Федотов про 0:1 с «Краснодаром»: «ЦСКА мало играл в футбол – охранял счет. Но цель достигнута, мы прошли»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче с «Краснодаром» (0:1).
«Проигрывать всегда неприятно, но цель достигнута, мы прошли.
Всегда возникает какой‑то процент недонастроя. Когда мы выбегали в атаку, не хватало точности передач и понимания друг друга. Мы мало играли в футбол, мы охраняли счет. Наверное, так получалось в понимании футболистов.
Мы же планировали играть в другой футбол и доставлять гораздо больше неприятностей сопернику. Нам нужно было забить гол, чтобы сделать задачу соперника еще более сложной. Но так получается, что мы надежно отработали в обороне, а с переходами мало что получалось», – заявил Федотов.
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Кстати Краснодар даже из турнира не вылетел, если что.
Ждем жеребьевку и пусть нам выпадет Спартак, чтоб дерби посмотрим ЦСКА-Спартак.
В такой гофнофутбол спокойно могли бы и дублеры попинать, в итоге Федотов выставил всю основу и с лавки выпускал исключительно опытных, как будто этот какой-то супер пупер важный матч. На молодежь как обычно он клал, и это при счете 3-0 после первого матча. Лукин видимо будет вечность ждать, пока ухожер закончит. В таком матче не дать ему играть, это преступление.
Прошли дальше - и отлично.
Теперь матч с Сочи на носу в чемпионате и там будет важнее выложиться !
Но хоть оборона не подвела