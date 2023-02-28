Федотов про 0:1 с «Краснодаром»: «ЦСКА мало играл в футбол – охранял счет. Но цель достигнута, мы прошли»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче с « » (0:1).

«Проигрывать всегда неприятно, но цель достигнута, мы прошли.

Всегда возникает какой‑то процент недонастроя. Когда мы выбегали в атаку, не хватало точности передач и понимания друг друга. Мы мало играли в футбол, мы охраняли счет. Наверное, так получалось в понимании футболистов.

Мы же планировали играть в другой футбол и доставлять гораздо больше неприятностей сопернику. Нам нужно было забить гол, чтобы сделать задачу соперника еще более сложной. Но так получается, что мы надежно отработали в обороне, а с переходами мало что получалось», – заявил Федотов.

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