куда попал.
Да, за 2 матча выгонят. Именно так поступают грамотные руководители типа тебя.
Кстати Краснодар даже из турнира не вылетел, если что.
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Александр Никитин
Ответ Илья Армейцев
так игроки просто удерживали счёт,первый матч с Краснодаром же был нормальный,здесь другая ситуация,не обязательно было бежать сломя голову как это было в первом матче
Вот поэтому у нас и чемп такой! Во второй игре после отпуска удерживать счёт 3-0.... А в АПЛ бы или в Ла Лиге или Бундеслиге носились бы весь матч)).
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igor.igorev
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
ЦСКА приехал не играть, а отбывать номер. Я понимаю, что при комфортном счете рассчитывали на контратаки и что хозяева будут более активны. По итогу игра была такой тухлой, что аж блевать хотелось. Краснодар пинал так, как будто они ведут 3-0, а ЦСКА пинал, как будто им вообще ничего не надо. В такой гофнофутбол спокойно могли бы и дублеры попинать, в итоге Федотов выставил всю основу и с лавки выпускал исключительно опытных, как будто этот какой-то супер пупер важный матч. На молодежь как обычно он клал, и это при счете 3-0 после первого матча. Лукин видимо будет вечность ждать, пока ухожер закончит. В таком матче не дать ему играть, это преступление.
У Лукина теплится надежда, что физрука Федотова весной выгонят.
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igor.igorev
Ответ TheSportNik
Повезло нам конечно, что тренер Краснодара пока не знает, какой состав ставит на игру, только во 2 тайме вышли более менее нормальные футболисты и давили весь тайм. Ждем жеребьевку и пусть нам выпадет Спартак, чтоб дерби посмотрим ЦСКА-Спартак.
Походу этого серба скоро выгонят. Он не понял куда попал.
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TheSportNik
Повезло нам конечно, что тренер Краснодара пока не знает, какой состав ставит на игру, только во 2 тайме вышли более менее нормальные футболисты и давили весь тайм.
Ждем жеребьевку и пусть нам выпадет Спартак, чтоб дерби посмотрим ЦСКА-Спартак.
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.ru
по такой игре мог бы и Ушакова вместо Заболотного выпустить... там где Антон толкался Егор мог бы и оббежать
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воробей джек
Цель достигнута. Это точно. И ЦСКА не играл в футбол. Тоже правда. Видимо игра в Москве была мимолетным видением,растаявшем сегодня, в последний день зимы. Караскаль ни мяч принять,ни пас отдать. И у меня один вопрос,а кто такой Ермаков? Федотов с упорством, достойным иного применения,дает молодому игроку игровую практику. Я понимаю,что мы укомплектованы очень скромно и не хочется обижать юношу,но за то время,которое он получал(а он получал его не мало) толку я от него не заметил.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
ЦСКА приехал не играть, а отбывать номер. Я понимаю, что при комфортном счете рассчитывали на контратаки и что хозяева будут более активны. По итогу игра была такой тухлой, что аж блевать хотелось. Краснодар пинал так, как будто они ведут 3-0, а ЦСКА пинал, как будто им вообще ничего не надо.
В такой гофнофутбол спокойно могли бы и дублеры попинать, в итоге Федотов выставил всю основу и с лавки выпускал исключительно опытных, как будто этот какой-то супер пупер важный матч. На молодежь как обычно он клал, и это при счете 3-0 после первого матча. Лукин видимо будет вечность ждать, пока ухожер закончит. В таком матче не дать ему играть, это преступление.
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psa.1207
Суть в том, что в российском футболе почти всём, за редким исключением, плевать на болельщиков. Поэтому и катают это унылое говно.
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Илья Армейцев
Ответ Yura azarov
Да уж. С такой игрой вперёд сложно будет бороться за что-то серьезное в этом сезоне. Но хоть оборона не подвела
так игроки просто удерживали счёт,первый матч с Краснодаром же был нормальный,здесь другая ситуация,не обязательно было бежать сломя голову как это было в первом матче
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Дима Димов
В атаке не создали ничего( в чемпионате будет сложно.
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Кирилл
Было видно, что ЦСКА приехал играть в энергосберегающем режиме после разгрома дома.
Прошли дальше - и отлично.

Теперь матч с Сочи на носу в чемпионате и там будет важнее выложиться !
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инок
В итоге за всю игру у Краснодара один момент и гол с левого штрафного после очередного косяка Карасёва...
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Yura azarov
Да уж. С такой игрой вперёд сложно будет бороться за что-то серьезное в этом сезоне.
Но хоть оборона не подвела
+6
-4
+2
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